«СЮ» упустил победу в Питере, ведя 2:0. На ошибках сыграли бывшие «юлаевцы»

И с тех пор топ-сочетанию «СЮ» не хватает баланса. Маннинен очень долго не мог толком вписаться, он гораздо хуже на вбрасываниях и в борьбе, из-за габаритов не может закрыть обзор вратарю (это приходится делать Гранлунду или Хартикайнену, а в большинстве — Кадейкину). Но хуже то, что ни он, ни Гранлунд практически не создают моменты сами. Сейчас звено держится на Хартикайнене.