«СЮ» упустил победу в Питере, ведя 2:0. На ошибках сыграли бывшие «юлаевцы»

Mkset — о заключительном матче выездной серии.

Бердин нервничал, играя против родного клуба? Первые 20 минут игры ворота питерцев защищал Михаил Бердин — уроженец Уфы, которого СКА арендовал у «Виннипега». В свое время в столице Башкирии не поверили во вратаря, после чего в карьере Бердина были школы «Витязя», «Северстали» и, наконец, Северная Америка. В НХЛ пока не дебютировал. Казалось, что 22-летний кипер волнуется, хотя в четырех предыдущих играх он парировал 108 бросков из 113. Безусловно, с первой шайбой справляться можно было, пусть она и вышла нелепой. Но я не считаю, что его заменили из-за этой истории. Дело было скорее в излишней торопливости. Он пару раз отбил шайбу вперед, пока в зоне были «юлаевцы». Как-то потерял клюшку. Много лишних движений. Наконец, голевой бросок Никиты Сошникова тоже был читаемым. Вероятно, штаб Валерия Брагина решил просто приберечь вратаря. Кстати, перевод Сошникова во вторую спецбригаду себя оправдывает. В первой спецбригаде с легионерами он часто был вынужден играть на правом фланге выше круга вбрасывания, мало получал шайбу под бросок. Во второй конфигурации (против СКА ее составили так же Кугрышев слева, Пименов в центре, Мухамадуллин «на вершине» и Башкиров в динамике) он получил удобное для броска место. Номер 90 сумел отличиться во втором подряд матче и оба раза это важные голы: победный и сравнявший счет. Photo: СКА «Салават» не успевал за СКА во второй половине матча После встречи с «Динамо» Александр Кадейкин говорил о том, что функциональная подготовка повлияла на содержание встречи. После питерского матча Томи Ламса и Владислав Картаев утверждали, что проблем с «физикой» нет. Либо «показания не сходятся», либо гости не могли угнаться за соперником по мысли, а не по движению ногами. Если в первые минут 20-25 был вполне равный хоккей и «Салават» чаще бросал (11-5 за 25 минут) и больше играл в атаке (4:05 — 2:46 в первом периоде), то дальше питерцы стали выходить вперед (11-7 по броскам в створ в следующие 25 минут) и лишь в конце уфимцы вернулись в атаку. Удивил комментарий Картаева после матча: «Старались выполнять установку тренера: сделать поменьше ошибок в своей зоне, но чуть не дотерпели. Если бы засушили, то выиграли бы. Пытались аккуратно сыграть в своей зоне, не попасться на контратаку, потому что они сегодня ждали нашей ошибки. Когда второй гол забивали нам, в своей зоне ребята долго играли, подустали, и так получилось» Зачем терпеть? Это раньше можно было не рисковать против СКА, потому что Дацюк и Ковальчук пойдут в обводку. Нынешний вариант питерской команды значительно проще и менее опытный. Уже привычным фоном стали проигранные вбрасывания. Уже пять подряд матчей «бело-зеленые» не могут превзойти оппонентов. Иронично, что последний успех в домашнем матче с «Амуром» принес еще и сезонный рекорд (67,39%). С молодежью легче обеспечить быстрый перевод шайбы из обороны в атаку. Галенюк из первой пары — 20 лет. Нападающие топ-6: Каменев (24 года), Марченко (20), Кузьменко (24). В низших звеньях: Хуснутдинов (18), Тренин (23), Морозов (20). Уже не юнец, но все еще очень быстрый Ткачев (25 лет). СКА отлично сыграл в прессинге, его осуществляли иногда даже три игрока, а не один (чаще всего) или два (второй был оттянут). Польза от прессинга была не сколько в отборе, сколько в оказании давления при начале атак. «СЮ» провел в чужой зоне за матч несчастных 10 минут и 17 секунд. В среднем — около 13 минут за сезон. Photo: СКА Главную иллюстрацию для предыдущего абзаца дали Йоонас Кемппайнен и Владимир Ткачев. В первой смене овертайма Кепу «съел» у лицевого борта Маркуса Гранлунда (между прочим, человека, со временем занявшего его место в Уфе) и ассистировал на бросок в касание Ткачеву. Удивительное совпадение — все три шайбы СКА оформили бывшие «юлаевцы» и в случае первой и последней даже ассистентами были экс-игроки Уфы. В том, что Гранлунда обыграл именно Кемппайнен есть, на мой взгляд, некий символизм. Тройка Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен два сезона подряд была в КХЛ самой забивной. Йоонас выразил желание играть ближе к дому, его не удержали никакими деньгами. И с тех пор топ-сочетанию «СЮ» не хватает баланса. Маннинен очень долго не мог толком вписаться, он гораздо хуже на вбрасываниях и в борьбе, из-за габаритов не может закрыть обзор вратарю (это приходится делать Гранлунду или Хартикайнену, а в большинстве — Кадейкину). Но хуже то, что ни он, ни Гранлунд практически не создают моменты сами. Сейчас звено держится на Хартикайнене. Photo: СКА Когда Кемппайнен уходил, многие болельщики утешались тем, что Йоонас был практически чистым «финишером» передач Умарка или Харти. Да, это так. Но так же он был и остается одним из лидирующих центров КХЛ по вбрасываниям и его тяжело вытолкнуть с «пятака». Это простой игрок, но он надежно выполняет классические задачи центрального. Личное мнение: Андреас Энгквист и Йоонас Кемппайнен однозначно лучшие центры уфимского клуба в пост-чемпионский период. На третье место можно смело ставить Кадейкина, но он еще и оборонительный игрок и никогда не выходил с Хартикайненом. Photo: СКА Команда хозяев освоила «канадскую» площадку и успешно использовала вертикальные пасы из своей зоны. У обеих команд было много вброса, особенно, за ворота, но не сказать, что это было очень существенной частью матча — так просто легче справиться с плотностью в средней зоне. По статистике тоже не отдать явное преимущество той или иной команде. Потому что решало именно движение и прессинг. Вкупе с такими грубыми ошибками, как у Гранлунда, потеря гандикапа неудивительна. СЮ СКА Δ Corsi for (CF) 41 37 4 CF, % 52,56% 47,44% 5,13% Голы 5 на 5 1 2 -1 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 19 15 4 PDO, % 91,93% 108,07% -16,14% Броски мимо створа 15 20 -5 БВ вообще 21 20 1 Доля БВ в общем числе бросков 58,33% 50,00% 8,33% БВ за минуту в атаке 2,04 1,58 0,46 Блокшоты за минуту в защите 0,47 0,68 -0,21 БВ после ВВбр 5 на 5 2 0 2 БВ со входа в зону 5 на 5 2 0 2 БВ первой тройки 13 5 8 БВ защитников 10 2 8 Пробросы 5 на 5 2 2 0 ВВбр после пробросов 2 2 0 Вход 5 на 5 14 19 -5 Брак при входе 5 на 5 11 22 -11 Эффективные попытки входа, % 56,00% 46,34% 9,66% Вброс 5 на 5 7 4 3 Брак при вбросе 5 на 5 21 18 3 Эффективные попытки вброса, % 25,00% 18,18% 6,82% Использование входа 5 на 5, % 47,17% 65,08% -17,91% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 29 28 1 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 76 78 -2 Эффективные смены в атаке, % 38,16% 35,90% 2,26% Вход 5 на 5 с БВ 10 8 2 Вход 5 на 5 с БВ, % 40,00% 19,51% 20,49% Вброс 5 на 5 с БВ 2 2 0 Вброс 5 на 5 с БВ, % 7,14% 9,09% -1,95% Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 15 11 4 Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 14,29% 10,38% 3,91% Короткой строкой Центрфорвард Михаил Воробьев пропустил уже шесть игр. На вопрос о возможном обмене Ламса ответил, что это надо спрашивать у менеджмента, а его дело — тренировать. На самом деле, я и не ждал ответа о трансфере, тем более, что с таким контрактом мало кто рискнет идти на сделку. Важна была реакция. Томи ведь мог категорично заявить, что обмена не будет, что есть желание дать игроку шанс, что Воробьеву требуется время на то, чтобы лучше понять требования, исправить технические элементы. Все ли в порядке в коллективе? От Воробьева и Родиона Амирова весьма резко и неожиданно отвернулись. Неважно смотрелся Евгений Бирюков и дело даже не в -1 в графе «полезность». Два матча подряд он не справляется со скоростью соперника. С «Динамо» не успел обработать шайбу и упал перед голом Кулемина. Вчера его не заметил Кирилл Марченко и он опять упал. Позже были неточные передачи. Сошников стал лидером команды по очкам в большинстве (2+8), Дмитрий Кугрышев отнял у Хартикайнена вторую строчку (3+6 против 8+0). В последний раз первая тройка соперника бросала больше звена Маннинена в игре в Сочи. Затем две ничьих и 6 раз чаще угрожали воротам оппонента лидеры «бело-зеленых». СКА провел против гостей 28 силовых приемов. Ранее рекордом сезона по пропущенным хитам было первое противостояние с «Ак Барсом» (24). Следующий матч: 20 ноября, 19:00. «Спартак» — «Салават Юлаев». Матч ТВ, КХЛ ТВ HD, БСТ

Survey Нужно ли обменивать Михаила Воробьева? Да: это наверняка разгрузит платежную ведомость и игрок получит практику Нет: вокруг него можно построить мощное звено, тренеры должны решить задачу

