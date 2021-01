Экстраверт против интроверта. «Салават Юлаев» потерпел поражение от «Трактора»

Отличия в стиле, разбор шайб и скромное зрелище. Mkset — о выезде уфимской команды в Челябинск.

Разница в менталитете После игр с «Авангардом» и «Ак Барсом» «Салават» двигается на второй передаче. «Юлаевцы» стали медленнее. Даже на «Магнитку» — тоже принципиального соперника» — вышли без былого огня. Конечно, это повлияло на матч с таким специфическим соперником, как «Трактор». В идеале «СЮ» мог бы на скорости заставить их ошибаться и быстро сделать результат, поймав кураж. Только эмоций в принципе было мало, не считая отдельных сцен второго периода. Анвар Гатиятулин — однозначно в числе самых интересных тренеров КХЛ после 2018-го года, когда он вывел челябинцев в их второй финал восточной конференции. Дальше у специалиста был период в СКА. Там он ничего принципиально не решал. Photo: «Трактор» Возвращение пошло на пользу. Не обманывайтесь тем, что «Трактор» по ходу сезона скатился с третьего места конференции на седьмое или шестое. Лига стала более равной и сложной, пусть и не резко. Спады естественны. В рамках домашней серии «черно-белые» обыграли «Витязь» 2:1, разбили «Локомотив» 4:0 и проиграли «Авангарду» 2:3, почти отыгравшись с 0:3. Не худший отрезок — то есть, хозяева арены имени Белоусова потихоньку набирают ход. «Трактор», как и «Северсталь» с «Торпедо», — очень тренерская команда. И редкий образец клуба, делающего явный акцент на защиту. У них нет супер-звезд и зрелищности, но они неудобные, «вязкие», надежные на подборе и выжигающие чужой «пятак». Если «Салават» - это большая скандальная панк-рок группа, фронтмены которой ломают гитары на сцене, прыгают в толпу и пишут вызывающие твиты, то «Трактор» — спокойный инди-проект по лоуфайному хип-хопу с парой тысяч подписчиков, но периодическими респектами от звезд. Photo: «Трактор» Тренеры иногда по ходу карьеру зарабатывают прозвища. Например, Эркку Вестерлунда в Финляндии величают Профессором. Мне хочется назвать Анвара Гатиятулина Инженером или Механиком. Который неторопливо, но уверенно собирает суперкар из простых деталей. Все это лирика, нужная для того, чтобы в красках показать идеологические отличия команд. Короче говоря, «Салават» веселый, хаотичный и очень атакующий, а «Трактор» — скромный, аккуратный и очень оборонительный. Которому не нужно доминирование, лишь немного контроля. СЮ Трактор Δ Corsi for (CF) 47 42 5 CF, % 52,81% 47,19% 5,62% Голы 5 на 5 1 1 0 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 21 11 10 PDO, % 95,67% 104,33% -8,66% Броски мимо створа 21 29 -8 БВ вообще 34 24 10 Доля БВ в общем числе бросков 61,82% 45,28% 16,54% БВ за минуту в атаке 2,66 1,69 0,97 Блокшоты за минуту в защите 1,20 0,63 0,57 БВ после ВВбр 5 на 5 0 0 0 БВ со входа в зону 5 на 5 2 3 -1 БВ первой тройки 10 3 7 БВ защитников 10 9 1 Пробросы 5 на 5 5 2 3 ВВбр после пробросов 2 5 -3 Вход 5 на 5 28 19 9 Брак при входе 5 на 5 20 33 -13 Эффективные попытки входа, % 58,33% 36,54% 21,79% Вброс 5 на 5 1 3 -2 Брак при вбросе 5 на 5 12 10 2 Эффективные попытки вброса, % 7,69% 23,08% -15,38% Использование входа 5 на 5, % 78,69% 80,00% -1,31% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 37 29 8 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 82 86 -4 Эффективные смены в атаке, % 45,12% 33,72% 11,40% Вход 5 на 5 с БВ 15 9 6 Вход 5 на 5 с БВ, % 31,25% 17,31% 13,94% Вброс 5 на 5 с БВ 0 2 -2 Вброс 5 на 5 с БВ, % 0,00% 15,38% -15,38% Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 18 12 6 Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 15,13% 10,43% 4,69% Photo: «Трактор» Стороннего зрителя такое зрелище не заинтересует Писать про подобные матчи непросто. В основном, хоккей был вязким и не больно событийным. Что это означает? Много игры в средней зоне, много единоборств за шайбу, не очень скорости, входящего в атаку сразу преследует с вытянутой клюшкой, и «позиционка» протекает на периметре. Мне лично непросто выделить запомнившиеся эпизоды, не связанные с заброшенными шайбами. Самое яркое — Владимир Жарков и Томаш Гика влетели друг в друга во втором периоде. Несостоявшийся гол Джеффа Плэтта и короткая перепалка после сирены. Косплей Родиона Амирова на недавнюю шайбу Коннора Макдэвида. Редкое явление — вратарь уральцев Иван Федотов нарушил правила на 56-й минуте. Башкирская команда получила шанс вытащить победу в основное время. Не думаю, что кто-то из участников встречи обидится, если ее назовут скучной. Если вы только начинаете увлечение хоккеем, вам вряд ли будет очень интересно проверять хайлайты «черно-белых» или смотреть их матчи. Тем не менее, разговоры про зрелищность и то, что КХЛ — шоу для зрителей, как правило, сводятся к размахиванию руками и «мне не понравилось, хочу много крутых голов и финтов». Да все хотят. Но что тут сделаешь, если великих «технарей» попросту нет? Из Дениса Бодрова не сделать Романа Йоси, а Констатин Лукин — не Остон Мэтьюс. Люди добывают победы, как могут. Photo: «Трактор» К первой пятерке копятся вопросы по обороне Шайб было мало, обсудим все. Наверное, еще даже не все зрители успели подтянуться на трибуны, как хозяева открыли счет через 52 секунды после сирены. Ценно, что в видео попало проигранное уфимцами вбрасывание — за исключением третьего периода, этот компонент был откровенно плох. Для меня этот гол — история про движение в зоне обороны. Часто голы рождаются из ошибок, влекущих локальный численный перевес, иногда ошибается вратарь. Тут шайба зашла в «полупустые» и такие пасы — редкость. «СЮ» обычно так не пропускает. Лукаш Седлак находится на «пятаке». Вместе с Сергеем Калининым чех входит в лидеры лиги по закрыванию обзора вратарю. Попытался сделать перевод. Шайба осталась у челябинцев - у них классный подбор.

На отметке 0:07 на синей аж три «тракториста»: Томаш Гика, Сергей Телегин и Ник Бэйлен. И важно, что они очень близко к «юлаевцам». Точнее, наоборот. И это напрямую связано с роковой передачей.

Теему Хартикайнен и Маркус Гранлунд расположены, разумеется, лицами к игрокам хозяев. Гранлунд очень далеко от ворот, ему физически невозможно даже после разворота успеть на перехват к Бэйлену, получившему поперечный пас от Телегина.

На 0:09 создан локальный перевес 4 на 3. Бэйлен не бросает. Он делает ложный замах. У Сакари Маннинена нет выбора — нападающий обязан перекрывать траекторию броска.

Цена такого решения высока — Маннинен выключает себя из эпизода, превращаясь лишь в препятствие. Это уже 4 в 2.

Эти самые 2 это Григорий Панин с Филипом Ларсеном. Они опять причастны к пропущенному голу, но тут индивидуальной вины нет. Панин работал по Седлаку, Ларсен сторожил Виталия Кравцова.

Гика, конечно, не стоит, прислонившись к борту. На «вершине» остается Телегин. Бэйлен спускается ниже, Гика двигается на правом (относительно Метсолы) фланге параллельно.

Маннинен «выключился», Ларсен с Кравцовым, Панин с Седлаком. Все надежды остановить Бэйлена с Гикой — на Хартикайнена и Гранлунда.

Маркус не успевает и хотя бы вытягивает клюшку в надежде на отскок, перехват или задержку Ника. А вот Хартикайнен не доработал ногами. Он, вероятно, поздно увидел Гику и надеялся, что пас не пройдет. Пас, очевидно, прошел. Во-первых, топ-пятерка Уфы, вероятно, не была достаточно «свежей» после недавнего интенсивного отрезка. Плюс это все равно выезд, хоть и символический, — режим дня немного, но отличается, у нагруженного тела меньше условий для восстановления. Во-вторых, уже традиционно легионеры и Панин начинали матч. И допустили перед голом два проброса, смениться не могли. Переигрывать условные стандартные 40 секунд смены 5 на 5 и в большинстве — разные условия. Плохие вбрасывания будут преследовать гостей всю встречу — это тоже помогло «Трактору» с контролем. В первом периоде центры башкирской команды выиграли в защите всего две «точки» из восьми. Хозяев более, чем устраивали эти 1:0. «Черно-белые» вообще любители побед 2:1, 1:0, 3:2. Я уверен, Зинутэла Билялетдинов одобрил бы. На «Трактор» никакой счет вообще не действует как стимул, надо следовать плану. Многое в атаке «Салавата» шло с периметра, было мало обостряющих передач и резких контратак. Игра в большинстве абсолютно не задалась — где-то вбрасывания, где-то плотность у борта. В первых двух попытках по одному броску в створ, потом пять, потом три. 14 раз шайбу выводили из атаки. Даже перед голом было тяжко. Супер-оборонительная команда в итоге сыграла в атаке больше времени (имея меньше большинства) не просто так. Если предположить, что уфимцы и так «подсели» физически, то их еще и немного измотали. Но скандинавы все еще жадны до бесхозных шайб и единственный гол — плод перехвата. Гранлунд сделал вброс по борту. Филип Ларсен припечатал Дениса Бодрова к лицевому борту, не дав завладеть самым обсуждаемым куском вулканизированной резины на планете.

Олег Евенко испортил себе день рождения. Великан с ростом в 201 см осуществил подбор и отправил шайбу налево по борту не глядя. Почему? Был под прессингом Маннинена с ростом 172 см.

Гранлунд принимает щедрый подарок от белоруса и катит дальше в угол, стягивая на себя троих челябинцев. Евенко перекрывает направление прострела, Гика призван мешать сделать пас Харти, Седлак ведет преследование.

Главное - все теряют всякий интерес к Маннинену, который свободно занимает бросковую позицию. В это же время Кравцов полагает (не без доли справедливости), что Харти опаснее, чем Маннинен и идет мешать ему жить.

Маркус окружен, но не сломлен. Пас на Сакари просто классный. Кадр хочется повесить на стенку - выглядит комично. Photo: скриншот khl.ru Абсолютно никакой овертайм Дополнительное время заслужило отдельный пункт материала. За 4 минуты и 29 секунд «Салават Юлаев» ни разу не сыграл в чужой зоне. Время в атаке буквально равно нулю и не было ни одного броска даже мимо ворот. Конечно, основная причина тому — удаление Дмитрия Кугрышева. Но и до этого 2 минуты и 29 секунд ситуация была практически такой же. Проигранное вбрасывание, «Трактор» бережно делает передачи и играет на подборах и вовсе не спешит бросать ради броска — смотрите график. Они отлично сохраняют шайбу. Рассмотреть фол Кугрышева непросто, но он был. Перемотайте на 18-ю секунду. Крайний нападающий попал Лукашу Седлаку клюшкой по лицу. Несомненно, этот фол (второй в матче!) снижает шансы форварда с одним голом за 20 игр на новый контракт в Уфе. Томи Ламса очень странно подошел к выбору троек меньшинства. Целых три смены получили Маннинен, Павел Коледов и Михаил Науменков. Еще дважды выходили Гранлунд с Александром Алексеевым и Евгением Бирюковым. Тренер назвал эти варианты лучшими, но не объяснил, почему именно они. Александр Кадейкин — сильнейший центр команды и в числе топов КХЛ. Он надежен на вбрасываниях, габаритный и способен контратаковать. В ответственный момент он бы справился. Финны же выиграли одно вбрасывание из трех. 3 на 4 один игрок обязан защищать "пятак" от соперника (на видео - Лукаш Седлак). Пока Алексеев пытался отнять шайбу у Понтуса Оберга, страховал Евгений Бирюков. Гранлунд, как и должно, в поле.

По каким-то причинам Евгений Бирюков не оставил свой пост ради давления на Гику даже после того, как Алексеев вернулся к воротам. Два человека против одного там не нужны.

Гранлунд оказался замкнут в треугольник Бэйлен-Гика-Оберг. Он в принципе мало что мог сделать в такой ситуации. Хотя бы попытался вытянуть клюшку (где-то мы такое уже видели).

Надо похвалить Томаша. Гика смотрел вперед, направил корпус на Алексеева. Всем видом демонстрировал готовность к броску. Но это снова была жестокая челябинская ложь - Томаш сделал весьма сложный диагональный пас.

Обергу не мог помешать никто. Более того, у него, вынудившего приготовиться к блокшоту Бирюкова был даже вариант с пасом Седлаку на пятак. Но зачем, если ворота оказались не прикрыты? По итогу игрового дня «Магнитка» поднялась на третью позицию Востока, «СЮ» оказался четвертым с отставанием в один балл, а «Трактор» стал шестым. Занимающий пятую строчку «Автомобилист» тверд, как желе, поэтому встреча Уфы и Челябинска совершенно не исключена. Эта серия уже кажется занимательной. Следующий матч: 26 января, 14:00. «Амур» — «СЮ». КХЛ ТВ, БСТ

