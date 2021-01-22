Экстраверт против интроверта. «Салават Юлаев» потерпел поражение от «Трактора»

Разница в менталитете
После игр с «Авангардом» и «Ак Барсом» «Салават» двигается на второй передаче. «Юлаевцы» стали медленнее. Даже на «Магнитку» — тоже принципиального соперника» — вышли без былого огня.
Конечно, это повлияло на матч с таким специфическим соперником, как «Трактор». В идеале «СЮ» мог бы на скорости заставить их ошибаться и быстро сделать результат, поймав кураж. Только эмоций в принципе было мало, не считая отдельных сцен второго периода.
Анвар Гатиятулин — однозначно в числе самых интересных тренеров КХЛ после 2018-го года, когда он вывел челябинцев в их второй финал восточной конференции. Дальше у специалиста был период в СКА. Там он ничего принципиально не решал.
Возвращение пошло на пользу. Не обманывайтесь тем, что «Трактор» по ходу сезона скатился с третьего места конференции на седьмое или шестое. Лига стала более равной и сложной, пусть и не резко. Спады естественны.
В рамках домашней серии «черно-белые» обыграли «Витязь» 2:1, разбили «Локомотив» 4:0 и проиграли «Авангарду» 2:3, почти отыгравшись с 0:3. Не худший отрезок — то есть, хозяева арены имени Белоусова потихоньку набирают ход.
«Трактор», как и «Северсталь» с «Торпедо», — очень тренерская команда. И редкий образец клуба, делающего явный акцент на защиту. У них нет супер-звезд и зрелищности, но они неудобные, «вязкие», надежные на подборе и выжигающие чужой «пятак».
Если «Салават» - это большая скандальная панк-рок группа, фронтмены которой ломают гитары на сцене, прыгают в толпу и пишут вызывающие твиты, то «Трактор» — спокойный инди-проект по лоуфайному хип-хопу с парой тысяч подписчиков, но периодическими респектами от звезд.
Тренеры иногда по ходу карьеру зарабатывают прозвища. Например, Эркку Вестерлунда в Финляндии величают Профессором. Мне хочется назвать Анвара Гатиятулина Инженером или Механиком. Который неторопливо, но уверенно собирает суперкар из простых деталей.
Все это лирика, нужная для того, чтобы в красках показать идеологические отличия команд. Короче говоря, «Салават» веселый, хаотичный и очень атакующий, а «Трактор» — скромный, аккуратный и очень оборонительный. Которому не нужно доминирование, лишь немного контроля.
|СЮ
|Трактор
|Δ
|Corsi for (CF)
|47
|42
|5
|CF, %
|52,81%
|47,19%
|5,62%
|Голы 5 на 5
|1
|1
|0
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|21
|11
|10
|PDO, %
|95,67%
|104,33%
|-8,66%
|Броски мимо створа
|21
|29
|-8
|БВ вообще
|34
|24
|10
|Доля БВ в общем числе бросков
|61,82%
|45,28%
|16,54%
|БВ за минуту в атаке
|2,66
|1,69
|0,97
|Блокшоты за минуту в защите
|1,20
|0,63
|0,57
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|0
|0
|БВ со входа в зону 5 на 5
|2
|3
|-1
|БВ первой тройки
|10
|3
|7
|БВ защитников
|10
|9
|1
|Пробросы 5 на 5
|5
|2
|3
|ВВбр после пробросов
|2
|5
|-3
|Вход 5 на 5
|28
|19
|9
|Брак при входе 5 на 5
|20
|33
|-13
|Эффективные попытки входа, %
|58,33%
|36,54%
|21,79%
|Вброс 5 на 5
|1
|3
|-2
|Брак при вбросе 5 на 5
|12
|10
|2
|Эффективные попытки вброса, %
|7,69%
|23,08%
|-15,38%
|Использование входа 5 на 5, %
|78,69%
|80,00%
|-1,31%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|37
|29
|8
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|82
|86
|-4
|Эффективные смены в атаке, %
|45,12%
|33,72%
|11,40%
|Вход 5 на 5 с БВ
|15
|9
|6
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|31,25%
|17,31%
|13,94%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|0
|2
|-2
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|0,00%
|15,38%
|-15,38%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|18
|12
|6
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|15,13%
|10,43%
|4,69%
Стороннего зрителя такое зрелище не заинтересует
Писать про подобные матчи непросто. В основном, хоккей был вязким и не больно событийным. Что это означает? Много игры в средней зоне, много единоборств за шайбу, не очень скорости, входящего в атаку сразу преследует с вытянутой клюшкой, и «позиционка» протекает на периметре.
Мне лично непросто выделить запомнившиеся эпизоды, не связанные с заброшенными шайбами. Самое яркое — Владимир Жарков и Томаш Гика влетели друг в друга во втором периоде.
Несостоявшийся гол Джеффа Плэтта и короткая перепалка после сирены.
Косплей Родиона Амирова на недавнюю шайбу Коннора Макдэвида.
Редкое явление — вратарь уральцев Иван Федотов нарушил правила на 56-й минуте. Башкирская команда получила шанс вытащить победу в основное время.
Не думаю, что кто-то из участников встречи обидится, если ее назовут скучной. Если вы только начинаете увлечение хоккеем, вам вряд ли будет очень интересно проверять хайлайты «черно-белых» или смотреть их матчи.
Тем не менее, разговоры про зрелищность и то, что КХЛ — шоу для зрителей, как правило, сводятся к размахиванию руками и «мне не понравилось, хочу много крутых голов и финтов». Да все хотят.
Но что тут сделаешь, если великих «технарей» попросту нет? Из Дениса Бодрова не сделать Романа Йоси, а Констатин Лукин — не Остон Мэтьюс. Люди добывают победы, как могут.
К первой пятерке копятся вопросы по обороне
Шайб было мало, обсудим все.
Наверное, еще даже не все зрители успели подтянуться на трибуны, как хозяева открыли счет через 52 секунды после сирены.
Ценно, что в видео попало проигранное уфимцами вбрасывание — за исключением третьего периода, этот компонент был откровенно плох.
Для меня этот гол — история про движение в зоне обороны. Часто голы рождаются из ошибок, влекущих локальный численный перевес, иногда ошибается вратарь. Тут шайба зашла в «полупустые» и такие пасы — редкость. «СЮ» обычно так не пропускает.
Во-первых, топ-пятерка Уфы, вероятно, не была достаточно «свежей» после недавнего интенсивного отрезка. Плюс это все равно выезд, хоть и символический, — режим дня немного, но отличается, у нагруженного тела меньше условий для восстановления.
Во-вторых, уже традиционно легионеры и Панин начинали матч. И допустили перед голом два проброса, смениться не могли. Переигрывать условные стандартные 40 секунд смены 5 на 5 и в большинстве — разные условия.
Плохие вбрасывания будут преследовать гостей всю встречу — это тоже помогло «Трактору» с контролем. В первом периоде центры башкирской команды выиграли в защите всего две «точки» из восьми.
Хозяев более, чем устраивали эти 1:0. «Черно-белые» вообще любители побед 2:1, 1:0, 3:2. Я уверен, Зинутэла Билялетдинов одобрил бы. На «Трактор» никакой счет вообще не действует как стимул, надо следовать плану.
Многое в атаке «Салавата» шло с периметра, было мало обостряющих передач и резких контратак. Игра в большинстве абсолютно не задалась — где-то вбрасывания, где-то плотность у борта. В первых двух попытках по одному броску в створ, потом пять, потом три. 14 раз шайбу выводили из атаки.
Даже перед голом было тяжко. Супер-оборонительная команда в итоге сыграла в атаке больше времени (имея меньше большинства) не просто так. Если предположить, что уфимцы и так «подсели» физически, то их еще и немного измотали.
Но скандинавы все еще жадны до бесхозных шайб и единственный гол — плод перехвата.
Абсолютно никакой овертайм
Дополнительное время заслужило отдельный пункт материала. За 4 минуты и 29 секунд «Салават Юлаев» ни разу не сыграл в чужой зоне. Время в атаке буквально равно нулю и не было ни одного броска даже мимо ворот.
Конечно, основная причина тому — удаление Дмитрия Кугрышева. Но и до этого 2 минуты и 29 секунд ситуация была практически такой же. Проигранное вбрасывание, «Трактор» бережно делает передачи и играет на подборах и вовсе не спешит бросать ради броска — смотрите график. Они отлично сохраняют шайбу.
Рассмотреть фол Кугрышева непросто, но он был. Перемотайте на 18-ю секунду. Крайний нападающий попал Лукашу Седлаку клюшкой по лицу. Несомненно, этот фол (второй в матче!) снижает шансы форварда с одним голом за 20 игр на новый контракт в Уфе.
Томи Ламса очень странно подошел к выбору троек меньшинства. Целых три смены получили Маннинен, Павел Коледов и Михаил Науменков. Еще дважды выходили Гранлунд с Александром Алексеевым и Евгением Бирюковым.
Тренер назвал эти варианты лучшими, но не объяснил, почему именно они. Александр Кадейкин — сильнейший центр команды и в числе топов КХЛ. Он надежен на вбрасываниях, габаритный и способен контратаковать. В ответственный момент он бы справился. Финны же выиграли одно вбрасывание из трех.
По итогу игрового дня «Магнитка» поднялась на третью позицию Востока, «СЮ» оказался четвертым с отставанием в один балл, а «Трактор» стал шестым. Занимающий пятую строчку «Автомобилист» тверд, как желе, поэтому встреча Уфы и Челябинска совершенно не исключена. Эта серия уже кажется занимательной.
Следующий матч: 26 января, 14:00. «Амур» — «СЮ». КХЛ ТВ, БСТ