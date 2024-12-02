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ХК «Трактор»

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2024
«Салават Юлаев» против «Трактора»: где смотреть и кто победит
2 декабря, 09:07
Главный тренер ХК «Салават Юлаев» получит восьмизначный оклад
Виктор Козлов, которого ранее жители Башкирии призывали уволить с должности главного тренера, сохранил свою должность и продолжит получать высокий доход, сообщает sports.ru со ссылкой на журналиста Михаила Зислиса.
13 мая, 06:10
Главный тренер «Трактора» обвинил игроков «Салавата Юлаева» в симуляциях
7 марта, 16:04
На матче «Салавата Юлаева» задержали отца с сыном
4 марта, 15:52
«Салават Юлаев» проиграл в первом матче в плей-офф
29 февраля, 16:53
«Салават Юлаев» остался без света из-за долгов
29 февраля, 13:28
2022
Не все 60 минут. «Салават» сам себе испортил гостевой матч с «Трактором»
29 декабря 2022, 08:10
«Приятно такие команды обыгрывать». «СЮ» перестрелял «Трактор», Аймурзин снова в огне
3 декабря 2022, 05:57
Голы защитников и шатаут Кареева в прагматичной победе «Салавата» над «Трактором»
1 октября 2022, 04:21
Победы только волевые. «Салават Юлаев» превзошел «Трактор» в движении и дисциплине
10 сентября 2022, 05:58
Всего мало. «СЮ» был на пределе против «Трактора», но вновь в серии решает тактика
28 марта 2022, 04:31
«Салават Юлаев» на грани вылета из плей-офф. Команда достигла своего максимума?
26 марта 2022, 04:23
Месть ситхов. «СЮ» разгромлен дома «Трактором» 1:7, счет в серии сравнялся
24 марта 2022, 04:19
Прессинг и поддержка арены помогли «Салавату» повести в серии с «Трактором» 2-1
22 марта 2022, 02:51
«Трактор» новой модели. «Салават Юлаев» оказался бессилен спасти второй матч серии
19 марта 2022, 15:42
Челябинские флэшбеки и снова победный гол Санникова. «СЮ» повел в серии с «Трактором»
17 марта 2022, 19:09
2021
Башкиров и Панин прерывают победную серию «Трактора». «СЮ» победил в Челябинске
20 октября 2021, 04:36
«Видеть горящие глаза мальчишек очень классно». «СЮ» закрыл сезон игрой с детьми
Цулыгин, Козлов, Метсола, Панин, Маннинен, Солодухин, Кугрышев, Бирюков и талисман Юлай — о закрытии хоккейного сезона «Салавата Юлаева».
3 апреля 2021, 05:00
«Салават» одолел «Трактор» финским звеном. Реализовали буллит за 19 секунд до сирены
12 марта 2021, 03:31
Время инверсий: «Салават» наладил игру в своей зоне и повел в серии с «Трактором» 2-1
7 марта 2021, 16:15

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