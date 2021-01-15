Рекорд Хартикайнена и камбэк в Казахстане. Третья победа «Салавата Юлаева» подряд

Как удачный день студента
Вам 20 лет. С трудом просыпаетесь, медленное холодное утро, кое-как успеваете на автобус (но не на матан) везет, что староста не ставит «энку», не без усилий выживаете на контрольной, а потом, окончательно проснувшись, даже зарабатываете баллы.
Приблизительно так и развивался для «Салавата» выездной матч с «Барысом».
Начало было угрожающе медленным, как «Омерзительная восьмерка» Квентина Тарантино. Примерно за 12-13 минут матча уфимцы нанесли всего один (!) бросок по воротам Йони Ортио. Гости долго были сонными. Впрочем, и хозяева создавали мало шансов.
Атмосферу разрядил третий по счету выпад уфимцев — бросок Филипа Ларсена открыл счет, и сразу пошла значительно более быстрая, хоть все еще и не больно зрелищная, игра.
«Барыс» все это время потихоньку добавлял в движении, и в первой половине второй двадцатиминутки подшефные Томи Ламы получили вежливый намек в виде трех подряд пропущенных шайб — пора бы включиться в игру.
Качать головой можно и нужно в первую очередь из-за гола Кирилла Панюкова, который сравнял счет. От такого опытного защитника, как Григорий Панин, в последнюю очередь ждешь столь опрометчивого паса.
Его вечный сообщник Филип Ларсен, впрочем, начудил на еще более ровном месте — эта подножка легко войдет в пособия для будущих арбитров. Петр Хохряков только усугубил ситуацию, без нужды вколотив соперника головой в борт. Затем уфимцы дважды пропустили в меньшинстве.
Без учета уже традиционно бессмысленного фола Маркуса Гранлунда в атаке — больше «юлаевцы» ерундой не страдали.
Команда из столицы Башкирии очень часто попадает в различные передряги, но в последнее время весьма неплохо их них выпутывается. Это признак боевого характера и слаженности. Камбэк с 1:3 - это достойно, и это событие.
«Юлаевцев» в этом можно сравнить со сборной Канады, которая всегда может прибавить и спасти встречу. Матч в Новосибирске тоже был волевой победой, хоть и оставил после себя достаточно вопросов. Успех в Нур-Султане куда спокойнее.
Ценно, что гости встрепенулись весьма быстро. Третий гол хозяев и второй уфимский разделили три минуты и одна секунда, между которыми казахстанский клуб поймал глупое удаление за нарушение численного состава и отдал инициативу.
О шайбе Сакари Маннинена — Ламса заявил, что именно после нее «бело-зеленые» стали играть так, как он хотел. Вернулись скорости, «юлаевцы» начали перебрасывать хозяев, стали лучше проходить среднюю зону (6 успешных попыток из 10 во второй половине второго периода против 4/11 в первой).
Команду Юрия Михайлиса опять подвела дисциплина. Забавно вышло — с каждой стороны капитан создал своим неприятности. Даррен Диц излишне эмоционально отреагировал на силовой прием Данила Башкирова и поругался с ним по-русски (!).
После периода получил консультацию от арбитра тоже на великом и могучем.
Если бы не перепалка, канадец с казахстанским паспортом получил бы просто малый штраф. Но ему влепили 2+10, и команда осталась без своего лучшего игрока и лидера. Диц, безусловно, ярчайший защитник и любимец фанатов. Но он подвел «Барыс» в этом матче.
И бессильно наблюдал за голом Джеффа Плэтта в большинстве (теперь-то уж Томи даст второй спецбригаде больше времени?) и победным голом Александра Алексеева. Подробнее об этой шайбе.
Ключевые игроки продолжили хоронить надежды хозяев на победу. Джесси Блэкер в безобидной ситуации не смог сделать приличный пас Диллон Хетерингтону в теперь уже редкой позиционной атаке.
Сразу с партнером помчался назад, но Теему Хартикайнен уже совершил подбор, а у Гранлунда были лучшие условия для набора скорости. В дальнейшем уфимцам оставалось лишь сыграть без лишней суеты.
В итоге "Барыс" порядочно помешал сам себе удалениями и ошибками лидеров. Постоянным катанием шайбы по периметру в остальное время нельзя создать угрозу. У хозяев низкий показатель эффективности в атаке 5 на 5 (броски в створ, обостряющие передачи, опасные моменты, провокации на проброс и удаления и др.).
|СЮ
|Барыс
|Δ
|Corsi for (CF)
|43
|43
|0
|CF, %
|50,00%
|50,00%
|0,00%
|Голы 5 на 5
|4
|1
|3
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|27
|22
|5
|PDO, %
|110,27%
|89,73%
|20,54%
|Броски мимо створа
|15
|14
|1
|БВ вообще
|30
|26
|4
|Доля БВ в общем числе бросков
|66,67%
|65,00%
|1,67%
|БВ за минуту в атаке
|3,56
|3,13
|0,43
|Блокшоты за минуту в защите
|1,32
|0,47
|0,85
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|1
|-1
|БВ со входа в зону 5 на 5
|0
|1
|-1
|БВ первой тройки
|6
|3
|3
|БВ защитников
|6
|10
|-4
|Пробросы 5 на 5
|3
|3
|0
|ВВбр после пробросов
|4
|2
|2
|Вход 5 на 5
|25
|16
|9
|Брак при входе 5 на 5
|29
|31
|-2
|Эффективные попытки входа, %
|46,30%
|34,04%
|12,25%
|Вброс 5 на 5
|6
|3
|3
|Брак при вбросе 5 на 5
|11
|14
|-3
|Эффективные попытки вброса, %
|35,29%
|17,65%
|17,65%
|Использование входа 5 на 5, %
|76,06%
|73,44%
|2,62%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|35
|24
|11
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|87
|86
|1
|Эффективные смены в атаке, %
|40,23%
|27,91%
|12,32%
|Вход 5 на 5 с БВ
|14
|11
|3
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|25,93%
|23,40%
|2,52%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|2
|3
|-1
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|11,76%
|17,65%
|-5,88%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|16
|16
|0
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|13,11%
|14,55%
|-1,43%
Это была восьмая победа в десяти последних встречах. Прекрасные результаты, впрочем, очень часто расходящиеся с содержанием. Тем не менее, это все еще камбэк и на уровне «регулярки» дурацкие удаления и пасы через «пятак» еще со скрипом простительны. Хотя хочется уже видеть полноценный качественный матч.
Теему Хартикайнен — официально лучший финн по очкам за «регулярку» КХЛ
Номер 70 набрал 51 (21+30) результативный балл за текущий сезон и перекрыл рекорд финских игроков за один «гладкий» этап — в кампании 08/09 Эса Пирнес из «Атланта» отметился 50 (22+28) очками в 51 встрече.
Харти играет за «бело-зеленых» с сезона 13/14. Ни разу он не выбивал менее 30 очков за «регулярку», как правило, выступая в первой линии. Неспроста лучший бомбардир в КХЛовской истории клуба: 318 очков в «регулярках». В плей-офф второе место после Линуса Умарка (67 против 57 очков).
Теему еще и главный «юлаевец» современности — никто из действующих хоккеистов так долго не защищал цвета Уфы — 418 матчей в регулярных чемпионатах. Лишь Филип Ларсен (204 игры РЧ) может войти в топ-10 — нужно 4 встречи, чтобы обогнать Сергея Зиновьева.
Финн сделал 30-й голевой пас, став лишь седьмым «юлаевцем» в эру КХЛ, кому это удалось за один «гладкий» чемпионат:
И это все при том, что последние пару матчей Хартикайнен на площадке практически не создает угрозы. То есть, рекорд он покорил даже не на пике формы.
До начала плей-офф остается 13 матчей. За это время Теему вполне успеет набрать десяток очков и подняться еще выше в списке рекордсменов по голевым передачам за «регулярку». Либо вписать свое имя в список снайперов клуба — ему и это по плечу.
Короткой строкой
Исправляем неточность из прошлого текста — Шакир Мухамадуллин все-таки не установил рекорд результативности за «регулярку» среди защитников КХЛ не старше 20 лет — Дмитрий Орлов за новокузнецкий «Металлург» набрал 2+11 в сезоне 10/11. Шакир все еще лучший среди тех, кто начал сезон в 18 лет — нынешнему оборонцу «Вашингтона» тогда было 19 лет весь сезон.
Александр Кадейкин в двух матчах от повторения личного рекорда по количеству игр «регулярки» с не менее, чем 50% выигранных вбрасываний подряд. Сейчас она составляет семь игр. За отрезок центрфорвард выиграл 62,18% «точек».
Следующий матч: 16 января, 17:00. «Металлург» — «СЮ». КХЛ ТВ HD, КХЛ ТВ