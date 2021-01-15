Рекорд Хартикайнена и камбэк в Казахстане. Третья победа «Салавата Юлаева» подряд
Аналитика

Рекорд Хартикайнена и камбэк в Казахстане. Третья победа «Салавата Юлаева» подряд

Вчера, 09:58Азамат ШавлуковPhoto: «Барыс»
Обзор Mkset: «Большой босс» стал лучшим финским бомбардиром за один регулярный сезон КХЛ, а «бело-зеленые» отыгрались у «Барыса» с 1:3.

Как удачный день студента

Вам 20 лет. С трудом просыпаетесь, медленное холодное утро, кое-как успеваете на автобус (но не на матан) везет, что староста не ставит «энку», не без усилий выживаете на контрольной, а потом, окончательно проснувшись, даже зарабатываете баллы.

Приблизительно так и развивался для «Салавата» выездной матч с «Барысом».

Начало было угрожающе медленным, как «Омерзительная восьмерка» Квентина Тарантино. Примерно за 12-13 минут матча уфимцы нанесли всего один (!) бросок по воротам Йони Ортио. Гости долго были сонными. Впрочем, и хозяева создавали мало шансов.

Атмосферу разрядил третий по счету выпад уфимцев — бросок Филипа Ларсена открыл счет, и сразу пошла значительно более быстрая, хоть все еще и не больно зрелищная, игра.

«Барыс» все это время потихоньку добавлял в движении, и в первой половине второй двадцатиминутки подшефные Томи Ламы получили вежливый намек в виде трех подряд пропущенных шайб — пора бы включиться в игру.

Качать головой можно и нужно в первую очередь из-за гола Кирилла Панюкова, который сравнял счет. От такого опытного защитника, как Григорий Панин, в последнюю очередь ждешь столь опрометчивого паса.

Его вечный сообщник Филип Ларсен, впрочем, начудил на еще более ровном месте — эта подножка легко войдет в пособия для будущих арбитров. Петр Хохряков только усугубил ситуацию, без нужды вколотив соперника головой в борт. Затем уфимцы дважды пропустили в меньшинстве.

Без учета уже традиционно бессмысленного фола Маркуса Гранлунда в атаке — больше «юлаевцы» ерундой не страдали.

Команда из столицы Башкирии очень часто попадает в различные передряги, но в последнее время весьма неплохо их них выпутывается. Это признак боевого характера и слаженности. Камбэк с 1:3 - это достойно, и это событие.

«Юлаевцев» в этом можно сравнить со сборной Канады, которая всегда может прибавить и спасти встречу. Матч в Новосибирске тоже был волевой победой, хоть и оставил после себя достаточно вопросов. Успех в Нур-Султане куда спокойнее.

Ценно, что гости встрепенулись весьма быстро. Третий гол хозяев и второй уфимский разделили три минуты и одна секунда, между которыми казахстанский клуб поймал глупое удаление за нарушение численного состава и отдал инициативу.

О шайбе Сакари Маннинена — Ламса заявил, что именно после нее «бело-зеленые» стали играть так, как он хотел. Вернулись скорости, «юлаевцы» начали перебрасывать хозяев, стали лучше проходить среднюю зону (6 успешных попыток из 10 во второй половине второго периода против 4/11 в первой).

Команду Юрия Михайлиса опять подвела дисциплина. Забавно вышло — с каждой стороны капитан создал своим неприятности. Даррен Диц излишне эмоционально отреагировал на силовой прием Данила Башкирова и поругался с ним по-русски (!).

После периода получил консультацию от арбитра тоже на великом и могучем.

Если бы не перепалка, канадец с казахстанским паспортом получил бы просто малый штраф. Но ему влепили 2+10, и команда осталась без своего лучшего игрока и лидера. Диц, безусловно, ярчайший защитник и любимец фанатов. Но он подвел «Барыс» в этом матче.

И бессильно наблюдал за голом Джеффа Плэтта в большинстве (теперь-то уж Томи даст второй спецбригаде больше времени?) и победным голом Александра Алексеева. Подробнее об этой шайбе.

  • После броска Александра Кадейкина было заработано вбрасывание в зоне "Барыса". Владислав Картаев его проиграл и астанчане начали атаку через вброс. Евгений Лисовец на правом (относительно Даниила Тарасова) фланге принял шайбу и запустил ее по борту.
  • Игрок "Барыса" попытался совершить перехват, но не вышло. Дмитрию Кугрышеву тоже не удался подбор, зато, уже вне синей линии, произошел счастливый рикошет шайбы от Данияра Самата прямо Картаеву.
  • К моменту выхода 2 в 2 Алексеев далеко - почти на линии "усов" круга вбрасывания.
  • Родион Амиров помогает наступлению и не уступает Антону Сагадееву в скорости - 89-ый номер казахстанской команды играет по нему.
  • В зоне атаки трио нападающих Уфы и трое хозяев.
  • Роман Старченко и Никита Михайлис - лидеры "Барыса". Но оба проигнорировали как Лисовца, так и Алексеева, не ожидая от них угрозы. Хотя у них самих в команде главный среди защитников любитель подключаться к атаке.
  • Алексеев оказывается на чужой трети льда примерно через секунду. Старченко и Михайлиса и в помине рядом нет.
  • Зато его визит заранее разглядел Дмитрий Кугрышев. Номер 18 рассудил логично и сделал поперечный пас, ведь Алексеев - самый свободный и на самом чистом льду.
  • Помешать Алексееву не мог никто. Джесси Блэкер вынужден был сдерживать Картаева. Сагадеев поставил корпус перед Амировым. Самат просто не успел бы набрать скорость от борта.
  • В итоге Алексееву были созданы условия практически на уровне буллита.

Ключевые игроки продолжили хоронить надежды хозяев на победу. Джесси Блэкер в безобидной ситуации не смог сделать приличный пас Диллон Хетерингтону в теперь уже редкой позиционной атаке.

Сразу с партнером помчался назад, но Теему Хартикайнен уже совершил подбор, а у Гранлунда были лучшие условия для набора скорости. В дальнейшем уфимцам оставалось лишь сыграть без лишней суеты.

В итоге "Барыс" порядочно помешал сам себе удалениями и ошибками лидеров. Постоянным катанием шайбы по периметру в остальное время нельзя создать угрозу. У хозяев низкий показатель эффективности в атаке 5 на 5 (броски в створ, обостряющие передачи, опасные моменты, провокации на проброс и удаления и др.).

СЮ Барыс Δ
Corsi for (CF) 43 43 0
CF, % 50,00% 50,00% 0,00%
Голы 5 на 5 4 1 3
Броски в створ 5 на 5 (БВ) 27 22 5
PDO, % 110,27% 89,73% 20,54%
Броски мимо створа 15 14 1
БВ вообще 30 26 4
Доля БВ в общем числе бросков 66,67% 65,00% 1,67%
БВ за минуту в атаке 3,56 3,13 0,43
Блокшоты за минуту в защите 1,32 0,47 0,85
БВ после ВВбр 5 на 5 0 1 -1
БВ со входа в зону 5 на 5 0 1 -1
БВ первой тройки 6 3 3
БВ защитников 6 10 -4
Пробросы 5 на 5 3 3 0
ВВбр после пробросов 4 2 2
Вход 5 на 5 25 16 9
Брак при входе 5 на 5 29 31 -2
Эффективные попытки входа, % 46,30% 34,04% 12,25%
Вброс 5 на 5 6 3 3
Брак при вбросе 5 на 5 11 14 -3
Эффективные попытки вброса, % 35,29% 17,65% 17,65%
Использование входа 5 на 5, % 76,06% 73,44% 2,62%
Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 35 24 11
Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 87 86 1
Эффективные смены в атаке, % 40,23% 27,91% 12,32%
Вход 5 на 5 с БВ 14 11 3
Вход 5 на 5 с БВ, % 25,93% 23,40% 2,52%
Вброс 5 на 5 с БВ 2 3 -1
Вброс 5 на 5 с БВ, % 11,76% 17,65% -5,88%
Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 16 16 0
Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 13,11% 14,55% -1,43%

Это была восьмая победа в десяти последних встречах. Прекрасные результаты, впрочем, очень часто расходящиеся с содержанием. Тем не менее, это все еще камбэк и на уровне «регулярки» дурацкие удаления и пасы через «пятак» еще со скрипом простительны. Хотя хочется уже видеть полноценный качественный матч.

Теему Хартикайнен — официально лучший финн по очкам за «регулярку» КХЛ

Номер 70 набрал 51 (21+30) результативный балл за текущий сезон и перекрыл рекорд финских игроков за один «гладкий» этап — в кампании 08/09 Эса Пирнес из «Атланта» отметился 50 (22+28) очками в 51 встрече.

Харти играет за «бело-зеленых» с сезона 13/14. Ни разу он не выбивал менее 30 очков за «регулярку», как правило, выступая в первой линии. Неспроста лучший бомбардир в КХЛовской истории клуба: 318 очков в «регулярках». В плей-офф второе место после Линуса Умарка (67 против 57 очков).

Теему еще и главный «юлаевец» современности — никто из действующих хоккеистов так долго не защищал цвета Уфы — 418 матчей в регулярных чемпионатах. Лишь Филип Ларсен (204 игры РЧ) может войти в топ-10 — нужно 4 встречи, чтобы обогнать Сергея Зиновьева.

Photo:«Барыс»

Финн сделал 30-й голевой пас, став лишь седьмым «юлаевцем» в эру КХЛ, кому это удалось за один «гладкий» чемпионат:

  • Радулов 60, сезон 10/11
  • Умарк 42, сезон 16/17 и 19/20
  • Радулов 39, сезон 09/10
  • Умарк 39, сезон 15/16, 17/18 и 18/19
  • Радулов 38, сезон 11/12
  • Торесен 37, сезон 10/11
  • Зиновьев 36, сезон 09/10
  • Торесен 33, сезон 09/10
  • Прошкин 30, сезон 11/12
  • Кольцов 30, сезон 14/15
  • Хартикайнен 30, сезон 20/21

И это все при том, что последние пару матчей Хартикайнен на площадке практически не создает угрозы. То есть, рекорд он покорил даже не на пике формы.

До начала плей-офф остается 13 матчей. За это время Теему вполне успеет набрать десяток очков и подняться еще выше в списке рекордсменов по голевым передачам за «регулярку». Либо вписать свое имя в список снайперов клуба — ему и это по плечу.

Короткой строкой

Исправляем неточность из прошлого текста — Шакир Мухамадуллин все-таки не установил рекорд результативности за «регулярку» среди защитников КХЛ не старше 20 лет — Дмитрий Орлов за новокузнецкий «Металлург» набрал 2+11 в сезоне 10/11. Шакир все еще лучший среди тех, кто начал сезон в 18 лет — нынешнему оборонцу «Вашингтона» тогда было 19 лет весь сезон.

Александр Кадейкин в двух матчах от повторения личного рекорда по количеству игр «регулярки» с не менее, чем 50% выигранных вбрасываний подряд. Сейчас она составляет семь игр. За отрезок центрфорвард выиграл 62,18% «точек».

Следующий матч: 16 января, 17:00. «Металлург» — «СЮ». КХЛ ТВ HD, КХЛ ТВ

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