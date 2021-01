Рекорд Хартикайнена и камбэк в Казахстане. Третья победа «Салавата Юлаева» подряд

Обзор Mkset: «Большой босс» стал лучшим финским бомбардиром за один регулярный сезон КХЛ, а «бело-зеленые» отыгрались у «Барыса» с 1:3.

Как удачный день студента Вам 20 лет. С трудом просыпаетесь, медленное холодное утро, кое-как успеваете на автобус (но не на матан) везет, что староста не ставит «энку», не без усилий выживаете на контрольной, а потом, окончательно проснувшись, даже зарабатываете баллы. Приблизительно так и развивался для «Салавата» выездной матч с «Барысом». Начало было угрожающе медленным, как «Омерзительная восьмерка» Квентина Тарантино. Примерно за 12-13 минут матча уфимцы нанесли всего один (!) бросок по воротам Йони Ортио. Гости долго были сонными. Впрочем, и хозяева создавали мало шансов. Атмосферу разрядил третий по счету выпад уфимцев — бросок Филипа Ларсена открыл счет, и сразу пошла значительно более быстрая, хоть все еще и не больно зрелищная, игра. «Барыс» все это время потихоньку добавлял в движении, и в первой половине второй двадцатиминутки подшефные Томи Ламы получили вежливый намек в виде трех подряд пропущенных шайб — пора бы включиться в игру. Качать головой можно и нужно в первую очередь из-за гола Кирилла Панюкова, который сравнял счет. От такого опытного защитника, как Григорий Панин, в последнюю очередь ждешь столь опрометчивого паса. Его вечный сообщник Филип Ларсен, впрочем, начудил на еще более ровном месте — эта подножка легко войдет в пособия для будущих арбитров. Петр Хохряков только усугубил ситуацию, без нужды вколотив соперника головой в борт. Затем уфимцы дважды пропустили в меньшинстве. Без учета уже традиционно бессмысленного фола Маркуса Гранлунда в атаке — больше «юлаевцы» ерундой не страдали. Команда из столицы Башкирии очень часто попадает в различные передряги, но в последнее время весьма неплохо их них выпутывается. Это признак боевого характера и слаженности. Камбэк с 1:3 - это достойно, и это событие. «Юлаевцев» в этом можно сравнить со сборной Канады, которая всегда может прибавить и спасти встречу. Матч в Новосибирске тоже был волевой победой, хоть и оставил после себя достаточно вопросов. Успех в Нур-Султане куда спокойнее. Ценно, что гости встрепенулись весьма быстро. Третий гол хозяев и второй уфимский разделили три минуты и одна секунда, между которыми казахстанский клуб поймал глупое удаление за нарушение численного состава и отдал инициативу. О шайбе Сакари Маннинена — Ламса заявил, что именно после нее «бело-зеленые» стали играть так, как он хотел. Вернулись скорости, «юлаевцы» начали перебрасывать хозяев, стали лучше проходить среднюю зону (6 успешных попыток из 10 во второй половине второго периода против 4/11 в первой). Команду Юрия Михайлиса опять подвела дисциплина. Забавно вышло — с каждой стороны капитан создал своим неприятности. Даррен Диц излишне эмоционально отреагировал на силовой прием Данила Башкирова и поругался с ним по-русски (!). После периода получил консультацию от арбитра тоже на великом и могучем. Если бы не перепалка, канадец с казахстанским паспортом получил бы просто малый штраф. Но ему влепили 2+10, и команда осталась без своего лучшего игрока и лидера. Диц, безусловно, ярчайший защитник и любимец фанатов. Но он подвел «Барыс» в этом матче. И бессильно наблюдал за голом Джеффа Плэтта в большинстве (теперь-то уж Томи даст второй спецбригаде больше времени?) и победным голом Александра Алексеева. Подробнее об этой шайбе. После броска Александра Кадейкина было заработано вбрасывание в зоне "Барыса". Владислав Картаев его проиграл и астанчане начали атаку через вброс. Евгений Лисовец на правом (относительно Даниила Тарасова) фланге принял шайбу и запустил ее по борту.

Игрок "Барыса" попытался совершить перехват, но не вышло. Дмитрию Кугрышеву тоже не удался подбор, зато, уже вне синей линии, произошел счастливый рикошет шайбы от Данияра Самата прямо Картаеву.

К моменту выхода 2 в 2 Алексеев далеко - почти на линии "усов" круга вбрасывания.

Родион Амиров помогает наступлению и не уступает Антону Сагадееву в скорости - 89-ый номер казахстанской команды играет по нему.

В зоне атаки трио нападающих Уфы и трое хозяев.

Роман Старченко и Никита Михайлис - лидеры "Барыса". Но оба проигнорировали как Лисовца, так и Алексеева, не ожидая от них угрозы. Хотя у них самих в команде главный среди защитников любитель подключаться к атаке.

Алексеев оказывается на чужой трети льда примерно через секунду. Старченко и Михайлиса и в помине рядом нет.

Зато его визит заранее разглядел Дмитрий Кугрышев. Номер 18 рассудил логично и сделал поперечный пас, ведь Алексеев - самый свободный и на самом чистом льду.

Помешать Алексееву не мог никто. Джесси Блэкер вынужден был сдерживать Картаева. Сагадеев поставил корпус перед Амировым. Самат просто не успел бы набрать скорость от борта.

В итоге Алексееву были созданы условия практически на уровне буллита. Ключевые игроки продолжили хоронить надежды хозяев на победу. Джесси Блэкер в безобидной ситуации не смог сделать приличный пас Диллон Хетерингтону в теперь уже редкой позиционной атаке. Сразу с партнером помчался назад, но Теему Хартикайнен уже совершил подбор, а у Гранлунда были лучшие условия для набора скорости. В дальнейшем уфимцам оставалось лишь сыграть без лишней суеты. В итоге "Барыс" порядочно помешал сам себе удалениями и ошибками лидеров. Постоянным катанием шайбы по периметру в остальное время нельзя создать угрозу. У хозяев низкий показатель эффективности в атаке 5 на 5 (броски в створ, обостряющие передачи, опасные моменты, провокации на проброс и удаления и др.). СЮ Барыс Δ Corsi for (CF) 43 43 0 CF, % 50,00% 50,00% 0,00% Голы 5 на 5 4 1 3 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 27 22 5 PDO, % 110,27% 89,73% 20,54% Броски мимо створа 15 14 1 БВ вообще 30 26 4 Доля БВ в общем числе бросков 66,67% 65,00% 1,67% БВ за минуту в атаке 3,56 3,13 0,43 Блокшоты за минуту в защите 1,32 0,47 0,85 БВ после ВВбр 5 на 5 0 1 -1 БВ со входа в зону 5 на 5 0 1 -1 БВ первой тройки 6 3 3 БВ защитников 6 10 -4 Пробросы 5 на 5 3 3 0 ВВбр после пробросов 4 2 2 Вход 5 на 5 25 16 9 Брак при входе 5 на 5 29 31 -2 Эффективные попытки входа, % 46,30% 34,04% 12,25% Вброс 5 на 5 6 3 3 Брак при вбросе 5 на 5 11 14 -3 Эффективные попытки вброса, % 35,29% 17,65% 17,65% Использование входа 5 на 5, % 76,06% 73,44% 2,62% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 35 24 11 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 87 86 1 Эффективные смены в атаке, % 40,23% 27,91% 12,32% Вход 5 на 5 с БВ 14 11 3 Вход 5 на 5 с БВ, % 25,93% 23,40% 2,52% Вброс 5 на 5 с БВ 2 3 -1 Вброс 5 на 5 с БВ, % 11,76% 17,65% -5,88% Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 16 16 0 Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 13,11% 14,55% -1,43% Это была восьмая победа в десяти последних встречах. Прекрасные результаты, впрочем, очень часто расходящиеся с содержанием. Тем не менее, это все еще камбэк и на уровне «регулярки» дурацкие удаления и пасы через «пятак» еще со скрипом простительны. Хотя хочется уже видеть полноценный качественный матч. Теему Хартикайнен — официально лучший финн по очкам за «регулярку» КХЛ Номер 70 набрал 51 (21+30) результативный балл за текущий сезон и перекрыл рекорд финских игроков за один «гладкий» этап — в кампании 08/09 Эса Пирнес из «Атланта» отметился 50 (22+28) очками в 51 встрече. Харти играет за «бело-зеленых» с сезона 13/14. Ни разу он не выбивал менее 30 очков за «регулярку», как правило, выступая в первой линии. Неспроста лучший бомбардир в КХЛовской истории клуба: 318 очков в «регулярках». В плей-офф второе место после Линуса Умарка (67 против 57 очков). Теему еще и главный «юлаевец» современности — никто из действующих хоккеистов так долго не защищал цвета Уфы — 418 матчей в регулярных чемпионатах. Лишь Филип Ларсен (204 игры РЧ) может войти в топ-10 — нужно 4 встречи, чтобы обогнать Сергея Зиновьева. Photo: «Барыс» Финн сделал 30-й голевой пас, став лишь седьмым «юлаевцем» в эру КХЛ, кому это удалось за один «гладкий» чемпионат: Радулов 60, сезон 10/11

Умарк 42, сезон 16/17 и 19/20

Радулов 39, сезон 09/10

Умарк 39, сезон 15/16, 17/18 и 18/19

Радулов 38, сезон 11/12

Торесен 37, сезон 10/11

Зиновьев 36, сезон 09/10

Торесен 33, сезон 09/10

Прошкин 30, сезон 11/12

Кольцов 30, сезон 14/15

Хартикайнен 30, сезон 20/21 И это все при том, что последние пару матчей Хартикайнен на площадке практически не создает угрозы. То есть, рекорд он покорил даже не на пике формы. До начала плей-офф остается 13 матчей. За это время Теему вполне успеет набрать десяток очков и подняться еще выше в списке рекордсменов по голевым передачам за «регулярку». Либо вписать свое имя в список снайперов клуба — ему и это по плечу. Короткой строкой Исправляем неточность из прошлого текста — Шакир Мухамадуллин все-таки не установил рекорд результативности за «регулярку» среди защитников КХЛ не старше 20 лет — Дмитрий Орлов за новокузнецкий «Металлург» набрал 2+11 в сезоне 10/11. Шакир все еще лучший среди тех, кто начал сезон в 18 лет — нынешнему оборонцу «Вашингтона» тогда было 19 лет весь сезон. Александр Кадейкин в двух матчах от повторения личного рекорда по количеству игр «регулярки» с не менее, чем 50% выигранных вбрасываний подряд. Сейчас она составляет семь игр. За отрезок центрфорвард выиграл 62,18% «точек». Следующий матч: 16 января, 17:00. «Металлург» — «СЮ». КХЛ ТВ HD, КХЛ ТВ

