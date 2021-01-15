Рекорд Хартикайнена и камбэк в Казахстане. Третья победа «Салавата Юлаева» подряд

Это была восьмая победа в десяти последних встречах. Прекрасные результаты, впрочем, очень часто расходящиеся с содержанием. Тем не менее, это все еще камбэк и на уровне «регулярки» дурацкие удаления и пасы через «пятак» еще со скрипом простительны. Хотя хочется уже видеть полноценный качественный матч.