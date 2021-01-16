Все решили длинный пас и вбрасывания. «Салават Юлаев» не справился с «Магниткой»

Хоть это и третий матч выезда, начавшегося через сутки после «Зеленого дерби», в движении «юлаевцы» не уступали хозяевам. В первой и третьей двадцатиминутках было немало контроля шайбы, правда, не всегда от этого был толк из-за строгости хозяев в нейтральной зоне.