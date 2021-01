Все решили длинный пас и вбрасывания. «Салават Юлаев» не справился с «Магниткой»

Последняя «уральская классика» регулярного сезона: что удалось уфимцам, а что нет? Обзор Mkset.

Сначала о хорошем — было больше структуры Несмотря на проигрыш, матч уфимцев с «Магниткой» по содержанию понравился куда больше противостояний с «Сибирью» и «Барысом». В обоих случаях были целые «мертвые зоны», когда «бело-зеленые» не могли сделать ничего толкового. С уральцами такого не было. Хоть это и третий матч выезда, начавшегося через сутки после «Зеленого дерби», в движении «юлаевцы» не уступали хозяевам. В первой и третьей двадцатиминутках было немало контроля шайбы, правда, не всегда от этого был толк из-за строгости хозяев в нейтральной зоне. Неочевидный положительный момент — 30 из 59 бросков было именно по воротам. Обычно подопечные Томи Ламсы гораздо чаще промахиваются. Другой плюс матча — отсутствие игры в меньшинстве. Две минуты штрафа были, но то был отрезок 4 на 4. СЮ Металлург Δ Corsi for (CF) 53 54 -1 CF, % 49,53% 50,47% -0,93% Голы 5 на 5 1 3 -2 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 26 30 -4 PDO, % 93,85% 106,15% -12,31% Броски мимо створа 15 14 1 БВ вообще 30 32 -2 Доля БВ в общем числе бросков 66,67% 69,57% -2,90% БВ за минуту в атаке 4,32 2,61 1,71 Блокшоты за минуту в защите 0,90 2,16 -1,26 БВ после ВВбр 5 на 5 0 1 -1 БВ со входа в зону 5 на 5 1 2 -1 БВ первой тройки 6 6 0 БВ защитников 11 9 2 Пробросы 5 на 5 1 5 -4 ВВбр после пробросов 2 4 -2 Вход 5 на 5 28 31 -3 Брак при входе 5 на 5 26 24 2 Эффективные попытки входа, % 51,85% 56,36% -4,51% Вброс 5 на 5 3 1 2 Брак при вбросе 5 на 5 23 21 2 Эффективные попытки вброса, % 11,54% 4,55% 6,99% Использование входа 5 на 5, % 67,50% 71,43% -3,93% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 37 40 -3 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 101 95 6 Эффективные смены в атаке, % 36,63% 42,11% -5,47% Вход 5 на 5 с БВ 9 16 -7 Вход 5 на 5 с БВ, % 16,67% 29,09% -12,42% Вброс 5 на 5 с БВ 2 0 2 Вброс 5 на 5 с БВ, % 7,69% 0,00% 7,69% Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 12 18 -6 Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 8,70% 13,33% -4,64% Конечно, болельщики положительно отметят ход встречи — сравнять счет после 0:2 за 14 неполных минут не каждый сможет. Две игры кряду команда из Башкирии демонстрирует хорошую командную психологию и хладнокровие. То, что сравняли счет, скорее, не про героический характер, когда из последних усилий и ценой синяков и травм удается вернуться в игру. Именно про спокойствие и уверенность в своих силах. «Мы не боимся „минус“ два» — таков месседж. В одной из смен Теему Хартикайнен даже позволил себе хитрую подкидку из-за ворот. Кстати, подобное проворачивал его бывший одноклубник Линус Умарк — как за «Йокерит», так и в «юлаевском» свитере. Снова хочется выделить шайбу Александра Алексеева. Две игры подряд при положении 5 на 4 мы наблюдаем триумф второй спецбригады. Сочетание из Александра Кадейкина и скандинавов не забрасывает в большинстве три вечера, но их неплохо подменяют. Защитники первой пары снова подводят команду Если по счету, то субботняя встреча стала почти зеркальным отражением предыдущей баталии уфимцев с «Магниткой» дома. А в другом компоненте получилась копия противостояния с «Барысом». В Нур-Султане откровенно плохо сыграли лидеры астанчан. 2+10 Дица перед третьим периодом, плохой пас и недостаточная жесткость Джесси Блэкера, не отработали в защите Роман Старченко и Никита Михайлис. С «Металлургом» сплоховали Филип Ларсен и Сакари Маннинен. Первый буквально выдал голевой пас сопернику, за что над ним подшутил комментатор и эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков (кстати, экс-игрок «Ак Барса», за что до сих пор нелюбим некоторыми болельщиками Уфы). Маннинен начисто проиграл борьбу у борта перед вторым голом магнитогорцев. С его габаритами и тем, что он в эпизоде оказался в локальном меньшинстве, — предсказуемый итог. У самого Сакари не нашлось содержательного комментария эпизоду на пресс-конференции (интересно, у кого учился интервью давать?). Маннинен — центр. И он, как и все остальные коллеги по данному ремеслу, не сумел противостоять центральным «Металлурга» на точке (7/17 за матч). 16-29 по итогу встречи и шокирующие 2-12 за третью двадцатиминутку. Победный гол гостей ведь тоже начался со вбрасывания, на котором играл Данил Башкиров. Два последних матча его внезапно начали использовать как центра. Пока так себе — 3/11 с «Барысом», 1/5 в Магнитогорске. Жаль, что сорвался личный рекорд Александра Кадейкина. Еще два матча, и у него было бы девять подряд встреч с не менее, чем 50% успешных точек. Остановился на семи. Но вернемся к Ларсену. Не секрет, что датчанин только значится защитником. По сути, он универсал, «полузащитник» или «хавбек». Он любит подключаться к раскату четвертым, его хлеб — синяя линия большинства. Он не очень хорош в борьбе, отборе и силовой составляющей. Такова цена его пользы для атаки. В защите он словно разучился действовать строго и надежно. Получается так, что подряд два матча довольно глупо ошибаются у собственных ворот оборонцы первой пары. В столице Казахстана Григорий Панин тоже отметился «подарком» сопернику. На мой взгляд, некрасивое совпадение для решающей четверти «регулярки». Длинный пас и плотность в средней зоне — оружие «Магнитки» Еще до гола уральцы дважды использовали диагональ из своей зоны под синюю линию «СЮ». Смысл приема очевиден: «отрезать» «юлаевцев» в средней зоне от принявшего пас и либо создать локальный численный перевес, либо выиграть пространство для маневра. В первом случае обошлось без броска, во втором он вышел невнятным, а вот третья попытка начала атаку, после которой хозяева и открыли счет. До третьего периода об этом приеме забыли. Нельзя войти в одну реку дважды. Команда Ильи Воробьева, как бы того ни желали его персональные хейтеры, очень тренерская. Оставления, жесткость против владеющего шайбой, быстрый переход в атаку — это его почерк. Плотность в средней зоне — другое слагаемое успеха хозяев. «Если они выстраивают 1-4, надо против этого находить нюансы и играть лучше» — сказал после матча защитник «СЮ» Павел Коледов. Но другого ответа, кроме вброса, у Уфы не нашлось, а закидывать шайбу в чужую зону и потом бежать за ней, в Уфе не очень любят и умеют: лишь 3 успешных попытки из 26. Отчасти от непривычки (редко более 15-17 попыток вброса за игру), отчасти от подбора «Металлурга» — на это они рассчитывали. Вброс, противодействие плотности в средней зоне и длинному пасу, вбрасывания — факторы, сложившие результат. Следующий матч: 19 января, 19:00. «Салават Юлаев» — «Северсталь». БСТ

