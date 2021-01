Классовое неравенство. Победу над «Северсталью» принесло мастерство финнов «Салавата»

Теему Хартикайнен продолжает выжигать лед, а Череповец снова заслужил уважение.

«Как обычно, наше первое звено сделало результат» После игры Дмитрий Кугрышев сказал то, что было у всех на уме. Очередной успешный матч от легионеров, и они действительно спасли матч. Маркус Гранлунд оформил дубль, забросил (и побил личный снайперский рекорд в 21 гол) Теему Хартикайнен. Даже шайба Александра Алексеева записана на защитника после рикошета с броска Харти. К таким матчам применимо клише «взяли на классе». До тех пор, пока счет не стал 1:2, «Салават» двигался медленнее обычного, порой не успевая за соперниками. Через пару дней после непростого выезда это была одна из самых энергозатратных игр сезона. Photo: «Северсталь» Как относиться к успехам скандинавов? Конечно, это круто, когда лидеры вытаскивают матчи, тем более, если это не удается другим игрокам. При этом в команде больше 20 человек, а другие спасители, как правило, в тени. Как бы это не расхолаживало тренерский штаб. С таким Хартикайненом ведь действительно не надо часами корпеть над статистическими таблицами, графиками и разбирать по видео, как выстраивается команда соперника при обороне. Бывший главный тренер «Куньлуня» Курт Фрейзер как-то в интервью поделился байкой про великих Марио Лемье и Яромира Ягра: — Есть старая история о том, как в «Питтсбурге» проводили собрание по игре в большинстве. Тогда их тренером был Рик Кио и он говорит: «Окей, парни, сегодня план на большинство такой: Ягз, ты получаешь шайбу и отправляешь ее на другой фланг. На этом все». Ягр все мог сделать сам. Отнять шайбу, войти в зону, сделать пас Лемье, чтобы он забил. «Проблема второго звена» преследует уфимский клуб не первый год. Конечно, иногда большую часть шайб в матче забрасывают другие, но это редкость. Финская тройка забросила 59 шайб из 149 командных, около 39,6%. Photo: «Салават Юлаев» Опять ставка делается на Харти и компанию, который не только сам хорош, но и тащит за собой Сакари Маннинена и Маркуса Гранлунда — сами по себе они далеко не топовые нападающие. Они редко создают моменты для партнеров. Разрыв между финнами и остальными слишком велик. И мы уже видели, как, например, ЦСКА или «Сибирь» все же гасили топ-сочетание. В плей-офф их опыт будет использован. Одному звену практически невозможно привести команду к Кубку. Photo: «Северсталь» Еще один эффектный матч Алексеева Александр — однозначно лучший защитник команды сегодня, даже несмотря на удаление. Потому что оно всего лишь третье за сезон. Номер 56 стал большим любителем развивать атаку, а не просто подключаться к ней. Если в матче с «Барысом» партнеры ему создали все условия для почти что буллита, то против Череповца арендованный у «Вашингтона» оборонец все сделал сам. Очень эффектное соло. Могут возникнуть сомнения — точно ли гол его? Точно. Во-первых, у арбитров есть возможность связаться с «военной комнатой» в Москве, которая мониторит спорные эпизоды. Во-вторых, сам Алексеев подтвердил касание одному из сотрудников клуба. На видео можно разглядеть отскок от ноги. За Алексеевым очень плотно следят болельщики «Кэпиталз». Это часть энхаэловской культуры боления — тщательно отслеживать по соцсетям и хайлайтам, как справляются в Европе проспекты любимых клубов. Мне иногда пишет админ фан-сайта «Вашингтона». Американская публика, похоже, восхищается защитником «Салавата». Несомненно, скоро они прочитают и пресс-конференцию Томи Ламсы, на которой тот сказал, что у Алексеева большое будущее в НХЛ. В чем проявляется качество игры Александра? Во-первых, он действительно спокоен и надежен в своей зоне. Вы редко увидите, как он «теряет» опекаемого игрока. Он самоотверженно идет в борьбу и бросается под шайбу (77 блокшотов — лучший в «СЮ», десятый в КХЛ). Полезен в меньшинстве. Во-вторых, маневренно и плавно двигается. Алексеев разбивает стереотипы и защитниках и строгом разделении ролей в команде. В современном хоккее каждый должен уметь начинать атаку. Это 15 лет назад в России могли запретить инициативу. Герой этого пункта в матче с «Северсталью» засветился не только в эпизоде со взятием ворот. Вот еще пример его страсти к походам через всю площадку. 1 в 3 от своих ворот, дал партнерам возможность смениться. На этом видео Алексеев очень спокойно реагирует на выпад гостей 2 в 1. Евгений Лисовец никак не успевал вернуться на позицию (он вообще очень медленно катается), однако Александр сумел сделать перехват. Он каждым матчем увеличивает шансы на попадание в основу «Вашингтона». Про участие в лагере даже говорить нечего. Если даже Алексеев «привезет» десяток шайб в плей-офф, его все равно примут с распростертыми объятиями. А Уфе придется ломать голову в поисках замены. Григорий Панин не молодеет (35 лет), с точки зрения защиты Филип Ларсен (31 год) практически бесполезен, его сильные стороны — помощь нападению. Евгений Бирюков проводит сезон лучше ожидаемого, но в апреле ему 35. Как и Дмитрий Коробов (32 в марте) и Алексей Семенов (40 в апреле) он игрок ротации. Евгений Лисовец (26) удивительно медленный, не идет в силовую, редко блокирует. Павел Коледов (26) сделал большой шаг вперед, но это не отменяет его «привозов» в прошлом и буквально голов в свои ворота. У него уже был неплохой сезон, за которым последовал спад после ухода Захара Арзамасцева. Остался Шакир Мухамадуллин (19). Его контракт с «Салаватом» действует до 30 апреля 2022 года. Если будет прогрессировать, то, конечно, уедет в систему «Нью-Джерси». В итоге заботиться об обороне надо уже сейчас. Photo: «Северсталь» У «Северстали» есть почерк «Северсталь», вероятно, самая уважаемая команда КХЛ из-за их характера. Неравнодушные, цепкие и кусачие. Их хоккей не будут сравнивать с грациозным и благородным искусством кунг-фу. Их хоккей это даже не MMA, это подпольные бои. В первую очередь, это тренерский проект. Череповец не находился бы в зоне плей-офф без Андрея Разина. Команда такая же, как он сам — дерзкая, неудобная, но честная. Образ заработан очками, вымотанными нервами соперников и удивительным для такого состава седьмым местом Запада. Возможно, только ЦСКА, «Сибирь» и «Ак Барс» до этого на «Уфа-Арене» были столь же настойчивыми в борьбе (и так часто ее предлагали) и внимательными в опеке 1 в 1. При этом не пойдут в прессинг, они предпочтут борьбу в средней зоне — незачем давать пространство мастерам Уфы. Photo: «Северсталь» Сами гости поначалу обходились почти без входа в атаку с ведением шайбы. В первом периоде они посвятили вбросу 13 из 22 попыток (вброс — 3/13, вход — 4/9). Не секрет, что уфимцы весьма успешно отбирают на своей синей линии, а в первом периоде еще и сил будет достаточно. Поэтому вброс. Но это не был классический вариант, когда шайбу запускают по борту или бросают в стекло или лицевой борт. Обычно игрок бросал шайбу из своей или средней зоны, а на синей линии другой подставлял под это клюшку. Зачем так делать? В первом периоде «юлаевцы» стабильно отправляли в прессинг одного человека. Нужно было оставлять его позади шайбы. Второе звено уфимцев могло располагаться не только 1-3-1, то и 1-4, опять надо это преодолевать. Позднее гости отказались от этого метода. Надежнее использовать вход с контролем. Возможно, на это повлиял и счет, ведь нельзя рисковать потерей при отставании. СЮ Северсталь Δ Corsi for (CF) 52 71 -19 CF, % 42,28% 57,72% -15,45% Голы 5 на 5 3 2 1 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 24 27 -3 PDO, % 105,09% 94,91% 10,19% Броски мимо створа 21 29 -8 БВ вообще 30 32 -2 Доля БВ в общем числе бросков 58,82% 52,46% 6,36% БВ за минуту в атаке 2,32 2,75 -0,43 Блокшоты за минуту в защите 1,46 0,62 0,84 БВ после ВВбр 5 на 5 0 3 -3 БВ со входа в зону 5 на 5 7 4 3 БВ первой тройки 9 6 3 БВ защитников 6 4 2 Пробросы 5 на 5 3 5 -2 ВВбр после пробросов 3 5 -2 Вход 5 на 5 34 26 8 Брак при входе 5 на 5 22 20 2 Эффективные попытки входа, % 60,71% 56,52% 4,19% Вброс 5 на 5 4 8 -4 Брак при вбросе 5 на 5 11 16 -5 Эффективные попытки вброса, % 26,67% 33,33% -6,67% Использование входа 5 на 5, % 78,87% 65,71% 13,16% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 45 43 2 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 92 100 -8 Эффективные смены в атаке, % 48,91% 43,00% 5,91% Вход 5 на 5 с БВ 17 11 6 Вход 5 на 5 с БВ, % 30,36% 23,91% 6,44% Вброс 5 на 5 с БВ 1 3 -2 Вброс 5 на 5 с БВ, % 6,67% 12,50% -5,83% Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 20 19 1 Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 14,60% 13,29% 1,31% «Северсталь» грамотно располагается по площадке. Тренерский штаб обучил игроков видению шайбы и подбору, «прокачав» выносливость и скорость, они много двигаются. В атаке они совершили шесть перехватов 5 на 5 (но бросок был лишь после одного). Уфимцы сделали восемь (с броском шесть), но вы на состав посмотрите. Хабарову 21 год, Кудако — 23, Тихонов и Адамчук пять минут назад из ВХЛ вышли, Провольнев карьеру перезагружает, один 30-летний легионер проводит первый сезон в КХЛ, а другой — второй. Вот и все защитники. Предпоследний из «юлаевских» перехватов стал голевым. Маркус Гранлунд грамотно заранее пошел вперед, Теему Хартикайнен выдал удобный пас. Впечатлила реакция «желто-черных» после первого пропущенного ими гола: перехват в атаке, бросок, сорвавшийся выход 2 в 1, долгая «позиционка» с броском, выигранного после него вбрасывание, гол с «пятака». После третьего они завладели шайбой и настолько быстро возвращались в атаку на позиционное нападение, что Гранлунд, Панин и Ларсен не могли смениться пару минут — их даже вынудили проброситься. Гости могли позволить себе не только такие технически несложные элементы. Могут пойти в обводку, а могут положить шайбу на крюк и попытаться закинуть ее «за шиворот» Юхе Метсоле из-за ворот. Судьи несправедливы к Разину. Жест 👍 это обычный сарказм, а не нарушение правила 168 Тренер создал очень интересную команду, но широкая аудитория знает (и иногда любит) его из-за скандалов: драки с другими тренерами, хлесткие пресс-конференции, перепалки с агентами и споры с арбитрами. В конце второго периода рефери Антон Лаврентьев внезапно объявил, что Разину выписан штраф за «неспортивное поведение». Доказательство не было показано на кубе, его не было ни в трансляции, ни в текстовом онлайне. После игр коучу гостей было предложено прокомментировать эпизод. Он показал в камеру жест «палец вверх» и добавил «за это». Разин опубликовал в Сторис видео, на которых «юлаевцы» не получают удалений за то, что сбивают игроков Череповца и повторился про жест. В КХЛ тренерам и игрокам по неизвестным причинам запрещено говорить о судействе — лига карает это штрафом в 300 тысяч рублей. Но и так все ясно. Это не просто абсурд, это перевирание регламента. Если человек словесно сопроводил арбитра и всю его родню в известном направлении, то да, это неспортивное поведение. Но все равно покажите видео, мы ввели эту систему для честности и прозрачности. Штраф за жест — это мелочная придирка и незрелое поведение. Выглядит как попытка отомстить за другие Сторис про судей. Хоккей — эмоциональная игра. В формулировке правила 168 (стр. 126) нет ничего про сарказм и жест с пальцем вверх. Это такой же «терроризм», как репост мемов. Photo: «Северсталь» Я считаю, КХЛ должна опубликовать пресс-релиз и объяснить момент — чем же оскорбился Лаврентьев. Либо Разин умалчивает детали. Может быть создан прецедент и судьи начнут раздавать удаления за улыбки, покачивание головой и выразительные брови. Короткой строкой Перед матчем на «Уфа-Арене» закрыли пресс-центр. Дверь в единственное помещение для журналистов (ведь пресс-бар продали под чьи-то банкеты) открывается только изнутри. Войти можно лишь позвонив сотрудникам. Никто не объяснил, зачем мешать СМИ и отвлекать клубный офис ради того, чтобы открыть дверь. Известно лишь, что таково решение службы безопасности. «Мы работаем над этим», прокомментировал ситуацию глава пресс-службы. «Салават Юлаев» как минимум в ближайшее время не планирует организованную вакцинацию от ковида. По крайней мере, некоторых работников и Томи Ламсу об этом не оповестили — главный тренер заявил, что у него нет ответа на вопрос о вакцинации хоккеистов. Идея неплохая, если вакцина не имеет серьезных последствий для организма. Спортсмен часто подвергает тело стрессу. Непосредственно перед плей-офф никто в лиге не будет прививаться, чтобы не потратить время на восстановление топ-игроков. Либо сейчас, либо никогда. Александр Кадейкин провел 23-й матч в «регулярках» КХЛ с не менее, чем 75% выигранных вбрасываний (не менее 10 точек за матч). Григорий Панин провел 12-й матч с пять хитами в регулярках КХЛ. Еще четыре игры с шестью силовыми, три с семью и две с восемью (начиная с момента подсчета силовых лигой). Следующий матч: 21 января, 19:00. «Трактор» — «Салават Юлаев». КХЛ ТВ HD, БСТ

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter