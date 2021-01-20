Классовое неравенство. Победу над «Северсталью» принесло мастерство финнов «Салавата»

— Есть старая история о том, как в «Питтсбурге» проводили собрание по игре в большинстве. Тогда их тренером был Рик Кио и он говорит: «Окей, парни, сегодня план на большинство такой: Ягз, ты получаешь шайбу и отправляешь ее на другой фланг. На этом все». Ягр все мог сделать сам. Отнять шайбу, войти в зону, сделать пас Лемье, чтобы он забил.