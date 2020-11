Выжить в хаосе. «Салават» одолел московское «Динамо» в противоречивом матче

Долгожданный гол Сошникова, вклад Хартикайнена, сохраняющиеся проблемы уфимцев — в обзоре Mkset.

«Матч ТВ» разочаровал болельщиков Канал выбирает матчи на показ тщательно, и это действительно была игра дня. И никто ее больше, кроме БСТ и платного видео-портала КХЛ, не транслировал — на каналах КХЛ ТВ в это же время начинались другие противостояния. Но ни в 18:30, ни даже в 18:50 «шайбы» в эфире не было — показывался турецкий гран-при Формулы-1. Далеко не все могут смотреть БСТ. Одновременно проигнорированы болельщики «бело-голубых» и нейтральный зритель. Наконец, «Матч ТВ» можно смотреть с телефона на сайте канала, а БСТ блокирует хоккей. При этом начало матча сдвинули еще и на полчаса раньше как раз ради эфира на федеральном канале. И этот же канал не смог показать два первых гола. Да, такие случаи редки, но встречаются. В плей-офф такое будет совершенно недопустимо. Сама трансляция тоже могла быть лучше. Несколько раз в кадр не попали вбрасывания, потому что режиссеры увлеклись повторами эпизодов. Практически не показывали болельщиков. Сайдлайн-комментатору Дарье Мироновой редко давали слово, хотя около «бенча» всегда можно увидеть и услышать интересное. Лучше каналу тогда не браться за показ хоккея. Гонки могли затянуться — сосредоточились бы тогда на них. «Матч ТВ» сам подталкивает людей к пиратским стримам и уменьшает к себе доверие. Photo: «Динамо» Метсола сам на себя не похож Обычно «юлаевцы» пропускают после ошибок полевых игроков. С «Динамо» же что-то сломалось у Юхи Метсолы. Вратарь пустил два гола с четырех первых бросков. Контратака «Динамо» началась с ошибки Шакира Мухамадуллина при приеме передачи на синей линии. 18-летний защитник не смог принять шайбу, затем они с Дмитрием Кугрышевым не поняли друг друга, и у хозяев образовался выход 3 в 2. При этом именно Кугрышев вынужденно занял место левого защитника. «Бело-голубые» обошлись без комбинации. Владислав Ефремов бросил в «домик», Метсола слишком поздно сомкнул щитки. Удивительно легко пропущенная для Юхи шайба — он видел момент броска, скорость была низкой, шайба не отскочила ото льда. Вячеслав Кулемин перед вторым голом обзавелся шайбой после нелепого отскока от конька Евгения Бирюкова, который не сумел обработать игровой снаряд и упал. Возможно, Метсола не успел отреагировать, хотя это тоже для него несвойственно. Надо отметить и ассист Андрея Миронова. Он выполнил передачу, держа клюшку «неудобной» рукой, и провел шайбу практически под клюшкой Данила Башкирова. По третьей шайбе к финну нет вопросов. Полевые игроки сыграли слишком пассивно и позволили двоим «динамовцам» оказаться в опасной близости к воротам. Затем «бело-зеленые» слишком глубоко спустились в зону и все равно не сумели «расчистить» пятак, что вынудило кипера смещаться далеко налево, открыв ворота. В статистике 36 сэйвов на 39 бросков по воротам, 92,3% — это достойный показатель, который при этом не говорит о качестве игры. Ламсе не понравилось только начало матча. Верится с трудом Содержание матча не менее важно, чем результат. И с этим у уфимцев весь сезон проблемы. После игры наставник «юлаевцев» Томи Ламса посетовал лишь на начало противостояния в Москве, что немало удивило. Два периода гости не могли нормально провести позиционную атаку. Неважно — в большинстве или 5 на 5. Причем «Динамо» не предлагало никаких олимпиадных задач — игроки Уфы просто делали неточные пасы или проигрывали борьбу. Из опасных моментов с трудом можно выделить лишь прострел на Маркуса Гранлунда. Но дело даже не в качестве атак — команда из Башкирии ошибалась на пересменках, открывая сопернику лишнее пространство для быстрых атак. Как-то во второй двадцатиминутке вообще получился выход 4 в 2. Photo: «Динамо» Спустя почти половину «регулярки» можно смело сказать о двух неочевидных больших бедах «бело-зеленых»: много бросков не долетает до ворот и многие атаки проходят неэффективно (без бросков по воротам, без моментов, соперника не заставили удалиться или проброситься, сразу пришлось выйти и т. д.). Столичная суббота — не исключение. СЮ Динамо Δ Corsi for (CF) 58 45 13 CF, % 56,31% 43,69% 12,62% Голы 5 на 5 2 3 -1 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 21 29 -8 PDO, % 99,18% 100,82% -1,64% Броски мимо створа 33 22 11 БВ вообще 32 39 -7 Доля БВ в общем числе бросков 49,23% 63,93% -14,70% БВ за минуту в атаке 2,75 2,62 0,13 Блокшоты за минуту в защите 0,61 1,46 -0,86 БВ после ВВбр 5 на 5 2 0 2 БВ со входа в зону 5 на 5 1 2 -1 БВ первой тройки 13 11 2 БВ защитников 8 15 -7 Пробросы 5 на 5 0 5 -5 ВВбр после пробросов 3 2 1 Вход 5 на 5 18 14 4 Брак при входе 5 на 5 25 14 11 Эффективные попытки входа, % 41,86% 50,00% -8,14% Вброс 5 на 5 3 7 -4 Брак при вбросе 5 на 5 12 12 0 Эффективные попытки вброса, % 20,00% 36,84% -16,84% Использование входа 5 на 5, % 74,14% 59,57% 14,56% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 34 25 9 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 91 58 33 Эффективные смены в атаке, % 37,36% 43,10% -5,74% Вход 5 на 5 с БВ 9 8 1 Вход 5 на 5 с БВ, % 20,93% 28,57% -7,64% Вброс 5 на 5 с БВ 3 5 -2 Вброс 5 на 5 с БВ, % 20,00% 26,32% -6,32% Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 18 15 3 Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 14,40% 18,07% -3,67% Забили в большинстве? Да, однако лишь однажды из целых семи попыток. Все по-старому — снова много катания, попыток разыграть надежно. В 11 последних матчах реализовано всего пять попыток из 39. За это же время у соперников девять шайб за 33 попытки. По крайней мере, не пропустили в меньшинстве на сей раз. Команда из Башкирии, вроде, уверенно начала на вбрасываниях, выиграв первые пять «точек». Однако дальше только слабее. Четыре матча подряд «юлаевцы» проигрывают важнейший компонент. Есть и плюс: Александр Кадейкин прервал трехматчевую серию из слабого процента побед, забрав у «Динамо» 13 вбрасываний из 21. После выздоровления от коронавируса у центрального нападающего лишь пятый матч из 11-ти с более чем половиной выигранных вбрасываний. Номер 78 провел неплохой матч, невзирая на -1 в пункте «полезность», — там его вины нет. Александра два матча подряд используют в первой спецбригаде большинства — он выходит на вбрасывания и «экранирует» вратаря соперника, закрывая обзор. Его действия на «пятаке» помогли закрыть обзор Ивану Бочарову. Сам форвард после матча объяснял проблемы функциональной подготовкой: «Может быть, где-то функционально „Динамо“ чуть-чуть побыстрее было в начале матча. Это чувствовалось, что все отскоки они забирали, все нейтральные шайбы были за ними. Мы очень медленно реагировали, медленно двигались именно в эти моменты переключения, когда шайба была нейтральной. Но потом игра выровнялась, это был как раз ключевой момент» Photo: «Динамо» Значит, после СКА спросим у Ламсы про «физику» — что, если команду «грузили» во время европаузы? Владимир Крикунов одобряет. Повезло с ошибками судей Прибавилось головной боли у конспирологов и городских сумасшедших, оставляющих фаталистические комментарии о том, что коварные соперники длинным рублем и ядовитой зеленой купюрой склоняют жадные души арбитров на свою сторону — судьи отменили два гола в ворота «Салавата». Первая шайба (на видео на 4:54) на совести рефери. Совершенно непонятно, почему свисток дали до того, как Метсола остановил игру. Игру нельзя было останавливать, причин не было. Судьям надо признать ошибку, которая прямым образом повлияла на ход встречи. Второй эпизод вызвал больше споров — гол Дмитрия Яшкина не засчитали по причине помехи вратарю. Первый бросок был совершенно легальным. В добивании чех своей клюшкой сначала толкнул клюшку Метсолы, а затем правый щиток. Лишь потом шайба оказалась в воротах. Без замедленного повтора тут, действительно, не разобраться. Кстати, тут тоже сплоховал Мухамадуллин. Photo: «Динамо» Но надо учитывать контекст — арбитры могли засчитать этот гол, ориентируясь на то, что до этого отняли шайбу у москвичей в первом периоде. Но они не стали намеренно ошибаться и рассуждать «по понятиям», хотя никто этому бы не удивился. Хартикайнен — истинный лидер. Умарка заменил он, а не Гранлунд Летом самой избитой темой было обсуждение роли Маркуса Гранлунда: сумеет ли он компенсировать отсутствие Линуса Умарка. Это был изначально неверно заданный вопрос из-за разного функционала и умений хоккеистов, и вообще не факт, что Линуса в принципе надо было менять. Все же, если говорить про статус парня, который в нужный момент достанет джокера из рукава, то королевский титул однозначно унаследовал Теему Хартикайнен. Номер 70 сумел быстро изменить свою игру под новые реалии. Он один из немногих нападающих, которые качественно делают короткий вброс, а не пробрасывают шайбу себе на ход, если в средней зоне соперник создает барьер. Он по-прежнему раскидывает всех в сражениях за кусок вулканизированный резины. Наконец, он теперь еще больше проводит обостряющие передачи. В прошлом основным инициатором голевых комбинаций был рыжебородый швед со скверным характером и богатым русским языком. Теперь шансы для партнеров придумывает тот, кого болельщики «Авангарда» как-то назвали «105 килограммов чистейшего качественного легионера». Харти поучаствовал в трех голах из четырех самым непосредственным образом. 2:1 — выполнил наброс, Маркус Гранлунд перевел игровой снаряд в ворота. 2:2 — сделал пас Сакари Маннинену прямо под бросок в касание. Достаточно было открыться и не представить себя Гранлундом, чтобы не промахнуться. 2:3 — вместе с Александром Кадейкиным закрывал обзор Бочарову. Жизнь это шайба на крюке Филиппа Ларсена, а ты в ней вратарь «Динамо». Здорово, что есть такой нападающий. Плохо, что зачастую в созидании он одинок, как любитель трилогии сиквелов «Звездных войн» среди взрослых людей. Сошников прервал «сухую» серию — гол важен еще и ментально Никита не мог отличиться 10 матчей. Предыдущий раз он забивал «Трактору» 24 сентября. За это время форвард успел заболеть коронавирусом, выздороветь, безуспешно поиграть в сочетании с Кадейкиным и Владимиром Жарковым, попасть в запас и переехать в линию к Владиславу Картаеву. Вот только забросил он не 5 на 5, так что поиск постоянного сочетания продолжится. Ценен сам факт гола: Никита — снайпер, а не диспетчер, ему важно много бросать и забрасывать. Это то, чего от него ждут. Мне нравится организация гола. Сошников не свалился в эгоизм, а вывел на голевую позицию Филиппа Ларсена. Когда датчанин не сумел забросить, Никита первым оказался на «пятаке» и фактически выбил шайбу с клюшки у капитана «Динамо» Вадима Шипачева. Хорошая спортивная злость. Короткой строкой В текстовых онлайнах КХЛ незаметно появилась новая статистика — дистанция контроля шайбы и средняя скорость игроков. Очевидно, без разбиения на положения 5 на 5 и другие составы такие данные малополезны и могу сбить с толку, но начинание все равно неплохое. Реализация подкачала — лига утверждает, что Владислав Картаев катался со скоростью 89,17 км/ч. Разумеется, это абсурд. Решите сами задачку из начальной школы — какова средняя скорость, если время в пути 9 минут и 59 секунд, а расстояние 2,69 км? Начудили и с обычной статистикой — по ней у «СЮ» всего один силовой прием за игру, выполненный Александром Алексеевым. Конечно, это ошибка. Первый контрпример в хайлайтах второго периода на 1:14 доставляет Никита Сошников. Второй в послематчевом комментарии вспомнил Александр Кадейкин — после него его удалили. К сожалению, лига до сих пор по-разному в разных матчах учитывает хиты. Возможно, статистиков заставят пересмотреть запись и постфактум переписать протокол. Это неудобно, но КХЛ до сих пор такое практикует — например, в матче с ЦСКА изначально указали 29 выигранных «армейцами» вбрасываний, потом стало 30. «Салават» поддерживает реноме закрытого клуба — в шести из десяти последних послематчевых пресс-конференций участвовало всего по одному игроку. Регламент КХЛ (глава 4, статья 20, 2.9) предписывает после выездных матчей выводить трех хоккеистов. Уже два матча подряд — только один. Филипп Ларсен в шестой раз в регулярных сезонах КХЛ набрал три очка за матч. Все эти встречи были выиграны. Три матча в «юлаевском» свитере при этом состоялись на выезде. Следующий матч: 16 ноября, 21:30. СКА — «Салават Юлаев». Матч ТВ, БСТ

