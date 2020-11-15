Выжить в хаосе. «Салават» одолел московское «Динамо» в противоречивом матче

Забили в большинстве? Да, однако лишь однажды из целых семи попыток. Все по-старому — снова много катания, попыток разыграть надежно. В 11 последних матчах реализовано всего пять попыток из 39. За это же время у соперников девять шайб за 33 попытки. По крайней мере, не пропустили в меньшинстве на сей раз.