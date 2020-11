Скорость, контроль и дисциплина. «Салават Юлаев» повторно проиграл ЦСКА

«Бело-зеленые» начали первый выезд после европаузы с неприятного поражения в Москве.

Движение Скорость перехода из обороны в атаку и перемещение в позиционном нападении здорово помогли «армейцам». «Салават» весьма низко и глухо обороняется, особенно в меньшинстве. ЦСКА сыграл на этом. Мало кто так глубоко спускается к воротам Юхи Метсолы. Дело не только в самом факте трех пропущенных в меньшинстве — это еще и потеря выносливости. Возможно, будь Павел Коледов чуть «свежее», он бы сообразил, что после того самого злополучного отскока надо было сыграть иначе — выкинуть шайбу вперед, аккуратнее выбить назад или просто позволить ей докатиться до Метсолы. Может, второго за сезон автогола бы не было. Часто удаления (которых было целых три за первый период) — следствие отставания от оппонента. Обычно это из-за физической усталости, однако «Салават Юлаев» проводил первый за 10 дней матч, поэтому дело не в «физике», а в предложенной ЦСКА нагрузке. СЮ ЦСКА Δ Corsi for (CF) 36 47 -11 CF, % 43,37% 56,63% -13,25% Голы 5 на 5 2 2 0 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 13 9 4 PDO, % 93,16% 106,84% -13,68% Броски мимо створа 23 24 -1 БВ вообще 23 25 -2 Доля БВ в общем числе бросков 50,00% 51,02% -1,02% БВ за минуту в атаке 2,04 2,04 0,00 Блокшоты за минуту в защите 1,47 0,80 0,67 БВ после ВВбр 5 на 5 0 0 0 БВ со входа в зону 5 на 5 5 1 4 БВ первой тройки 5 5 0 БВ защитников 8 7 1 Пробросы 5 на 5 1 2 -1 ВВбр после пробросов 2 1 1 Вход 5 на 5 18 23 -5 Брак при входе 5 на 5 20 22 -2 Эффективные попытки входа, % 47,37% 51,11% -3,74% Вброс 5 на 5 7 4 3 Брак при вбросе 5 на 5 13 15 -2 Эффективные попытки вброса, % 35,00% 21,05% 13,95% Использование входа 5 на 5, % 65,52% 70,31% -4,80% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 27 29 -2 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 67 74 -7 Эффективные смены в атаке, % 40,30% 39,19% 1,11% Вход 5 на 5 с БВ 8 10 -2 Вход 5 на 5 с БВ, % 21,05% 22,22% -1,17% Вброс 5 на 5 с БВ 1 2 -1 Вброс 5 на 5 с БВ, % 5,00% 10,53% -5,53% Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 9 12 -3 Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 9,57% 11,65% -2,08% Глядя на показатели хозяев по эффективности смен 5 на 5, может показаться, что они очень часто играли в зоне Юхи Метсолы бестолково и уфимцы здорово оборонялись. На синей линии, конечно, действовали прилично, и во втором периоде был приличный отбор у флангов, но в целом это не совсем так. Шайба в принципе не задерживалась в зоне уфимцев слишком надолго, дело было скорее в количественном давлении и идеологии максимально быстрого, но осмысленного перевода шайбы вперед. Ради того, чтобы загрузить «Салават» борьбой. Сравните: в первом периоде 5 на 5 уфимцы эффективно использовали 6 из 9 попыток входа с контролем (владение или через пас) и 4 из 8 — вброс. У ЦСКА соответственно 7 из 17 и 1 из 12. То есть, 17 попыток против 29 в целом. Разница почти в два раза. Причем акцент был сделан именно на начало. Интересно, связано ли это было с удалениями или таков был искомый план. Если в стартовой двадцатиминутке актуально было говорить про скорость «красно-синих», то в третьем периоде в фокусе был форчекинг. Счет на тот момент был 3:2. Команде Игоря Никитина надо было действовать хладнокровно. Photo: ЦСКА Кто-то в таких случаях отдает периметр и предпочитает отбиваться из своей зоны — главное, не пустить никого на свой «пятак», помнить о нахождении нападающего на линии «огня», держать клюшки на льду и максимально блокировать и прерывать передачи. Если у хоккеистов есть четкое взаимопонимание и достаточный запас энергии, можно встречать угрозу заранее. За первые 15 минут заключительной трети московского вечера «юлаевцы» нанесли лишь три броска в створ. Еще четыре — в рамках последнего большинства, которое уже ничего не решало. Прессинг «армейцы» использовали не постоянно, а точечно. Особую интенсивность он имел приблизительно в середине заключительной трети столичного вечера — был период около 60-70 секунд, когда «бело-зеленые» просто не могли выйти из своей зоны и развернуть атаку. График в это время почти плоский. Контроль Вбрасывания в принципе слабое звено башкирской команды. Общий результат матча — 26 против 30 у команды Игоря Никитина. Разница не очень большая, но чужая и нейтральная зоны проиграны подчистую. Все еще не вернется на свой уровень Александр Кадейкин (43,75% плюс ненужное удаление), ужасно сыграл Сакари Маннинен (35,71%). Два первых центра, между прочим. В целом это была история про контроль над ситуацией. ЦСКА владел инициативой, и на таком фоне закономерно возникают индивидуальные ошибки (Коледов не смог вывести шайбу из зоны перед шайбой Слепышева) и удается сыграть на мелких рикошетах и прочих флуктуациях (гол Окулова после отскока от клюшки Панина). Судя по тому, как Томи Ламса уходил со скамейки, он точно не чувствовал контроля за ситуацией — тренер не стал дожидаться последнего вбрасывания и, уходя в подтрибунное помещение, что-то ударил. На пресс-конференции, впрочем, был обычным: нашел плюсы, с чем-то из вопросов прессы согласился, где-то ответил обтекаемо. Воробьев и Сошников Из послематчевого брифинга стало очевидно, что Михаил Воробьев угодил в запас и, возможно, всерьез и надолго. Изначально было ясно, что он не будет заменять Сакари Маннинена (легионер с почти безлимитным доверием) и Александра Кадейкина (все еще «русский Бержерон» на минималках). Использовать в четвертом звене его не стали. Но и не сказать, что позицию третьего центра он начисто проиграл Владиславу Картаеву. Теоретически Воробьев — потенциально очень добротный диспетчер. Да, он плохо начал сезон. Но в октябре 3+3 за 9 игр. Это не отменяет недостаточно хороших вбрасываний и худшего плюс-минуса (-6) в команде. И все же это было подспорье, особенно в период карантина лидеров. Клуб в неудобном положении. Летом Михаилу выписали слишком жирный чек — по разным источникам оклад центрального нападающего составляет без бонусов 45 млн рублей за сезон. Сумма совершенно неадекватная даже для времен до потолка зарплат. В иных клубах игроки топ-6 столько не имеют. Пока Воробьев не играет, его контракт, составляющий ровно 5% от максимума зарплатного бюджета, висит на организации балластом. Но и места ему тренеры не находят. Пожалуй, форварду стоит задуматься об обмене. Это пойдет на пользу обеим сторонам. Ламса то ли прислушался к критикам, то ли сдался сам: наконец-то Никиту Сошникова перевели в другое звено. Дмитрий Кугрышев, Александр Кадейкин и Владимир Жарков воссоединились, а номер 90 получил место в линии с Петром Хохряковым и Владиславом Картаевым. Один матч ни о чем не говорит. И все-таки разницу не было видно. Не сказать, что Никита и партнеры хорошо видят друг друга, - угрозы были чаще индивидуальные. По крайней мере, это звено должно скоро измениться. Ведь восстановится Родион Амиров, и можно будет заменить им Петра Хохрякова. А если поставить в центр Воробьева, может выйти занимательное сочетание. Глядишь, и не придется никого менять. Следующий матч: 14 ноября, 18:30. «Динамо» — «Салават Юлаев». Прямой эфир Матч ТВ, БСТ

