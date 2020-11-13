Скорость, контроль и дисциплина. «Салават Юлаев» повторно проиграл ЦСКА

Дело не только в самом факте трех пропущенных в меньшинстве — это еще и потеря выносливости. Возможно, будь Павел Коледов чуть «свежее», он бы сообразил, что после того самого злополучного отскока надо было сыграть иначе — выкинуть шайбу вперед, аккуратнее выбить назад или просто позволить ей докатиться до Метсолы. Может, второго за сезон автогола бы не было.