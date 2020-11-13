Скорость, контроль и дисциплина. «Салават Юлаев» повторно проиграл ЦСКА

Движение
Скорость перехода из обороны в атаку и перемещение в позиционном нападении здорово помогли «армейцам». «Салават» весьма низко и глухо обороняется, особенно в меньшинстве. ЦСКА сыграл на этом. Мало кто так глубоко спускается к воротам Юхи Метсолы.
Дело не только в самом факте трех пропущенных в меньшинстве — это еще и потеря выносливости. Возможно, будь Павел Коледов чуть «свежее», он бы сообразил, что после того самого злополучного отскока надо было сыграть иначе — выкинуть шайбу вперед, аккуратнее выбить назад или просто позволить ей докатиться до Метсолы. Может, второго за сезон автогола бы не было.
Часто удаления (которых было целых три за первый период) — следствие отставания от оппонента. Обычно это из-за физической усталости, однако «Салават Юлаев» проводил первый за 10 дней матч, поэтому дело не в «физике», а в предложенной ЦСКА нагрузке.
|СЮ
|ЦСКА
|Δ
|Corsi for (CF)
|36
|47
|-11
|CF, %
|43,37%
|56,63%
|-13,25%
|Голы 5 на 5
|2
|2
|0
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|13
|9
|4
|PDO, %
|93,16%
|106,84%
|-13,68%
|Броски мимо створа
|23
|24
|-1
|БВ вообще
|23
|25
|-2
|Доля БВ в общем числе бросков
|50,00%
|51,02%
|-1,02%
|БВ за минуту в атаке
|2,04
|2,04
|0,00
|Блокшоты за минуту в защите
|1,47
|0,80
|0,67
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|0
|0
|БВ со входа в зону 5 на 5
|5
|1
|4
|БВ первой тройки
|5
|5
|0
|БВ защитников
|8
|7
|1
|Пробросы 5 на 5
|1
|2
|-1
|ВВбр после пробросов
|2
|1
|1
|Вход 5 на 5
|18
|23
|-5
|Брак при входе 5 на 5
|20
|22
|-2
|Эффективные попытки входа, %
|47,37%
|51,11%
|-3,74%
|Вброс 5 на 5
|7
|4
|3
|Брак при вбросе 5 на 5
|13
|15
|-2
|Эффективные попытки вброса, %
|35,00%
|21,05%
|13,95%
|Использование входа 5 на 5, %
|65,52%
|70,31%
|-4,80%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|27
|29
|-2
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|67
|74
|-7
|Эффективные смены в атаке, %
|40,30%
|39,19%
|1,11%
|Вход 5 на 5 с БВ
|8
|10
|-2
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|21,05%
|22,22%
|-1,17%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|1
|2
|-1
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|5,00%
|10,53%
|-5,53%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|9
|12
|-3
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|9,57%
|11,65%
|-2,08%
Глядя на показатели хозяев по эффективности смен 5 на 5, может показаться, что они очень часто играли в зоне Юхи Метсолы бестолково и уфимцы здорово оборонялись. На синей линии, конечно, действовали прилично, и во втором периоде был приличный отбор у флангов, но в целом это не совсем так.
Шайба в принципе не задерживалась в зоне уфимцев слишком надолго, дело было скорее в количественном давлении и идеологии максимально быстрого, но осмысленного перевода шайбы вперед. Ради того, чтобы загрузить «Салават» борьбой.
Сравните: в первом периоде 5 на 5 уфимцы эффективно использовали 6 из 9 попыток входа с контролем (владение или через пас) и 4 из 8 — вброс. У ЦСКА соответственно 7 из 17 и 1 из 12. То есть, 17 попыток против 29 в целом. Разница почти в два раза.
Причем акцент был сделан именно на начало. Интересно, связано ли это было с удалениями или таков был искомый план.
Если в стартовой двадцатиминутке актуально было говорить про скорость «красно-синих», то в третьем периоде в фокусе был форчекинг. Счет на тот момент был 3:2. Команде Игоря Никитина надо было действовать хладнокровно.
Кто-то в таких случаях отдает периметр и предпочитает отбиваться из своей зоны — главное, не пустить никого на свой «пятак», помнить о нахождении нападающего на линии «огня», держать клюшки на льду и максимально блокировать и прерывать передачи.
Если у хоккеистов есть четкое взаимопонимание и достаточный запас энергии, можно встречать угрозу заранее. За первые 15 минут заключительной трети московского вечера «юлаевцы» нанесли лишь три броска в створ. Еще четыре — в рамках последнего большинства, которое уже ничего не решало.
Прессинг «армейцы» использовали не постоянно, а точечно. Особую интенсивность он имел приблизительно в середине заключительной трети столичного вечера — был период около 60-70 секунд, когда «бело-зеленые» просто не могли выйти из своей зоны и развернуть атаку. График в это время почти плоский.
Контроль
Вбрасывания в принципе слабое звено башкирской команды. Общий результат матча — 26 против 30 у команды Игоря Никитина. Разница не очень большая, но чужая и нейтральная зоны проиграны подчистую. Все еще не вернется на свой уровень Александр Кадейкин (43,75% плюс ненужное удаление), ужасно сыграл Сакари Маннинен (35,71%). Два первых центра, между прочим.
В целом это была история про контроль над ситуацией. ЦСКА владел инициативой, и на таком фоне закономерно возникают индивидуальные ошибки (Коледов не смог вывести шайбу из зоны перед шайбой Слепышева) и удается сыграть на мелких рикошетах и прочих флуктуациях (гол Окулова после отскока от клюшки Панина).
Судя по тому, как Томи Ламса уходил со скамейки, он точно не чувствовал контроля за ситуацией — тренер не стал дожидаться последнего вбрасывания и, уходя в подтрибунное помещение, что-то ударил. На пресс-конференции, впрочем, был обычным: нашел плюсы, с чем-то из вопросов прессы согласился, где-то ответил обтекаемо.
Воробьев и Сошников
Из послематчевого брифинга стало очевидно, что Михаил Воробьев угодил в запас и, возможно, всерьез и надолго. Изначально было ясно, что он не будет заменять Сакари Маннинена (легионер с почти безлимитным доверием) и Александра Кадейкина (все еще «русский Бержерон» на минималках).
Использовать в четвертом звене его не стали. Но и не сказать, что позицию третьего центра он начисто проиграл Владиславу Картаеву. Теоретически Воробьев — потенциально очень добротный диспетчер. Да, он плохо начал сезон. Но в октябре 3+3 за 9 игр. Это не отменяет недостаточно хороших вбрасываний и худшего плюс-минуса (-6) в команде. И все же это было подспорье, особенно в период карантина лидеров.
Клуб в неудобном положении. Летом Михаилу выписали слишком жирный чек — по разным источникам оклад центрального нападающего составляет без бонусов 45 млн рублей за сезон. Сумма совершенно неадекватная даже для времен до потолка зарплат. В иных клубах игроки топ-6 столько не имеют.
Пока Воробьев не играет, его контракт, составляющий ровно 5% от максимума зарплатного бюджета, висит на организации балластом. Но и места ему тренеры не находят. Пожалуй, форварду стоит задуматься об обмене. Это пойдет на пользу обеим сторонам.
Ламса то ли прислушался к критикам, то ли сдался сам: наконец-то Никиту Сошникова перевели в другое звено. Дмитрий Кугрышев, Александр Кадейкин и Владимир Жарков воссоединились, а номер 90 получил место в линии с Петром Хохряковым и Владиславом Картаевым.
Один матч ни о чем не говорит. И все-таки разницу не было видно. Не сказать, что Никита и партнеры хорошо видят друг друга, - угрозы были чаще индивидуальные. По крайней мере, это звено должно скоро измениться. Ведь восстановится Родион Амиров, и можно будет заменить им Петра Хохрякова. А если поставить в центр Воробьева, может выйти занимательное сочетание. Глядишь, и не придется никого менять.
Следующий матч: 14 ноября, 18:30. «Динамо» — «Салават Юлаев». Прямой эфир Матч ТВ, БСТ