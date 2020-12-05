Холостой выстрел. «Салават» провалил матч с «Динамо» и не забивает больше 100 минут

Что вообще хотел «Салават» сделать?
Начать материал тяжело, потому что неясно, что вообще задумывалось уфимцами и что именно не вышло. Иногда ходы читаются легко — например, игроки старательно исполняют набросы с дальней дистанции, или часто проводят вход «вторым темпом».
С «Динамо» начали поразительно осторожно. В первые минут семь гости много владели шайбой за счет постоянного её возвращения в зону защиты после атак. Вернули защитникам, сменились, мобилизовались и продолжили.
В это время уфимцы не шли в прессинг. Не шли дальше синей линии, а выжидали. То ли не рисковали отбирать (мало ли — быстрая контратака, а вернуться в некому), то ли изначально хотели сыграть «вторым номером». Исключением из правила поначалу было только четвертое звено — благодаря прессингу Эдуарда Гиматова хозяева впервые в матче потревожили Александра Еременко.
Допустим, решили действовать «вторым номером». Но зачем? Часть игроков пропустила матч в Хельсинки, не могли настолько устать. Бело-голубые же, наоборот, на выезде — можно сделать ставку на стартовый натиск.
Гадать не будем. В итоге выжидательный подход не был использован. «Черно-зеленые» провели в атаке в два раза больше времени, чем соперник (16:08 против 8:04), и перебросали 38:26. И при этом за минуту в чужой зоне бросков было сделано меньше, чем москвичами.
|СЮ
|Динамо
|Δ
|Corsi for (CF)
|75
|47
|28
|CF, %
|61,48%
|38,52%
|22,95%
|Голы 5 на 5
|0
|2
|-2
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|32
|20
|12
|PDO, %
|90,00%
|110,00%
|-20,00%
|Броски мимо створа
|33
|22
|11
|БВ вообще
|38
|26
|12
|Доля БВ в общем числе бросков
|53,52%
|54,17%
|-0,65%
|БВ за минуту в атаке
|2,36
|3,22
|-0,87
|Блокшоты за минуту в защите
|0,99
|0,62
|0,37
|БВ после ВВбр 5 на 5
|2
|0
|2
|БВ со входа в зону 5 на 5
|5
|7
|-2
|БВ первой тройки
|7
|9
|-2
|БВ защитников
|18
|5
|13
|Пробросы 5 на 5
|4
|4
|0
|ВВбр после пробросов
|4
|4
|0
|Вход 5 на 5
|30
|26
|4
|Брак при входе 5 на 5
|19
|21
|-2
|Эффективные попытки входа, %
|61,22%
|55,32%
|5,91%
|Вброс 5 на 5
|4
|2
|2
|Брак при вбросе 5 на 5
|22
|17
|5
|Эффективные попытки вброса, %
|15,38%
|10,53%
|4,86%
|Использование входа 5 на 5, %
|65,33%
|71,21%
|-5,88%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|49
|33
|16
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|118
|81
|37
|Эффективные смены в атаке, %
|41,53%
|40,74%
|0,78%
|Вход 5 на 5 с БВ
|19
|19
|0
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|38,78%
|40,43%
|-1,65%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|1
|1
|0
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|3,85%
|5,26%
|-1,42%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|25
|20
|5
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|14,97%
|17,54%
|-2,57%
Но опять же вопрос: а как именно юлаевцы хотели переиграть «Динамо»? Много ли «убойных» моментов создали? В столице Финляндии Янис Калниньш пропотел в воротах «Йокерита» явно больше, чем динамовец Александр Еременко.
Обыграть, обхитрить, запутать — этого как раз и не вышло. Гости весьма неплохо опекали юлаевцев 1 в 1 в своей зоне и оперативно «чистили» её в меньшинстве: отбор, выброс, а то и контратака.
Значит, раз никак не получается по обыкновению, надо использовать план Б — накидывать на «пятак» и искать там счастье. Не даром в спортшколах поговаривают: «Копай пятак, там клад зарыт».
Не сказать, конечно, что этого совсем не было. Например, Александр Кадейкин при игре 5 на 4 всегда «экранирует» вратаря. Только не всегда это используется.
А вот 5 на 5 игроки часто добровольно отказываются от «дедовского» метода. Например, во втором периоде, уже при счете 0:1 Маркус Гранлунд честно занял позицию, но никто даже не пытался отправлять шайбу туда.
В прошлом матче Евгений Лисовец забросил сразу после выигранного партнером вбрасывания. Да, такие редко заходят. Но когда совсем ничего не получается, можно же рискнуть. А за матч — две попытки и обе во втором периоде (первая — как раз от Евгения).
Иногда, когда не получается игра всей команды, стоит включать эгоизм. Например, последний гол «Салавата» в сезоне 17/18 в седьмом матче второго раунда с «Трактором» создал один человек — Линус Умарк. Отдаленно подобный выпад теперь мог удастся Кугрышеву во втором периоде, но вратарь спас.
Соглашусь, «Динамо» не дало пространства. Однако, его и не надо брать бесплатно, оно добываются в бою. Один из двух своих бросков Илья Баранов нанес с правого фланга в гущу игроков соперника. Видимо, рассчитывал на отскок. Почему бы и нет?
В итоге много суеты, а сути мало. Количество, но не качество. Не понимаю Филиппа Ларсена, который говорит, что «хозяева создавали моменты». Мне лично трудно назвать хотя бы пять-шесть моментов. Есть мнение, что хоккей стал скучным. В эту субботу я максимально близок к тому, чтобы согласиться.
«Момент» — расплывчатое понятие. Комментатор КХЛ ТВ Олег Мосалев за момент считает даже вход в зону и бросок в живот. Я за момент считаю, например, выход 2 в 1. Вот таких моментов у подопечных Владимира Крикунова было достаточно: два использовали и еще россыпь (а точнее пять, как сказал Крик) — нет.
Была пресс-конференция, на которой Томи Ламса сказал: его команде надо вернуться к основам и забить «мусорный» гол, а то башкирская команда действует слишком красиво. Договорились. В понедельник с «Магниткой» проверим.
Конечно, болельщиков злят и расстраивают такие результаты. Но Ламса гнет свою линию. С одной стороны, он консервативен, потому что рисунок игры принципиально не меняется. С другой стороны, действительно, стабильно только первое звено (в котором погоду делает почти всегда один Теему Хартикайнен), и в целом хорошо играет Юха Метсола.
Совсем недавно было звено Кугрышев — Кадейкин — Жарков. Сейчас решили ослабить его атакующий потенциал и перевести под более оборонительные задачи: Петр Хохряков и Дмитрий Кугрышев поменялись звеньями.
Теоретически, это должно оживить линию Воробьева с Барановым. Хорошо, но почему тогда вы не даете им набрать ход в большинстве? У них было буквально секунд 10 в первой попытке и примерно по 35 в двух оставшихся.
Нестабильность и странность остаются отличительными чертами «Салавата Юлаева». Если тренер сам не знает, чего хочет, сезон опять можно будет выбросить на свалку истории.
Больше 100 минут без шайб. Опять
Уже в третий раз практически за половину «регулярки» уфимцы не могут отличиться пять периодов кряду. На данный момент «засуха» составляет 102 минуты и 43 секунды.
Первый подобный отрезок затронул выездной матч с «Витязем» (3:4), домашнюю оплеуху от «Локомотива» (0:5) и прервался в игре с «Амуром» на своем льду (4:1). От шайбы Ларсена в Подольске до гола Баранова хабаровчанам прошло 106 минут и 43 секунды.
Вторая «засуха» прервалась недавно. Шайбы Амирова СКА (2:3Б дома) и Гранлунда в Екатеринбурге (1:0ОТ) оказались разделены 110 минутами и 45 секундами.
В последний раз три и более таких неприглядных отрезков за один регулярный сезон случались шесть лет назад — в «регулярке» 14/15. Тот сезон можно смело считать одним из самых унылых в новейшей истории клуба: антирекорды посещаемости, отсутствие надежного вратаря, почти не на кого рассчитывать в атаке.
Нынешняя ситуация не столь критична. Сейчас Уфа скорее никак не дотягивается до своего истинного уровня, чем постоянно проваливается.
Антирекорд составляет 177 минут и 54 секунды в «регулярке» 18/19. Не побьют — спортивной злости и наглости на «Магнитку» должно хватить. Будет логично начать матч с уральцами с набросами, быстрыми поперечными пасами и попытками заставить соперника сфолить. Важно не завязнуть в негативе.
Метсола нужен для большей уверенности
Даниил Тарасов весьма неплохо заменял основного вратаря в последние матчи, однако у него еще нет того же опыта и хладнокровия. У меня нет особых вопросов по встрече с «Йокеритом». А вот второй и третий голы «Динамо» — его.
При этом в первую очередь надо спросить с полевых игроков, которые в течение 106 секунд допускают два почти идентичных провала в чужой зоне и пропускают выход 2 в 1.
В случае гола Дмитрия Яшкина — игроки второго звена непонятно зачем углубились в атаку, не успели вернуться назад. Тарасов выкатил слишком далеко вперед и играл по Дмитрию Кагарлицкому. Неясно, как он собирался вкатиться обратно в створ.
В случае шайбы Ивана Муранова — аналогично, только «заигралось» лидерское сочетание, и на сей раз бросал именно тот, на кого ориентировался голкипер. Муранов забил над «ловушкой» — очень обидная позиция для вратарей.
И ведь не сказать, что бело-голубые из кожи вон лезли ради своих шансов. При всем уважении к команде Владимира Крикунова, они тоже действовали не сильно мудрее, чем «СЮ». В последнее время у соперников юлаевцев очень хорошая реализация.
Сейчас, когда команде отчаянно не хватает шайб, больше акцента будет сделано на созидание. И в такие моменты нужен Метсола, чтобы сильно не беспокоиться за последний рубеж. Он вполне готов противостоять «Металлургу» в понедельник.
При этом нельзя ставить крест на Тарасове. Очевидно, «Коламбус» еще долго не будет заинтересован в своем проспекте, и все это время клуб может использовать Даниила в качестве второго вратаря. Например, не лишне будет дать ему шанс взять реванш против «Йокерита» в этой же домашней серии.
Короткой строкой
Александр Кадейкин прервал серию из матчей с менее, чем 50% выигранных вбрасываний. В противостоянии с московским «Динамо» второй центр команды выиграл 20 из 29 «единоборств» на точке (68,97%) и чуть ли не единолично перевернул общую статистику встречи.
Филипп Ларсен повторил свой рекорд по броскам в створ за матч «регулярки» — 9, как и в игре в Хабаровске 4 ноября 2017 с «Амуром» (1:3). Примечательно, что в обоих случаях датчанин не забросил.
В трех из четырех последних матчей тренерский штаб не выпускает на лед 13-го нападающего. Против СКА и «Автомобилиста» весь матч промерз на лавке Артем Пименов, с «Динамо» так и не сыграл Данил Алалыкин.
Следующий матч: 7 декабря, 19:00. «Салават Юлаев» — «Металлург». Матч ТВ, КХЛ ТВ HD, КХЛ ТВ, БСТ