Холостой выстрел. «Салават» провалил матч с «Динамо» и не забивает больше 100 минут

В итоге много суеты, а сути мало. Количество, но не качество. Не понимаю Филиппа Ларсена, который говорит, что «хозяева создавали моменты». Мне лично трудно назвать хотя бы пять-шесть моментов. Есть мнение, что хоккей стал скучным. В эту субботу я максимально близок к тому, чтобы согласиться.