Холостой выстрел. «Салават» провалил матч с «Динамо» и не забивает больше 100 минут

Юлаевцы проиграли московской команде 0:3. Полевые игроки впустую потратили время в чужой зоне, а вратарь не справился с двумя похожими эпизодами. В это время Томи Ламса продолжает эксперименты.

Что вообще хотел «Салават» сделать? Начать материал тяжело, потому что неясно, что вообще задумывалось уфимцами и что именно не вышло. Иногда ходы читаются легко — например, игроки старательно исполняют набросы с дальней дистанции, или часто проводят вход «вторым темпом». С «Динамо» начали поразительно осторожно. В первые минут семь гости много владели шайбой за счет постоянного её возвращения в зону защиты после атак. Вернули защитникам, сменились, мобилизовались и продолжили. В это время уфимцы не шли в прессинг. Не шли дальше синей линии, а выжидали. То ли не рисковали отбирать (мало ли — быстрая контратака, а вернуться в некому), то ли изначально хотели сыграть «вторым номером». Исключением из правила поначалу было только четвертое звено — благодаря прессингу Эдуарда Гиматова хозяева впервые в матче потревожили Александра Еременко. Photo: «Салават Юлаев» Допустим, решили действовать «вторым номером». Но зачем? Часть игроков пропустила матч в Хельсинки, не могли настолько устать. Бело-голубые же, наоборот, на выезде — можно сделать ставку на стартовый натиск. Гадать не будем. В итоге выжидательный подход не был использован. «Черно-зеленые» провели в атаке в два раза больше времени, чем соперник (16:08 против 8:04), и перебросали 38:26. И при этом за минуту в чужой зоне бросков было сделано меньше, чем москвичами. СЮ Динамо Δ Corsi for (CF) 75 47 28 CF, % 61,48% 38,52% 22,95% Голы 5 на 5 0 2 -2 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 32 20 12 PDO, % 90,00% 110,00% -20,00% Броски мимо створа 33 22 11 БВ вообще 38 26 12 Доля БВ в общем числе бросков 53,52% 54,17% -0,65% БВ за минуту в атаке 2,36 3,22 -0,87 Блокшоты за минуту в защите 0,99 0,62 0,37 БВ после ВВбр 5 на 5 2 0 2 БВ со входа в зону 5 на 5 5 7 -2 БВ первой тройки 7 9 -2 БВ защитников 18 5 13 Пробросы 5 на 5 4 4 0 ВВбр после пробросов 4 4 0 Вход 5 на 5 30 26 4 Брак при входе 5 на 5 19 21 -2 Эффективные попытки входа, % 61,22% 55,32% 5,91% Вброс 5 на 5 4 2 2 Брак при вбросе 5 на 5 22 17 5 Эффективные попытки вброса, % 15,38% 10,53% 4,86% Использование входа 5 на 5, % 65,33% 71,21% -5,88% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 49 33 16 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 118 81 37 Эффективные смены в атаке, % 41,53% 40,74% 0,78% Вход 5 на 5 с БВ 19 19 0 Вход 5 на 5 с БВ, % 38,78% 40,43% -1,65% Вброс 5 на 5 с БВ 1 1 0 Вброс 5 на 5 с БВ, % 3,85% 5,26% -1,42% Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 25 20 5 Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 14,97% 17,54% -2,57% Но опять же вопрос: а как именно юлаевцы хотели переиграть «Динамо»? Много ли «убойных» моментов создали? В столице Финляндии Янис Калниньш пропотел в воротах «Йокерита» явно больше, чем динамовец Александр Еременко. Обыграть, обхитрить, запутать — этого как раз и не вышло. Гости весьма неплохо опекали юлаевцев 1 в 1 в своей зоне и оперативно «чистили» её в меньшинстве: отбор, выброс, а то и контратака. Значит, раз никак не получается по обыкновению, надо использовать план Б — накидывать на «пятак» и искать там счастье. Не даром в спортшколах поговаривают: «Копай пятак, там клад зарыт». Не сказать, конечно, что этого совсем не было. Например, Александр Кадейкин при игре 5 на 4 всегда «экранирует» вратаря. Только не всегда это используется. А вот 5 на 5 игроки часто добровольно отказываются от «дедовского» метода. Например, во втором периоде, уже при счете 0:1 Маркус Гранлунд честно занял позицию, но никто даже не пытался отправлять шайбу туда. Photo: «Салават Юлаев» В прошлом матче Евгений Лисовец забросил сразу после выигранного партнером вбрасывания. Да, такие редко заходят. Но когда совсем ничего не получается, можно же рискнуть. А за матч — две попытки и обе во втором периоде (первая — как раз от Евгения). Иногда, когда не получается игра всей команды, стоит включать эгоизм. Например, последний гол «Салавата» в сезоне 17/18 в седьмом матче второго раунда с «Трактором» создал один человек — Линус Умарк. Отдаленно подобный выпад теперь мог удастся Кугрышеву во втором периоде, но вратарь спас. Соглашусь, «Динамо» не дало пространства. Однако, его и не надо брать бесплатно, оно добываются в бою. Один из двух своих бросков Илья Баранов нанес с правого фланга в гущу игроков соперника. Видимо, рассчитывал на отскок. Почему бы и нет? В итоге много суеты, а сути мало. Количество, но не качество. Не понимаю Филиппа Ларсена, который говорит, что «хозяева создавали моменты». Мне лично трудно назвать хотя бы пять-шесть моментов. Есть мнение, что хоккей стал скучным. В эту субботу я максимально близок к тому, чтобы согласиться. «Момент» — расплывчатое понятие. Комментатор КХЛ ТВ Олег Мосалев за момент считает даже вход в зону и бросок в живот. Я за момент считаю, например, выход 2 в 1. Вот таких моментов у подопечных Владимира Крикунова было достаточно: два использовали и еще россыпь (а точнее пять, как сказал Крик) — нет. Была пресс-конференция, на которой Томи Ламса сказал: его команде надо вернуться к основам и забить «мусорный» гол, а то башкирская команда действует слишком красиво. Договорились. В понедельник с «Магниткой» проверим. Конечно, болельщиков злят и расстраивают такие результаты. Но Ламса гнет свою линию. С одной стороны, он консервативен, потому что рисунок игры принципиально не меняется. С другой стороны, действительно, стабильно только первое звено (в котором погоду делает почти всегда один Теему Хартикайнен), и в целом хорошо играет Юха Метсола. Совсем недавно было звено Кугрышев — Кадейкин — Жарков. Сейчас решили ослабить его атакующий потенциал и перевести под более оборонительные задачи: Петр Хохряков и Дмитрий Кугрышев поменялись звеньями. Теоретически, это должно оживить линию Воробьева с Барановым. Хорошо, но почему тогда вы не даете им набрать ход в большинстве? У них было буквально секунд 10 в первой попытке и примерно по 35 в двух оставшихся. Нестабильность и странность остаются отличительными чертами «Салавата Юлаева». Если тренер сам не знает, чего хочет, сезон опять можно будет выбросить на свалку истории. Photo: «Салават Юлаев» Больше 100 минут без шайб. Опять Уже в третий раз практически за половину «регулярки» уфимцы не могут отличиться пять периодов кряду. На данный момент «засуха» составляет 102 минуты и 43 секунды. Первый подобный отрезок затронул выездной матч с «Витязем» (3:4), домашнюю оплеуху от «Локомотива» (0:5) и прервался в игре с «Амуром» на своем льду (4:1). От шайбы Ларсена в Подольске до гола Баранова хабаровчанам прошло 106 минут и 43 секунды. Вторая «засуха» прервалась недавно. Шайбы Амирова СКА (2:3Б дома) и Гранлунда в Екатеринбурге (1:0ОТ) оказались разделены 110 минутами и 45 секундами. В последний раз три и более таких неприглядных отрезков за один регулярный сезон случались шесть лет назад — в «регулярке» 14/15. Тот сезон можно смело считать одним из самых унылых в новейшей истории клуба: антирекорды посещаемости, отсутствие надежного вратаря, почти не на кого рассчитывать в атаке. Нынешняя ситуация не столь критична. Сейчас Уфа скорее никак не дотягивается до своего истинного уровня, чем постоянно проваливается. Антирекорд составляет 177 минут и 54 секунды в «регулярке» 18/19. Не побьют — спортивной злости и наглости на «Магнитку» должно хватить. Будет логично начать матч с уральцами с набросами, быстрыми поперечными пасами и попытками заставить соперника сфолить. Важно не завязнуть в негативе. Photo: «Салават Юлаев» Метсола нужен для большей уверенности Даниил Тарасов весьма неплохо заменял основного вратаря в последние матчи, однако у него еще нет того же опыта и хладнокровия. У меня нет особых вопросов по встрече с «Йокеритом». А вот второй и третий голы «Динамо» — его. При этом в первую очередь надо спросить с полевых игроков, которые в течение 106 секунд допускают два почти идентичных провала в чужой зоне и пропускают выход 2 в 1. В случае гола Дмитрия Яшкина — игроки второго звена непонятно зачем углубились в атаку, не успели вернуться назад. Тарасов выкатил слишком далеко вперед и играл по Дмитрию Кагарлицкому. Неясно, как он собирался вкатиться обратно в створ. В случае шайбы Ивана Муранова — аналогично, только «заигралось» лидерское сочетание, и на сей раз бросал именно тот, на кого ориентировался голкипер. Муранов забил над «ловушкой» — очень обидная позиция для вратарей. И ведь не сказать, что бело-голубые из кожи вон лезли ради своих шансов. При всем уважении к команде Владимира Крикунова, они тоже действовали не сильно мудрее, чем «СЮ». В последнее время у соперников юлаевцев очень хорошая реализация. Сейчас, когда команде отчаянно не хватает шайб, больше акцента будет сделано на созидание. И в такие моменты нужен Метсола, чтобы сильно не беспокоиться за последний рубеж. Он вполне готов противостоять «Металлургу» в понедельник. При этом нельзя ставить крест на Тарасове. Очевидно, «Коламбус» еще долго не будет заинтересован в своем проспекте, и все это время клуб может использовать Даниила в качестве второго вратаря. Например, не лишне будет дать ему шанс взять реванш против «Йокерита» в этой же домашней серии. Короткой строкой Александр Кадейкин прервал серию из матчей с менее, чем 50% выигранных вбрасываний. В противостоянии с московским «Динамо» второй центр команды выиграл 20 из 29 «единоборств» на точке (68,97%) и чуть ли не единолично перевернул общую статистику встречи. Филипп Ларсен повторил свой рекорд по броскам в створ за матч «регулярки» — 9, как и в игре в Хабаровске 4 ноября 2017 с «Амуром» (1:3). Примечательно, что в обоих случаях датчанин не забросил. В трех из четырех последних матчей тренерский штаб не выпускает на лед 13-го нападающего. Против СКА и «Автомобилиста» весь матч промерз на лавке Артем Пименов, с «Динамо» так и не сыграл Данил Алалыкин. Следующий матч: 7 декабря, 19:00. «Салават Юлаев» — «Металлург». Матч ТВ, КХЛ ТВ HD, КХЛ ТВ, БСТ

