«Салават» не досчитался половины защитников, устроил ненужную драму в соцсетях и забил 100-й гол в сезоне нетипично для себя. Mkset — о матче «юлаевцев» с «джокерами».

Как правила ковид-безопасности оставили «СЮ» без группы игроков Когда еще объявление состава на матч становилось громким инфоповодом? В 20:34 «Салават Юлаев» вместе с заявкой на встречу с «Йокеритом» опубликовал следующее: «02 декабря 2020 года ХК «Салават Юлаев» выходит на матч № 374 Регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Йокерита» в неоптимальном составе. В игре не примут участие защитники Филип Ларсен, Евгений Бирюков, Алексей Семенов, нападающие Илья Баранов, Владислав Картаев и Данил Алалыкин. Также не допущены на территорию «Hartwall-Arena» менеджмент клуба, часть персонала и административных сотрудников. Муниципальные власти г. Хельсинки (Финляндия) в одностороннем порядке ввели ограничительные меры против нашей команды. Решением городских властей столицы Финляндии до игры допущены только те, у кого есть необходимый процент антител к COVID-19 в крови. При этом ХК «Салават Юлаев» не получал ни от представителей финского клуба, ни от КХЛ никаких предупреждений или рекомендаций по ограничительным мерам, которые вводятся на территории г. Хельсинки.» Я предложил в общем чате СМИ опубликовать пресс-релиз, в котором будет сказано, обращался ли сам «Салават» в мэрию финской столицы, в какой момент все стало известно и так далее. Ответа не последовало. Это вообще редкое явление. В 22:38 появился еще один абзац, написанный уже не канцелярским языком и без кавычек-елочек. Он противоречит последнему предложению исходного текста. «КХЛ и клуб одновременно получали информацию от финского клуба и были в диалоге по ситуации. Информацию по новым правилам клуб предоставил в Лигу и СЮ только сегодня за несколько часов до матча.» После игры главный тренер Томи Ламса сказал, что о решении по Филипу Ларсену (скорее всего, он сдал предварительно положительный тест) узнали с утра, об остальных игроках стало известно позже. Photo: «Йокерит» Сама КХЛ прокомментировала ситуацию после игры в 00:24: «По прилёте в Хельсинки «Салават Юлаев» прошёл стандартное тестирование на COVID-19. По его результатам 1 декабря стало известно, что у одного игрока «Салавата Юлаева» был выявлен первично положительный ПЦР. Согласно действующим правилам Финляндии, этот игрок, а также те, кто находится в контактной группе, не могут принимать участия в матче. В контактную группу входят все, за исключением тех, у кого есть иммунитет. Таким образом, ещё два игрока клуба были изолированы. О сложившейся ситуации клуб «Салават Юлаев» был проинформирован. «Йокерит» в день матча (около 15 часов мск) получил информацию, что ещё часть игроков «Салавата Юлаева» не допущена к матчу в соответствии с новым распоряжением властей Хельсинки о критериях допущения к соревнованиям из-за того, что с момента заболевания прошло более трёх месяцев, о чём сразу же сообщил в «Салават Юлаев» и лигу. Всё это время лига и оба клуба находились в контакте и обсуждали сложившуюся ситуацию. Были проработаны различные сценарии, в том числе и отмена матча. После предоставления «Салаватом Юлаевым» результатов тестирования на антитела власти Хельсинки допустили к участию игроков, у которых подтвердилось наличие иммунитета к коронавирусной инфекции. Лига выражает благодарность «Салавату Юлаеву», который после консультаций с тренерским штабом принял решение выйти на матч, несмотря на то что часть игроков не была допущена. КХЛ также высказала «Салавату Юлаеву» свою позицию: из-за формально имеющегося количества людей в заявке принятое решение соответствует нормам регламента. Матч не может быть отменён. «Йокерит» не принимает решений о допущении или недопущении игроков и сотрудников других клубов к матчу, а только руководствуется и транслирует предписания финских властей. Ситуация с поздним информированием об изменённых правилах по противодействию распространения коронавируса в Финляндии беспокоит лигу. КХЛ обращалась к властям Финляндии о пересмотре правил допущения клубов КХЛ к участию в спортивных мероприятиях. Ответ на данный момент не получен. Лига продолжит работу в этом направлении и надеется на построение конструктивного диалога с финскими властями во избежание подобных ситуаций в дальнейшем» Итак, суть: "юлаевцы" сыграли без шести игроков: Ларсена, Семенова, Бирюкова, Картаева, Баранова, Алалыкина,

вероятно, Ларсен сдал положительный ПЦР, вслед изолировали двоих (скорее всего, защитников), затем еще троих, но уже по новому финскому закону из-за недостатка антител,

матч не мог быть отменен и уфимцам пришлось играть "усеченным" составом,

все завертелось из-за властей Хельсинки. Photo: «Йокерит» «Салават» выбрал неправильную риторику. Обо всем можно было сообщить сразу и спокойнее Ситуация странная. «Йокерит» тут не виноват никак. Городом управляют не они. Мэрия поступила недостаточно расторопно, поставив гостей в неудобную ситуацию и вынудив нарушить спортивный принцип. При этом позиция финской стороны — но не исполнение — вполне ясна. «Лиига» приостановлена, в последние два месяца Финляндия переживает вторую ковид-волну. «Суоми» не до хоккея. Только по официальным данным с 26 ноября по 1 декабря зафиксировано 2810 случаев. И это без учета «внебольничной пневмонии» (наверное, больные ею счастливы, что у них не «корона»). «Йокериту», думаю, легче будет на время перебраться в Россию. И так формально домашний матч с «Ак Барсом» пройдет в Казани. Если бы СКА не лишился арены из-за концерта Басты, можно было бы потесниться в Питере. Photo: «Йокерит» Недовольство «СЮ» понять можно — внезапно лишились защитников. Тем не менее, клубу стоило выбрать более сдержанную и точную подачу. Ведь «Салават» сначала практически обвинил соперника и КХЛ, а потом исправился. В конце обращения утверждается, что «Йокерит» и Лига ни о чем не предупредили Уфу: «ХК „Салават Юлаев“ не получал ни от представителей финского клуба, ни от КХЛ никаких предупреждений или рекомендаций по ограничительным мерам, которые вводятся на территории г. Хельсинки.» Через пару часов признают, что «джокеры» за несколько часов до матча все-таки связались. Почему-то об этом не сказали с самого начала: «КХЛ и клуб одновременно получали информацию от финского клуба и были в диалоге по ситуации. Информацию по новым правилам клуб предоставил в Лигу и СЮ только сегодня за несколько часов до матча.» КХЛ еще раз подчеркивает, что хельсинский клуб не принимал этого решения, добавляя, что об изоляции трех игроков еще и было известно заранее: «Согласно действующим правилам Финляндии, этот игрок, а также те, кто находится в контактной группе, не могут принимать участия в матче. В контактную группу входят все, за исключением тех, у кого есть иммунитет. Таким образом, ещё два игрока клуба были изолированы. О сложившейся ситуации клуб „Салават Юлаев“ был проинформирован.» Башкирский клуб вполне мог выложить всю информацию сразу, раз признал контакты до матча. «Добавка» к оригинальному посту и реакция КХЛ мгновенно делают ситуацию более прозрачной и ясной — все дело в финских чиновниках и точка. Что «Йокерит»-то мог сделать? Закон нарушить? Очень не понравилось, как «Спортс» отреагировал на случившееся графикой с надписью «Кого не допустил «Йокерит». Журналисты не имеют права на подобную подмену понятий. Как бы не было досадно, необходимо учитывать «вирусный» контекст. Мэрия Хельсинки была несвоевременна. И так вышло, что «юлаевцы» сыграли не оптимальным составом. Это неприятно, но матч не мог быть отменен по правилам, на которые все соглашались. Остается только принять реальность и сосредоточиться на самой игре. Photo: «Йокерит» Для нападающих мало что изменилось. Большую часть времени уфимцы были достаточно быстры В любом матче ожидается, что будет «тащить» первое звено. Против «Йокерита» игровое время Сакари Маннинен осталось фактически прежним, а Маркус Гранлунд и Теему Хартикайнен сыграли буквально на пару минут больше обычного. В этом отношении никаких изменений не произошло. В большинстве Александр Алексеев заменил Филипа Ларсена и инородным телом не выглядел: оба защитника имеют сильные «рычаги» и умеют «дирижировать» шайбой с вершины розыгрыша 5 на 4. Photo: «Йокерит» Естественно, что тяжелее пришлось защитникам и остальным нападающим. И игровое время выросло, и ответственности больше. Плюс матч выездной, в позднее время, а недавно были тяжелые СКА и «Автомобилист» с антирекордными вбрасываниями. Но уставшей команда не выглядела как минимум два периода. В первой двадцатиминутке и вовсе отрезками явно двигали шайбу лучше соперника. Даже не включая хайлайты, я уверен, что вы найдете там достаточно подвигов Яниса Калниньша. А после 35-й минуты гости и вовсе стали перебрасывать хозяев. Не умаляя заслуг хозяев — а они просто очень четко выжали максимум из своих шансов и им повезло с рикошетом — большую часть игры «юлаевцы» не уступали и нельзя было сказать, что они играют в пять защитников. Например, до матча точно никак нельзя было сказать, что башкирская команда сыграет после антирекордов один из лучших матчей «на точке» — выиграно 60,42% вбрасываний. Один из четырех самых успешных вечеров сезона. Весьма впечатляющим получился отрезок после 50-й минуты, когда «бело-зеленые» выиграли подряд пять вбрасываний, причем, все — в чужой зоне и почти все продолжались эффективно: первые три - после проброса соперника,

после первого: бросок в створ, он отбивается, "Йокерит" пробрасывется,

после второго: бросок в сторону ворот сразу после выигранного вбрасывания, опять команда Лаури Марьямяки совершает проброс,

после третьего: прострел на "пятак", еще бросок в створ. Закончилось все, правда, мрачно: шестое подряд вбрасывание в чужой зоне было проиграно (это уже 6 на 5) и вскоре Маркко Анттила забил в пустые ворота, воспользовавшись клюшкой, которая длиннее, чем Маннинен. Даниил Тарасов прервал свою «сухую» серию (если не считать буллиты) на отметке в 91 минуту и 39 секунду. При этом выдал один из самых уверенных и спокойных матчей. Шайба Йоэнсуу оказалась победной, однако такое очень трудно парировать — редко делаются наглые передачи от борта, да и Гранлунд не доработал в защите. При всех плюсах кое-что разницу все равно создавало. С каждым периодом у «СЮ» ухудшалось начало атак с контролем шайбы. Попытки входа по периодам: 9/15, 6/12 и 7/15. Видимо, так и накапливалась усталость (хотя активный прессинг «шуты» предлагали только на старте). Заменив Тарасова на шестого полевого, уфимцы успели только раз бросить по воротам. СЮ Йокерит Δ Corsi for (CF) 54 42 12 CF, % 56,25% 43,75% 12,50% Голы 5 на 5 1 3 -2 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 23 20 3 PDO, % 89,35% 110,65% -21,30% Броски мимо створа 20 17 3 БВ вообще 32 27 5 Доля БВ в общем числе бросков 61,54% 61,36% 0,17% БВ за минуту в атаке 3,05 2,09 0,96 Блокшоты за минуту в защите 0,62 1,43 -0,81 БВ после ВВбр 5 на 5 3 0 3 БВ со входа в зону 5 на 5 3 2 1 БВ первой тройки 10 4 6 БВ защитников 14 9 5 Пробросы 5 на 5 1 5 -4 ВВбр после пробросов 5 1 4 Вход 5 на 5 22 23 -1 Брак при входе 5 на 5 20 15 5 Эффективные попытки входа, % 52,38% 60,53% -8,15% Вброс 5 на 5 6 5 1 Брак при вбросе 5 на 5 8 14 -6 Эффективные попытки вброса, % 42,86% 26,32% 16,54% Использование входа 5 на 5, % 75,00% 66,67% 8,33% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 36 29 7 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 75 62 13 Эффективные смены в атаке, % 48,00% 46,77% 1,23% Вход 5 на 5 с БВ 12 15 -3 Вход 5 на 5 с БВ, % 28,57% 39,47% -10,90% Вброс 5 на 5 с БВ 4 4 0 Вброс 5 на 5 с БВ, % 28,57% 21,05% 7,52% Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 22 19 3 Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 19,82% 20,88% -1,06% Photo: «Йокерит» Редкое явление: гол со вбрасывания. «Юлаевцы» обычно так даже не пробуют Возможно, ради экономии времени и энергии, возможно, для упрощения своих действий (третье и четвертое звенья выходили перемешанным и им не хватало сыгранности), но «Салават» впервые в сезоне прибег к приему, от которого сам часто страдал в «регулярке» 18/19. Раз получаются вбрасывания в атаке — почему бы не попробовать забить со стандарта? И попробовали. Трижды 5 на 5 (так забил Лисовец) и еще раз — в положении 4 на 4. Плюс упомянутый выше бросок мимо створа после 50-й минуты. «Салават» так поступает обычно 1-2 раза за матч, а часто — вообще не пробует. Да и вообще мало кто в КХЛ проворачивает подобное чаще пары раз за матч. Несмотря на эффектность, забивают так очень редко. Если вспоминать ближайший пример, то «юлаевцы» так получили в Подольске. Михаил Воробьев победил Джордана Шредера в левом кругу вбрасывания. Выиграл шайбу под пас Дмитрию Кугрышеву. Тот мгновенно сделал перевод Евгению Лисовцу и белорусский защитник щелкнул. После игры Ламса сказал, что гол Лисовца возник из-за расположения защитников соперника. Скорее всего, имелось ввиду то, что на линии броска Евгения оказались сразу Савинайнен и Лёв, причем защитник успел проехаться перед собственным вратарям. Незаметно Воробьев набрал очки в четвертом матче из пяти последних: ранее был гол «Барысу», ассистировал Родиону Амирову против «Нефтехимика» (разогнал атаку) и СКА (выцарапал для номера 27 шайбу). Вероятно, теперь центральный уже точно не угодит в запас, потому что на сей раз он делает результат не в условиях «кому-то надо забить, пока у Харти и Кадейкина коронавирус», а при обычном игровом времени и в нестандартной ситуации. Занимательно, что гол стал сотым для «бело-зеленых» в сезоне. Уфа — второй клуб после ЦСКА, преодолевший отметку в 100 шайб. Следующими, скорее всего, станут СКА (98) и «Ак Барс» (99). Короткой строкой «Йокерит» справился с уфимцами в четвертый подряд раз. Только одна команда для «Салавата» более неудобный соперник — это «Локомотив», который был лучше в шести последних противостояниях. Самые успешные серии против минского «Динамо» (8 побед), рижан (7) и «Торпедо» (4). Защитник Павел Коледов удалился впервые в сезоне. Когда в следующий раз «юлаевцы» сыграют в меньшинстве, обратите внимание на активное катание Вячеслава Солодухина и сравните с тем, насколько пассивной оказывается зонная оборона без него. Следующий матч: 5 декабря, 16:30. «Салават Юлаев» — «Динамо». КХЛ ТВ HD, БСТ

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter