«По прилёте в Хельсинки «Салават Юлаев» прошёл стандартное тестирование на COVID-19. По его результатам 1 декабря стало известно, что у одного игрока «Салавата Юлаева» был выявлен первично положительный ПЦР. Согласно действующим правилам Финляндии, этот игрок, а также те, кто находится в контактной группе, не могут принимать участия в матче. В контактную группу входят все, за исключением тех, у кого есть иммунитет. Таким образом, ещё два игрока клуба были изолированы. О сложившейся ситуации клуб «Салават Юлаев» был проинформирован.