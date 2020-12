Реверсивное движение. «Юлаевцы» добыли минимальную победу в Екатеринбурге

Можете отвыкать от «бразильского хоккея».

В этом составе почти нет авантюристов, и Ламса прагматичен Было бы здорово взять в соавторы какого-нибудь комментатора, работавшего до 2010-го года, потому что уже непросто вспоминать классические или избитые штампы: игра от ножа, игра до гола, кость в кость. На сей раз уместны. Уже не в первый раз подопечные Томи Ламсы и их соперники действуют в очень схожей манере. Матчи со «Спартаком», СКА и «Автомобилистом» чем-то напоминают армрестлинг — в них очень мало поворотных моментов и хоккей весьма равный. Говорят, это скучно смотреть. Понимаю, хоть и не разделяю такой взгляд. Парадокс, как со «Спартаком»: пауз мало, но не от динамики, а от ее отсутствия. Впрочем, на сей раз выделить интересные эпизоды легче, даже не касаясь насыщенного третьего периода. Павлу Дацюку всего 42, а не уже 42 года. Звено Воробьева снова примечательно в отборе. Михаил обозначил давление, Илья Баранов отнял шайбу и сам же закончил смену в чужой зоне. У него не будет проблем с тем, чтобы заменить уехавшего в сборную Родиона Амирова. Екатеринбург продолжает дело СКА и изводит оборонцев «Салавата», играя 6 на 5 на отложенном штрафе. Хозяева имеют отличную возможность забить 5 на 4, но придумывают лишнее. Хотя Линус Умарк не увидел бы ничего такого в этом эпизоде. Ни один болельщик и нейтральный зритель не откажется от атакующего стиля. 6:5 интереснее, чем 1:0. Там может быть реализовано немало сценариев и каждая шайба раздувает костер интриги. А всегда ли это реально? И всегда ли этого хотят тренеры? «Ак Барс» Зинэтулы Билялетдинова никогда не был веселой и задорной командой, а у них три Кубка Гагарина (и с тех пор Казань напоминает об этом при каждом удобном случае). У уфимцев, на самом деле, реально. Хартикайнен, Ларсен, Кадейкин, Кугрышев, Амиров — хотя бы у этих парней достаточно умения и страсти к наглым обводкам, изящным комбинациям и нестандартным решениям. Правда, среди них истинный художник (хулиган, футурист, выдумщик) только Харти. Почему тренеры не ставят такой хоккей? Во многом, чтобы снизить риск контратак и сэкономить энергию, ведь КХЛ стала более равной и тебе каждый матч приходится пахать в защите. Плюс — решают кадры. Photo: «Автомобилист» Ибо за спецэффекты часто отвечают отдельные мастера. Радулов, Григоренко, Торесен, Зиновьев (уже можно смахнуть скупую слезу с олдскул), Кольцов, Умарк, Хартикайнен — сплошь авантюристы и искатели приключений. И то, поздний Умарк уже не был таким лихачом, как прежде. Разве Сакари Маннинен и Маркус Гранлунд показали себя любителями эффектной игры? И ни один болельщик со стажем больше 5 лет не станет сравнивать Ларсена с Кольцовым. Давайте еще поностальгируем и вспомним самые яркие связки пост-чемпионского периода (потому что в период 2007-2011 выбор слишком велик): Пильстрем-Кайгородов-Мирнов при участии Кольцова и Зубарева - возможно, лучшее тренерское решение Владимира Юрзинова-младшего. После окончания карьеры Кайгородов говорил, что это его лучшая пятерка. Уникальная взаимозаменяемость.

Умарк-Энгквист-Григоренко - метеоритный дождь сезона 15/16, последняя яркая вспышка в карьере Андреаса и Игоря, Линус влюбляет в себя Башкирию. Ключевые творцы бронзы.

Умарк-Кемппайнен-Хартикайнен - официально сильнейшая линия КХЛ сезонов 17/18 и 18/19, прекрасное распределение ролей. Довели прием с пасом от лицевого борта на "пятак" до совершенства. «А теперь включи КХЛ ТВ и заплачь». Уфа вдруг не примет «бразильский» стиль и не превратится в безбашенную команду. За половину «регулярки» мы поняли: Ламса ценит прагматичность и не любит вносить изменения, если есть результат. Он не любит лишне рисковать. Никита Сошников не вписался в такую картину мира и был таков. Больше уходить некому — остальные нападающие просто не настолько яркие сами по себе и их все должно устраивать и так. Так что привыкайте. Такие матчи еще будут, и не один, и не два. Photo: «Автомобилист» Еще один антирекорд по вбрасываниям. Кадейкин не вернул стабильность Если мы изучим статистику, то она во многом довольно равная. Ломаные линии, отвечающие количеству бросков каждые 5 минут, чуть ли не сплелись воедино. Начало второго периода — единственный сегмент, когда одна команда превзошла другую хотя бы на три броска. Почти все расширенные показатели весьма и весьма равны. Разве что первое звено гостей больше атакует, да и через контроль шайбы «юлаевцы» чаще начинают нападение. СЮ Автомобилист Δ Corsi for (CF) 66 64 2 CF, % 50,77% 49,23% 1,54% Голы 5 на 5 0 0 0 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 30 24 6 PDO, % 100,00% 100,00% 0,00% Броски мимо створа 26 27 -1 БВ вообще 33 31 2 Доля БВ в общем числе бросков 55,93% 53,45% 2,48% БВ за минуту в атаке 2,76 2,60 0,16 Блокшоты за минуту в защите 1,59 1,34 0,26 БВ после ВВбр 5 на 5 3 1 2 БВ со входа в зону 5 на 5 9 8 1 БВ первой тройки 9 4 5 БВ защитников 9 9 0 Пробросы 5 на 5 2 5 -3 ВВбр после пробросов 5 2 3 Вход 5 на 5 32 23 9 Брак при входе 5 на 5 19 17 2 Эффективные попытки входа, % 62,75% 57,50% 5,25% Вброс 5 на 5 1 4 -3 Брак при вбросе 5 на 5 6 13 -7 Эффективные попытки вброса, % 14,29% 23,53% -9,24% Использование входа 5 на 5, % 87,93% 70,18% 17,76% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 38 35 3 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 80 80 0 Эффективные смены в атаке, % 47,50% 43,75% 3,75% Вход 5 на 5 с БВ 22 16 6 Вход 5 на 5 с БВ, % 43,14% 40,00% 3,14% Вброс 5 на 5 с БВ 0 2 -2 Вброс 5 на 5 с БВ, % 0,00% 11,76% -11,76% Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 25 23 2 Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 21,19% 20,00% 1,19% А потом мы видим 20-39 на вбрасываниях и становится не по себе. 33,89% выигранных «точек» спустя два дня после антирекорда со СКА (36%) конкретно режут по глазам. Два матча с топ-клубами, а дальше «Йокерит» в Хельсинки. Не удивляйтесь, если нападающие «бело-зеленых» будут элементарно уставшими. «Юлаевцы» и сейчас не слишком энергичная команда. Неудивительно, если за элементарное владение шайбой приходится много биться. Не задался матч у Александра Кадейкина. Часто номер 78 в одиночку делает общекомандный процент приличным. В Екатеринбурге лишь 4 успеха за 15 попыток плюс удаление и неприятно удивившее падение в средней зоне. Уже не раз говорилось о том, что после выздоровления от коронавируса центрфорвард никак не выйдет на былой уровень как в наборе очков, так и во вбрасываниях. И неясно, дело ли только в ковиде. Возможно, мы ждем слишком много, либо Александра стали лучше изучать. Действия игроков очень легко разбирать на видео. Photo: «Автомобилист» Тарасову нужен тяжелый матч, чтобы он перестал отбивать шайбы перед собой Обвиняю «Автомобилист» в том, что они практически игнорировали «пятак». Уральцам повезло, что их тренирует не Андрей Разин — тот бы быстро объяснил, как не надо изобретать велосипед, если голы не идут. Даниил — высокий вратарь. Его не упрекнуть в плохой реакции или отсутствии дисциплины. Не похоже, что он допускает много лишних движений. И против СКА с «Автомобилистом» у 21-летнего пацана 56 сэйвов на 58 бросков в створ. Но у соперника остается слишком много маневра для добивания. Метсола старается прижать шайбу ко льду, либо (реже) поскорее передать защитникам. Тарасов именно отбивает, а не ловит. Защитникам прибавляется работа, оппонент получает шанс. Еще Тарасов не всегда уверенно начинает матч. Против Дацюка и компании надо играть сосредоточенно. А кипер идет в поход к лицевому борту и шайба потом буквально проезжает по линии ворот. Это похоже на волнение. Думаю, в таком случае нужен жесткий стресс-тест. Последние два матча у вратаря были овертаймы, однако там «СЮ» удивительно часто играл в большинстве и работы у номера 40 не было. Подобное «крещение огнем» здорово воспитало бы фиксирование шайбы. Photo: «Автомобилист» Короткой строкой Михаил Науменков дебютировал за башкирский клуб во второй паре с Павлом Коледовым. Запомнилось, как Науменков сохранил шайбу в зоне атаки броском в глубину в первом периоде, запомнилась помощь в меньшинстве. Понадобится несколько матчей для оценки, однако бурек лучшему игроку от партнеров защитник уже получил — неплохой приветственный жест. Между шайбой Гранлунда в овертайме и последним голом до этого (Амиров забил СКА) прошло 110 минут и 45 секунд. Второй отрезок в более, чем 100 минут без шайб, в сезоне 20/21. Первый (106:43) начался в Подольске, зацепил домашний провал с «Локомотивом» и прервался с «Амуром». Во второй раз в сезоне пресс-конференция прошла без игроков «СЮ». Ранее это случилось в Череповце. Команда хотела успеть до закрытия хельсинского аэропорта. Ламса ушел с пресс-конференции, не дослушав вопроса. Неясно, как бы поступил клуб, затянись буллиты. Буквально 4-5 минут не сделали бы погоды. Немногочисленным журналистам из Уфы (мы и «Горобзор») могли бы предложить зум-звонок в аэропорту или в Финляндии. Из-за этого «Салават Юлаев» выглядит очень закрытой и неприветливой организацией. И недополучают информацию прежде всего болельщики — «прессухи» для них в первую очередь, а не для СМИ. «Салават Юлаев» провел 22-й матч в «регулярках» КХЛ с минимальным счетом, одержав десятую победу. Интересно, что это лишь первая победа именно в овертаймах. Следующий матч: 2 декабря, 21:30. «Йокерит» — «Салават Юлаев». КХЛ ТВ HD, КХЛ ТВ, БСТ

