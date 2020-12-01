Реверсивное движение. «Юлаевцы» добыли минимальную победу в Екатеринбурге

В этом составе почти нет авантюристов, и Ламса прагматичен
Было бы здорово взять в соавторы какого-нибудь комментатора, работавшего до 2010-го года, потому что уже непросто вспоминать классические или избитые штампы: игра от ножа, игра до гола, кость в кость.
На сей раз уместны. Уже не в первый раз подопечные Томи Ламсы и их соперники действуют в очень схожей манере. Матчи со «Спартаком», СКА и «Автомобилистом» чем-то напоминают армрестлинг — в них очень мало поворотных моментов и хоккей весьма равный.
Говорят, это скучно смотреть. Понимаю, хоть и не разделяю такой взгляд. Парадокс, как со «Спартаком»: пауз мало, но не от динамики, а от ее отсутствия. Впрочем, на сей раз выделить интересные эпизоды легче, даже не касаясь насыщенного третьего периода.
Павлу Дацюку всего 42, а не уже 42 года.
Звено Воробьева снова примечательно в отборе. Михаил обозначил давление, Илья Баранов отнял шайбу и сам же закончил смену в чужой зоне. У него не будет проблем с тем, чтобы заменить уехавшего в сборную Родиона Амирова.
Екатеринбург продолжает дело СКА и изводит оборонцев «Салавата», играя 6 на 5 на отложенном штрафе.
Хозяева имеют отличную возможность забить 5 на 4, но придумывают лишнее. Хотя Линус Умарк не увидел бы ничего такого в этом эпизоде.
Ни один болельщик и нейтральный зритель не откажется от атакующего стиля. 6:5 интереснее, чем 1:0. Там может быть реализовано немало сценариев и каждая шайба раздувает костер интриги.
А всегда ли это реально? И всегда ли этого хотят тренеры? «Ак Барс» Зинэтулы Билялетдинова никогда не был веселой и задорной командой, а у них три Кубка Гагарина (и с тех пор Казань напоминает об этом при каждом удобном случае).
У уфимцев, на самом деле, реально. Хартикайнен, Ларсен, Кадейкин, Кугрышев, Амиров — хотя бы у этих парней достаточно умения и страсти к наглым обводкам, изящным комбинациям и нестандартным решениям. Правда, среди них истинный художник (хулиган, футурист, выдумщик) только Харти.
Почему тренеры не ставят такой хоккей? Во многом, чтобы снизить риск контратак и сэкономить энергию, ведь КХЛ стала более равной и тебе каждый матч приходится пахать в защите. Плюс — решают кадры.
Ибо за спецэффекты часто отвечают отдельные мастера. Радулов, Григоренко, Торесен, Зиновьев (уже можно смахнуть скупую слезу с олдскул), Кольцов, Умарк, Хартикайнен — сплошь авантюристы и искатели приключений.
И то, поздний Умарк уже не был таким лихачом, как прежде. Разве Сакари Маннинен и Маркус Гранлунд показали себя любителями эффектной игры? И ни один болельщик со стажем больше 5 лет не станет сравнивать Ларсена с Кольцовым.
Давайте еще поностальгируем и вспомним самые яркие связки пост-чемпионского периода (потому что в период 2007-2011 выбор слишком велик):
«А теперь включи КХЛ ТВ и заплачь».
Уфа вдруг не примет «бразильский» стиль и не превратится в безбашенную команду. За половину «регулярки» мы поняли: Ламса ценит прагматичность и не любит вносить изменения, если есть результат. Он не любит лишне рисковать.
Никита Сошников не вписался в такую картину мира и был таков. Больше уходить некому — остальные нападающие просто не настолько яркие сами по себе и их все должно устраивать и так. Так что привыкайте. Такие матчи еще будут, и не один, и не два.
Еще один антирекорд по вбрасываниям. Кадейкин не вернул стабильность
Если мы изучим статистику, то она во многом довольно равная. Ломаные линии, отвечающие количеству бросков каждые 5 минут, чуть ли не сплелись воедино. Начало второго периода — единственный сегмент, когда одна команда превзошла другую хотя бы на три броска.
Почти все расширенные показатели весьма и весьма равны. Разве что первое звено гостей больше атакует, да и через контроль шайбы «юлаевцы» чаще начинают нападение.
|СЮ
|Автомобилист
|Δ
|Corsi for (CF)
|66
|64
|2
|CF, %
|50,77%
|49,23%
|1,54%
|Голы 5 на 5
|0
|0
|0
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|30
|24
|6
|PDO, %
|100,00%
|100,00%
|0,00%
|Броски мимо створа
|26
|27
|-1
|БВ вообще
|33
|31
|2
|Доля БВ в общем числе бросков
|55,93%
|53,45%
|2,48%
|БВ за минуту в атаке
|2,76
|2,60
|0,16
|Блокшоты за минуту в защите
|1,59
|1,34
|0,26
|БВ после ВВбр 5 на 5
|3
|1
|2
|БВ со входа в зону 5 на 5
|9
|8
|1
|БВ первой тройки
|9
|4
|5
|БВ защитников
|9
|9
|0
|Пробросы 5 на 5
|2
|5
|-3
|ВВбр после пробросов
|5
|2
|3
|Вход 5 на 5
|32
|23
|9
|Брак при входе 5 на 5
|19
|17
|2
|Эффективные попытки входа, %
|62,75%
|57,50%
|5,25%
|Вброс 5 на 5
|1
|4
|-3
|Брак при вбросе 5 на 5
|6
|13
|-7
|Эффективные попытки вброса, %
|14,29%
|23,53%
|-9,24%
|Использование входа 5 на 5, %
|87,93%
|70,18%
|17,76%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|38
|35
|3
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|80
|80
|0
|Эффективные смены в атаке, %
|47,50%
|43,75%
|3,75%
|Вход 5 на 5 с БВ
|22
|16
|6
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|43,14%
|40,00%
|3,14%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|0
|2
|-2
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|0,00%
|11,76%
|-11,76%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|25
|23
|2
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|21,19%
|20,00%
|1,19%
А потом мы видим 20-39 на вбрасываниях и становится не по себе. 33,89% выигранных «точек» спустя два дня после антирекорда со СКА (36%) конкретно режут по глазам.
Два матча с топ-клубами, а дальше «Йокерит» в Хельсинки. Не удивляйтесь, если нападающие «бело-зеленых» будут элементарно уставшими. «Юлаевцы» и сейчас не слишком энергичная команда. Неудивительно, если за элементарное владение шайбой приходится много биться.
Не задался матч у Александра Кадейкина. Часто номер 78 в одиночку делает общекомандный процент приличным. В Екатеринбурге лишь 4 успеха за 15 попыток плюс удаление и неприятно удивившее падение в средней зоне.
Уже не раз говорилось о том, что после выздоровления от коронавируса центрфорвард никак не выйдет на былой уровень как в наборе очков, так и во вбрасываниях. И неясно, дело ли только в ковиде. Возможно, мы ждем слишком много, либо Александра стали лучше изучать. Действия игроков очень легко разбирать на видео.
Тарасову нужен тяжелый матч, чтобы он перестал отбивать шайбы перед собой
Обвиняю «Автомобилист» в том, что они практически игнорировали «пятак». Уральцам повезло, что их тренирует не Андрей Разин — тот бы быстро объяснил, как не надо изобретать велосипед, если голы не идут.
Даниил — высокий вратарь. Его не упрекнуть в плохой реакции или отсутствии дисциплины. Не похоже, что он допускает много лишних движений. И против СКА с «Автомобилистом» у 21-летнего пацана 56 сэйвов на 58 бросков в створ.
Но у соперника остается слишком много маневра для добивания. Метсола старается прижать шайбу ко льду, либо (реже) поскорее передать защитникам. Тарасов именно отбивает, а не ловит. Защитникам прибавляется работа, оппонент получает шанс.
Еще Тарасов не всегда уверенно начинает матч. Против Дацюка и компании надо играть сосредоточенно. А кипер идет в поход к лицевому борту и шайба потом буквально проезжает по линии ворот.
Это похоже на волнение. Думаю, в таком случае нужен жесткий стресс-тест. Последние два матча у вратаря были овертаймы, однако там «СЮ» удивительно часто играл в большинстве и работы у номера 40 не было. Подобное «крещение огнем» здорово воспитало бы фиксирование шайбы.
Короткой строкой
Михаил Науменков дебютировал за башкирский клуб во второй паре с Павлом Коледовым. Запомнилось, как Науменков сохранил шайбу в зоне атаки броском в глубину в первом периоде, запомнилась помощь в меньшинстве. Понадобится несколько матчей для оценки, однако бурек лучшему игроку от партнеров защитник уже получил — неплохой приветственный жест.
Между шайбой Гранлунда в овертайме и последним голом до этого (Амиров забил СКА) прошло 110 минут и 45 секунд. Второй отрезок в более, чем 100 минут без шайб, в сезоне 20/21. Первый (106:43) начался в Подольске, зацепил домашний провал с «Локомотивом» и прервался с «Амуром».
Во второй раз в сезоне пресс-конференция прошла без игроков «СЮ». Ранее это случилось в Череповце. Команда хотела успеть до закрытия хельсинского аэропорта. Ламса ушел с пресс-конференции, не дослушав вопроса.
Неясно, как бы поступил клуб, затянись буллиты. Буквально 4-5 минут не сделали бы погоды. Немногочисленным журналистам из Уфы (мы и «Горобзор») могли бы предложить зум-звонок в аэропорту или в Финляндии.
Из-за этого «Салават Юлаев» выглядит очень закрытой и неприветливой организацией. И недополучают информацию прежде всего болельщики — «прессухи» для них в первую очередь, а не для СМИ.
«Салават Юлаев» провел 22-й матч в «регулярках» КХЛ с минимальным счетом, одержав десятую победу. Интересно, что это лишь первая победа именно в овертаймах.
Следующий матч: 2 декабря, 21:30. «Йокерит» — «Салават Юлаев». КХЛ ТВ HD, КХЛ ТВ, БСТ