Реверсивное движение. «Юлаевцы» добыли минимальную победу в Екатеринбурге
Аналитика

Реверсивное движение. «Юлаевцы» добыли минимальную победу в Екатеринбурге

Вчера, 09:59Азамат ШавлуковPhoto: «Автомобилист»
Можете отвыкать от «бразильского хоккея».

В этом составе почти нет авантюристов, и Ламса прагматичен

Было бы здорово взять в соавторы какого-нибудь комментатора, работавшего до 2010-го года, потому что уже непросто вспоминать классические или избитые штампы: игра от ножа, игра до гола, кость в кость.

На сей раз уместны. Уже не в первый раз подопечные Томи Ламсы и их соперники действуют в очень схожей манере. Матчи со «Спартаком», СКА и «Автомобилистом» чем-то напоминают армрестлинг — в них очень мало поворотных моментов и хоккей весьма равный.

Говорят, это скучно смотреть. Понимаю, хоть и не разделяю такой взгляд. Парадокс, как со «Спартаком»: пауз мало, но не от динамики, а от ее отсутствия. Впрочем, на сей раз выделить интересные эпизоды легче, даже не касаясь насыщенного третьего периода.

Павлу Дацюку всего 42, а не уже 42 года.

Звено Воробьева снова примечательно в отборе. Михаил обозначил давление, Илья Баранов отнял шайбу и сам же закончил смену в чужой зоне. У него не будет проблем с тем, чтобы заменить уехавшего в сборную Родиона Амирова.

Екатеринбург продолжает дело СКА и изводит оборонцев «Салавата», играя 6 на 5 на отложенном штрафе.

Хозяева имеют отличную возможность забить 5 на 4, но придумывают лишнее. Хотя Линус Умарк не увидел бы ничего такого в этом эпизоде.

Ни один болельщик и нейтральный зритель не откажется от атакующего стиля. 6:5 интереснее, чем 1:0. Там может быть реализовано немало сценариев и каждая шайба раздувает костер интриги.

А всегда ли это реально? И всегда ли этого хотят тренеры? «Ак Барс» Зинэтулы Билялетдинова никогда не был веселой и задорной командой, а у них три Кубка Гагарина (и с тех пор Казань напоминает об этом при каждом удобном случае).

У уфимцев, на самом деле, реально. Хартикайнен, Ларсен, Кадейкин, Кугрышев, Амиров — хотя бы у этих парней достаточно умения и страсти к наглым обводкам, изящным комбинациям и нестандартным решениям. Правда, среди них истинный художник (хулиган, футурист, выдумщик) только Харти.

Почему тренеры не ставят такой хоккей? Во многом, чтобы снизить риск контратак и сэкономить энергию, ведь КХЛ стала более равной и тебе каждый матч приходится пахать в защите. Плюс — решают кадры.

Photo:«Автомобилист»

Ибо за спецэффекты часто отвечают отдельные мастера. Радулов, Григоренко, Торесен, Зиновьев (уже можно смахнуть скупую слезу с олдскул), Кольцов, Умарк, Хартикайнен — сплошь авантюристы и искатели приключений.

И то, поздний Умарк уже не был таким лихачом, как прежде. Разве Сакари Маннинен и Маркус Гранлунд показали себя любителями эффектной игры? И ни один болельщик со стажем больше 5 лет не станет сравнивать Ларсена с Кольцовым.

Давайте еще поностальгируем и вспомним самые яркие связки пост-чемпионского периода (потому что в период 2007-2011 выбор слишком велик):

  • Пильстрем-Кайгородов-Мирнов при участии Кольцова и Зубарева - возможно, лучшее тренерское решение Владимира Юрзинова-младшего. После окончания карьеры Кайгородов говорил, что это его лучшая пятерка. Уникальная взаимозаменяемость.
  • Умарк-Энгквист-Григоренко - метеоритный дождь сезона 15/16, последняя яркая вспышка в карьере Андреаса и Игоря, Линус влюбляет в себя Башкирию. Ключевые творцы бронзы.
  • Умарк-Кемппайнен-Хартикайнен - официально сильнейшая линия КХЛ сезонов 17/18 и 18/19, прекрасное распределение ролей. Довели прием с пасом от лицевого борта на "пятак" до совершенства.

«А теперь включи КХЛ ТВ и заплачь».

Уфа вдруг не примет «бразильский» стиль и не превратится в безбашенную команду. За половину «регулярки» мы поняли: Ламса ценит прагматичность и не любит вносить изменения, если есть результат. Он не любит лишне рисковать.

Никита Сошников не вписался в такую картину мира и был таков. Больше уходить некому — остальные нападающие просто не настолько яркие сами по себе и их все должно устраивать и так. Так что привыкайте. Такие матчи еще будут, и не один, и не два.

Photo:«Автомобилист»

Еще один антирекорд по вбрасываниям. Кадейкин не вернул стабильность

Если мы изучим статистику, то она во многом довольно равная. Ломаные линии, отвечающие количеству бросков каждые 5 минут, чуть ли не сплелись воедино. Начало второго периода — единственный сегмент, когда одна команда превзошла другую хотя бы на три броска.

Почти все расширенные показатели весьма и весьма равны. Разве что первое звено гостей больше атакует, да и через контроль шайбы «юлаевцы» чаще начинают нападение.

СЮ Автомобилист Δ
Corsi for (CF) 66 64 2
CF, % 50,77% 49,23% 1,54%
Голы 5 на 5 0 0 0
Броски в створ 5 на 5 (БВ) 30 24 6
PDO, % 100,00% 100,00% 0,00%
Броски мимо створа 26 27 -1
БВ вообще 33 31 2
Доля БВ в общем числе бросков 55,93% 53,45% 2,48%
БВ за минуту в атаке 2,76 2,60 0,16
Блокшоты за минуту в защите 1,59 1,34 0,26
БВ после ВВбр 5 на 5 3 1 2
БВ со входа в зону 5 на 5 9 8 1
БВ первой тройки 9 4 5
БВ защитников 9 9 0
Пробросы 5 на 5 2 5 -3
ВВбр после пробросов 5 2 3
Вход 5 на 5 32 23 9
Брак при входе 5 на 5 19 17 2
Эффективные попытки входа, % 62,75% 57,50% 5,25%
Вброс 5 на 5 1 4 -3
Брак при вбросе 5 на 5 6 13 -7
Эффективные попытки вброса, % 14,29% 23,53% -9,24%
Использование входа 5 на 5, % 87,93% 70,18% 17,76%
Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 38 35 3
Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 80 80 0
Эффективные смены в атаке, % 47,50% 43,75% 3,75%
Вход 5 на 5 с БВ 22 16 6
Вход 5 на 5 с БВ, % 43,14% 40,00% 3,14%
Вброс 5 на 5 с БВ 0 2 -2
Вброс 5 на 5 с БВ, % 0,00% 11,76% -11,76%
Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 25 23 2
Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 21,19% 20,00% 1,19%

А потом мы видим 20-39 на вбрасываниях и становится не по себе. 33,89% выигранных «точек» спустя два дня после антирекорда со СКА (36%) конкретно режут по глазам.

Два матча с топ-клубами, а дальше «Йокерит» в Хельсинки. Не удивляйтесь, если нападающие «бело-зеленых» будут элементарно уставшими. «Юлаевцы» и сейчас не слишком энергичная команда. Неудивительно, если за элементарное владение шайбой приходится много биться.

Не задался матч у Александра Кадейкина. Часто номер 78 в одиночку делает общекомандный процент приличным. В Екатеринбурге лишь 4 успеха за 15 попыток плюс удаление и неприятно удивившее падение в средней зоне.

Уже не раз говорилось о том, что после выздоровления от коронавируса центрфорвард никак не выйдет на былой уровень как в наборе очков, так и во вбрасываниях. И неясно, дело ли только в ковиде. Возможно, мы ждем слишком много, либо Александра стали лучше изучать. Действия игроков очень легко разбирать на видео.

Photo:«Автомобилист»

Тарасову нужен тяжелый матч, чтобы он перестал отбивать шайбы перед собой

Обвиняю «Автомобилист» в том, что они практически игнорировали «пятак». Уральцам повезло, что их тренирует не Андрей Разин — тот бы быстро объяснил, как не надо изобретать велосипед, если голы не идут.

Даниил — высокий вратарь. Его не упрекнуть в плохой реакции или отсутствии дисциплины. Не похоже, что он допускает много лишних движений. И против СКА с «Автомобилистом» у 21-летнего пацана 56 сэйвов на 58 бросков в створ.

Но у соперника остается слишком много маневра для добивания. Метсола старается прижать шайбу ко льду, либо (реже) поскорее передать защитникам. Тарасов именно отбивает, а не ловит. Защитникам прибавляется работа, оппонент получает шанс.

Еще Тарасов не всегда уверенно начинает матч. Против Дацюка и компании надо играть сосредоточенно. А кипер идет в поход к лицевому борту и шайба потом буквально проезжает по линии ворот.

Это похоже на волнение. Думаю, в таком случае нужен жесткий стресс-тест. Последние два матча у вратаря были овертаймы, однако там «СЮ» удивительно часто играл в большинстве и работы у номера 40 не было. Подобное «крещение огнем» здорово воспитало бы фиксирование шайбы.

Photo:«Автомобилист»

Короткой строкой

Михаил Науменков дебютировал за башкирский клуб во второй паре с Павлом Коледовым. Запомнилось, как Науменков сохранил шайбу в зоне атаки броском в глубину в первом периоде, запомнилась помощь в меньшинстве. Понадобится несколько матчей для оценки, однако бурек лучшему игроку от партнеров защитник уже получил — неплохой приветственный жест.

Между шайбой Гранлунда в овертайме и последним голом до этого (Амиров забил СКА) прошло 110 минут и 45 секунд. Второй отрезок в более, чем 100 минут без шайб, в сезоне 20/21. Первый (106:43) начался в Подольске, зацепил домашний провал с «Локомотивом» и прервался с «Амуром».

Во второй раз в сезоне пресс-конференция прошла без игроков «СЮ». Ранее это случилось в Череповце. Команда хотела успеть до закрытия хельсинского аэропорта. Ламса ушел с пресс-конференции, не дослушав вопроса.

Неясно, как бы поступил клуб, затянись буллиты. Буквально 4-5 минут не сделали бы погоды. Немногочисленным журналистам из Уфы (мы и «Горобзор») могли бы предложить зум-звонок в аэропорту или в Финляндии.

Из-за этого «Салават Юлаев» выглядит очень закрытой и неприветливой организацией. И недополучают информацию прежде всего болельщики — «прессухи» для них в первую очередь, а не для СМИ.

«Салават Юлаев» провел 22-й матч в «регулярках» КХЛ с минимальным счетом, одержав десятую победу. Интересно, что это лишь первая победа именно в овертаймах.

Следующий матч: 2 декабря, 21:30. «Йокерит» — «Салават Юлаев». КХЛ ТВ HD, КХЛ ТВ, БСТ

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