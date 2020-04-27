«Ты же мне дашь?»: в Уфе 13-летняя школьница ограбила девочку и довела ее до слез

Инцидент, произошедший сегодня, 27 апреля, на Большой Московской, попал в объективы видеокамер. 13-летняя девочка попросила 7-летнюю девочку, которая шла домой, дать ей телефон - позвонить. Девочка отказалась. Однако подросток пыталась убедить, что возьмет сотовый всего на пару минут.

Так и не дождавшись согласия, старшая девочка силой вырвала из рук маленькой девочки телефон, ударила ее, отчего та заплакала и начала просить о помощи людей вокруг.

Подросток сбежала с телефоном в руках. Проходящая мимо женщина посоветовала девочке скорее пойти к родителям.

В МВД по республике уже пояснили, что юная грабительница уже задержана и была доставлена в отдел по делам несовершеннолетним.