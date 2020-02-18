В Уфе в День влюбленных 17-летний подросток разгромил салон сотовой связи

Подробности ограбления рассказали в пресс-службе МВД по республике. Молодой человек в ночь на 14 февраля разбил витрину одного из салонов сотовой связи на проспекте Октября в Уфе. Преступник взял несколько телефонов и тут же скрылся.

Все его действия запечатлела камера видеонаблюдения салона. Позже выяснилось, что неоднократно судимый уроженец Благовещенского района украл муляжи, из-за чего очень расстроился.