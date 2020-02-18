В Уфе в День влюбленных 17-летний подросток разгромил салон сотовой связи

В Уфе в День влюбленных 17-летний подросток разгромил салон сотовой связиВидео
18 февраля, 13:25Надежда Валитова
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Молодой человек устроил погром, украл телефоны, а потом узнал, что они всего лишь муляжи.
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Видео: mvd.ru
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Подробности ограбления рассказали в пресс-службе МВД по республике. Молодой человек в ночь на 14 февраля разбил витрину одного из салонов сотовой связи на проспекте Октября в Уфе. Преступник взял несколько телефонов и тут же скрылся.
Все его действия запечатлела камера видеонаблюдения салона. Позже выяснилось, что неоднократно судимый уроженец Благовещенского района украл муляжи, из-за чего очень расстроился.
Сейчас молодой человек находится под стражей. Его также проверяют на причастность к другим подобным преступлениям. Ему грозит около пяти лет лишения свободы.
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