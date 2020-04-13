По Уфе ночью скиталась босая девочка-подросток и просила помощи

В Уфе девочка-подросток в 3 часа ночи 10 апреля скиталась по городу и просила помощи. Историю, происшедшую с ней, изложил очевидец в соцсетях.

Видимо, от безысходности девочка начала толкать машину, чтобы заработала сигнализация. Её действия зафиксировал автомобильный видеорегистратор.

На ней не было верхней одежды и обуви. Хозяин автомобиля Руслан Юсупов проснулся от сигнализации, вышел из дома и нашел девочку.

— Когда я ее догнал на остановке, она собиралась побежать через шесть полос. Машин сейчас, конечно, мало, но все равно это опасно. Остановил. Спросил, что случилось. В ответ — только мычание. Остановились двое ребят на «приоре». Вышли. Подошли. Спросили, что тут происходит. Я не успел ответить. Показалась «скорая», и я побежал ей наперерез, — рассказывает мужчина в своих социальных сетях.

По словам уфимца, скорая помощь все-таки остановилась и осмотрела девочку. Она не могла или боялась говорить. Написала в телефоне, что ее избили и выгнали из дома. Врачи увезли девочку в больницу.

— Очень хочется верить, что эта девочка в порядке. И все это — дикая случайность, и домашнее насилие, если оно действительно было, не повторится. Но видя такое, честное слово, изолировать хочется некоторых родителей на долгие годы. И не дома. А в местах, не столь отдаленных, — подытожил спаситель.

— В больницу за медицинской помощью обратилась горожанка 1999 года рождения. Девушка, по предварительным данным, получила телесные повреждения в результате семейного конфликта. Сейчас полицейские уточняют обстоятельства происшествия для принятия процессуального решения, — прокомментировали инцидент в пресс-службе МВД республики.