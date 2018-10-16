Азамат Засеев о худшем поле в жизни, спасенной жизни и любви к покеру

Азамат Засеев о худшем поле в жизни, спасенной жизни и любви к покеруВидео
Сегодня, 10:56Надежда Валитова
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Полузащитник ФК «Уфа» дал получасовое интервью для влога команды.
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В нем Засеев рассказал о своих самых тяжелых травмах, худшем игровом поле в жизни, первом автомобиле и о том, где в стране самое худшее футбольное поле.
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