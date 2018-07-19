Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев провел экскурсию по австрийскому городку

Футболист Азамат Засеев за 13 минут показал австрийский город Майрхофен, в который ФК «Уфа» приезжает на сборы уже в течение четырех лет.. В этом видео можно увидеть жизнь городка с численностью населения около 4 тысяч человек.

- Все люди при встрече здороваются, - отметил Азамат Засеев, - попробуй этого не сделать, на тебя посмотрят как на ненормального.

В конце экскурсии футболист заметил, что горы на Кавказе, откуда он родом, не уступают австрийским, но «если бы у нас была бы такая же инфраструктура, то на Кавказ приезжали бы иностранцы, оставляли кучу денег, и Кавказ был бы намного солиднее».