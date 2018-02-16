Игорь Безденежных отправился на время в ФНЛ

Безденежных является воспитанником "Уфы", за основную команду выступает с 2015 года. В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел в составе клуба три игры, также он провел девять матчей и забил один гол в рамках молодежного первенства команд РФПЛ.

- Появился вариант с "Олимпийцем", мне он подходит, - сказал Игорь Безденежных. -Тренер Николай Николаевич Писарев меня знает, поэтому, я думаю, это всем будет на пользу – как и "Уфе", так и мне. И надеюсь, что помогу "Олимпийцу". В первую очередь я еду туда для игровой практики. Получить практику – это для меня самое главное. Ну и помочь своей новой команде на определенный срок достичь как можно более высокого места в турнирной таблице.