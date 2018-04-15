В Башкирии стремительно набирает просмотры ролик с новорожденным жеребенком

В Башкирии стремительно набирает просмотры ролик с новорожденным жеребенкомВидео
Сегодня, 21:19Татьяна Майорова
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Видео сделано случайно пользователем интернета в Баймакском районе.
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Видео: ВГТРК
Видео, на котором запечатлены первые минуты после рождения жеребенка вызвало много восторженных откликов у пользователе интернета. Ролик опубликован на сайте ВГТРК.
По сюжету новорожденный жеребенок, который родился на свет на первых проталинах, уже через десять минут после первого вздоха встал на свои копытца и вместе с кобылицей догнал свой табун.
- И так происходит испокон веку! - говорится в титрах к видеоролику.
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