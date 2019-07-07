В Уфе в многоэтажке на «Железнодорожной больнице» прорвало трубу на техническом этаже

В двадцатиэтажке на Проспекте Октября 71/3 на остановке «Железнодорожная больница» на 21-м техническом этаже прорвало трубу. Об этом сообщил хозяин квартиры, которую топит в настоящее время.

В квартире ниже, на 20-м этаже, вода везде — на полу, потолке, стенах, розетках, обоях и прочем. Пострадавший хозяин квартиры говорит, что сегодня, в воскресенье, в управляющей компании («Уютный дом») ни до кого не достучаться — никто не хочет составлять акт. Вода продолжает заливать квартиру.