В Уфе горело складское помещение

В Уфе горело складское помещениеВидео
Сегодня, 14:07Аман Гюрзаев
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пожарные справились с огнем менее чем за полчаса.
Видео
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: Аман Гюрзаев, Mkset.ru
Сегодня в Уфе, на производственной площадке, расположенной по ул.Уфимское шоссе 24/4, произошел пожар.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Возгорание произошло в помещении, в котором хранились стройматериалы и газосварочные инструменты. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и быстро ликвидировали пожар.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
К счастью, всё обошлось без жертв. Причина пожара выясняется.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
0
0
0