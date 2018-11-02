«Салават Юлаев» против «Спартака»: матч за 4 минуты

«Салават Юлаев» против «Спартака»: матч за 4 минутыВидео
Сегодня, 11:04Надежда Валитова
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Главные шайбы и эмоции минувшего хоккейного матча в видео Александра Розгачева.
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Сюжеты: Видео
"СЮ" проиграл 3:4, хотя вел 2:0. Подробная аналитика матча - в материале Азамата Шавлукова.
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