"Салават Юлаев" проиграл "Спартаку", ведя 2:0. Что произошло?

"Салават" проиграл 3:4, хотя вел 2:0. Как так?

Прежде всего - не только вел по счету, но и смотрелся более уверенно в целом в атаке. По сути, "Спартак" проявлял нацеленность на ворота лишь в начале первого и второго периодов. Уфимцы достаточно уверенно реализовали большинство, так и повели.

Фото: КХЛ

Кстати, несколько раз первой выходила бригада из Арзамасцева, Терещенко, Основина, Бурдасова и Ткачева, а вторыми были легионеры плюс Кугрышев. Первая бригада содержит то звено, которое мы предлагали сделать постоянным.

А "Спартак", по сути, сыграл на контратаках. Первый, второй и четвертый голы родились из активных действий в обороне. Последний так и вовсе в меньшинстве. Третий отличается, но о нем чуть ниже.

Такие поражения были и раньше. В чем дело, почему история повторяется?

История не всегда повторяется. С "Ак Барсом" было иначе, там у Казани был план на игру и они додавили. В остальных случаях, по сути, "Салават" рано расслаблялся. Я считаю, виноваты в этом в первую очередь лидеры атаки и тренер, ибо игроки третьих и четвертых звеньев плюс вратари с защитниками все равно должны были обороняться.

Фото: КХЛ

Я удивляюсь, когда некоторые другие СМИ старательно выискивают у Цулыгина плюсы. Это или попытка показаться "не такими как все", или заказ. Потому что у тренера нет контроля за игрой. Он даже сам сказал - второй матч подряд сопернику шайбу просто дарят. Впрочем, он же говорит, что звено Хохрякова забило две шайбы, хотя Бурдасова вывел Арзамасцев, а сам Петр не забил бы без отскока от "спартаковца" Дыбленко.

Шквал ошибок понять можно, если бы играла сплошь молодежь, а тут обладатели Кубка Гагарина удаляются почти каждый матч или получают две дисквалификации за месяц.

Какие выводы сделал Цулыгин после игры с "Динамо"? Этой московской команде тоже проиграли.

Небольшая ремарка - это первый сезон КХЛ, когда "юлаевцы" проиграли клубам из столицы все три игры дома.

Выводы были, но в целом, политика та же. Вот Ткачев и партнеры стали в большинстве чаще первыми выходить. Мол, пусть хотя бы в большинстве забросит. Это же не серьезно, что он столько не может отличиться.

Я считаю, силовая борьба - главный компонент, который "Салават" должен был усилить после той игры. Не в плане количества, но в плане уместности применения. И вот тут как раз и вспоминаем, как "красно-белые" сравняли счет - все же началось с силового приема Гончарова.

Разве у бывшего защитника "СЮ" тут не было нарушения?

Не было. Это обычный силовой прием.

Кстати, о бывших и о судейских ошибках. Вот Зубову надо было вписывать две минуты - он же бросил клюшку на лед перед Хартикайненом.

Зубов бросил клюшку перед Харти, чтобы помешать броску, Умарк возмущается. pic.twitter.com/CeNk5pUoKh — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 1 November 2018

С другой стороны, зато придумали удаление Лисину. Строго говоря, здесь Панин сам свалил Метсолу. Так что арбитры снова не герои. Что-то это часто в последние игры.

Кстати, а как Панин? В последнее время вы много его критикуете.

Меньше, чем несколько недель назад, кстати. В целом, к Григорию нет особых вопросов, провалов вопиющих не допускал, но да - снова же удалился.

Отвел от греха подальше. pic.twitter.com/AUHBPMjujN — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 1 November 2018

Что насчет Метсолы? Он редко пропускает больше двух.

Да, четыре шайбы во второй раз в сезоне. Ранее это было с "Локомотивом". К слову, оба матча "зелено-бело-синие" проиграли.

Юха хорош. Он однозначно лучший игрок "Салавата". Вот сейчас началось голосование за стартовые составы на Матч Звезд в Казани - стоит отдать ему голос.

Это голы не общего положения. Филатов вылетел на контратаку один, у Кутейкина ракета, а не бросок, Никонцев забросил при выходе 2 в 1. Максимум можно спросить про гол Максвелла, но начинать тогда надо с полевых - что за потери?

Бросали немного, но вовремя.

Я не думаю, что Юха устал. Он почти три года жил в Хабаровске и играл почти без пауз. Такие вратари есть, но не все они такие топовые. Впрочем, мы давно за то, чтобы дать сыграть Карееву. У человека застопорилась карьера. Или обмен, или игры.

Может, "Салават" устал?

Бросьте, сейчас даже не половина сезона, плюс этот матч дома спустя три дня отдыха. Вот "Спартак" устал. Таллин, Екатеринбург, Челябинск, Уфа - у них тоже тяжелое расписание. Они действительно с трудом двигались в отдельные смены. Даже четвертое звено "Салавата" могло их возить. Например, в начале второго периода Жарков делал от борта пас Кадейкину в центр, бросил из-под защитника.

Фото: КХЛ

Вчера в интервью Гудачек говорил, что "Спартаку" важно правильно начать.

Не вышло. Пять минут, два удаления, два гола. Сомнительный старт. Но они проиграли до этого все матчи выезда, не хотели подходить к дерби с "Динамо" в плохой форме. "Спартак" грамотно сыграл вторым номером. Когда сил было достаточно, они и форчекинг включали, и на подборе лучше действовали. В остальное время больше откатывались, конечно, но в своей зоне все равно плотно опекали.

И очень важно - "Спартак" был лучше вбрасываниях. Это ключевой компонент для владения шайбой.

О персоналиях среди центров - Илья Зубов выиграл лишь 6 из 12, но среди были важные выбрасывания против Кемппайнена и Кадейкина. Последнего вообще не узнать - всего 2 из 7. Третий худший результат в сезоне.

О чем говорит статистика?

Интереснее всего то, что гости больше блокировали бросков (12-21) и, несмотря на отставание по многим показателям, обошли по точности бросков.

Все выглядит так, будто разница в игре была небольшой. Да, но так быть не должно. Уфимцы классом выше. Но не играют так.

Что было хорошего?

Конечно, этот гол Бурдасова.

С математической точностью. pic.twitter.com/RLUlOhaxu9 — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 1 November 2018

Что будет дальше?

Дальше две игры выезда с "Торпедо" и "Нефтехимиком" 3 и 5 ноября, обе в 19:00.