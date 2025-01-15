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Золотодобыча

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Январь
«Золотую лихорадку» вылечили маски-шоу в Башкирии
Житель Челябинска нелегально добывал золото на территории Башкирии, сообщили в региональном УФСБ в среду, 15 января.
15 января, 09:50
Сентябрь 2024
Бизнес испортил Башкирию на ₽68 млрд
16 сентября 2024, 10:11
Август 2024
Башкирию ограбили на ₽485 000
29 августа 2024, 06:09
Июль 2024
Как погибли в шахте горняки из Башкирии
11 июля 2024, 09:12
Март 2024
Отец вахтовика из Башкирии, оказавшегося под завалами камней, высказался о ситуации
Мужчина надеется, что оказавшиеся в под завалами горной породы в Амурской области вахтовики, в числе которых его сын, смогут спастись.
19 марта 2024, 13:21
Пять вахтовиков из Башкирии могли оказаться под завалами рудника в Амурской области
На месте происшествия работают 25 горноспасателей на четырех единицах техники Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства.
19 марта 2024, 07:25

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