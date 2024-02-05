Мораторий на лицензии: Радий Хабиров рассказал о поездке в район, где добывают золото

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров рассказал о том, как прошла поездка в Учалинский район. 31 января там прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей.
По словам чиновника, главный итог комиссии — договорённость с Федеральным агентством по недропользованию о моратории на выдачу лицензий для золотодобычи до 2030 года. За это время, предполагает Хабиров, есть время навести порядок с деятельностью тех предприятий, которые получили лицензии ранее и которая беспокоит людей. Речь идёт о 76 лицензиях, на данный момент приостановлено действие 13 из них.
— Важно, что в рамках межведомственной комиссии мы утрясли все вопросы и регламенты работы с силовиками и правоохранителями, надзорными структурами.
По мнению Радия Хабирова, в республике есть хорошие примеры предпринимателей, которые соблюдают экологическое законодательство и несут социальную ответственность.
Также глава региона отметил, что в 2025 год планируется открытие хирургического корпуса в городе Учалы.