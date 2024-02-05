Мораторий на лицензии: Радий Хабиров рассказал о поездке в район, где добывают золото

По словам чиновника, главный итог комиссии — договорённость с Федеральным агентством по недропользованию о моратории на выдачу лицензий для золотодобычи до 2030 года. За это время, предполагает Хабиров, есть время навести порядок с деятельностью тех предприятий, которые получили лицензии ранее и которая беспокоит людей. Речь идёт о 76 лицензиях, на данный момент приостановлено действие 13 из них.