Жители ещё одной «отдалённой территории» Уфы пожаловались на вырубку леса

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Жители деревни Жилино, относящейся к Октябрьскому району Уфы, пожаловались Ратмиру Мавлиеву и Радию Хабирову на вырубку леса. Пользовательница Раиса Д. (имя изменено — прим. ред.) написала, что неизвестные вырубили целую делянку массива.
По словам гражданки, подобное повторяется не в первый раз. В 2022 году неизвестные пытались произвести спил деревьев, однако на незаконные действия отреагировали правоохранительные органы. Раиса Д. рассказала, что Горзеленхоз, Росимущество и полиция смогли доказать незаконность передела земельных участков в лесу. Однако в 2024 году появились новые лица, покушающиеся на зону городских лесов.
Кроме того, вдоль улицы 6-й Кордон ведётся разработка лесного участка с участием спецтехники — 3 тракторов. Нам Раиса Д. рассказала, что там растут ели, липы, вязь и другие породы деревьев.
По мнению недовольной жительницы, налицо нарушение статьи 260 УК РФ — незаконная рубка лесных насаждений.
Согласно публичной кадастровой карты, участок, где производится вырубка, имеет кадастровый номер 02:55:040622:551 и имеет вид разрешённого использования «Для обслуживания индивидуального жилого дома и хозяйственных построек», являясь частной собственностью. Соседние земельные участки с кадастровыми номерами 02:55:040182:139 и 02:55:040182:140 тоже являются частной собственностью, но имеют вид использования «Для индивидуального жилищного строительства». По генплану Уфы до 2042 года земельные участки являются Зоной застройки индивидуальными жилыми домами.
Редакция Mkset.ru отправила запросу в администрацию города Уфы и прокуратуру Республики Башкортостан о законности вырубки деревьев.
Недавно мы рассказывали о том, как в защиту леса в соседнем Нагаево выступили местные жители. Незаконная вырубка леса заинтересовала правоохранительные органы.