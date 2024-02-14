Жители ещё одной «отдалённой территории» Уфы пожаловались на вырубку леса

По словам гражданки, подобное повторяется не в первый раз. В 2022 году неизвестные пытались произвести спил деревьев, однако на незаконные действия отреагировали правоохранительные органы. Раиса Д. рассказала, что Горзеленхоз, Росимущество и полиция смогли доказать незаконность передела земельных участков в лесу. Однако в 2024 году появились новые лица, покушающиеся на зону городских лесов.