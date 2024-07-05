В Уфе запретили проезд фур

Въезд грузового транспорта в Уфу ограничили из-за установившейся жары. По правилам использования асфальтового покрытия при повышении температуры от +32°С по полотну нельзя двигаться большегрузам. В связи с этим, въезд фур с Уфу будет закрыт с 14:00 до 18:00 в пятницу, 5 июля.



Ограничение вводят на пяти направлениях: со стороны аэропорта, со стороны Шакши, на Бирском тракте, со стороны Жилино и со стороны Затона.



Ранее аналогичные ограничения водителям большегрузов озвучили в министерстве транспорта Башкирии. Временный запрет нужен для сохранения целостности полотна и сокращения затрат на его ремонт и содержание.