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Posted Сегодня, 03:19

Published Сегодня, 03:19

Modified Сегодня, 03:23

Updated Сегодня, 03:23

Неизвестные нанесли ущерб в десятки кубов леса, вырубив деревья под Уфой

Стали известны масштабы вырубки леса под Уфой

1 марта 2024, 03:19
Фото: 1MI

Неизвестные нанесли ущерб в десятки кубов леса, вырубив деревья под Уфой

Информация о нарушении лесного законодательства передана в прокуратуру.

Стало известно, сколько леса вырубили в деревне Жилино Октябрьского района Уфы. На запрос Mkset.ru ответили в мэрии Уфы.

Напомним, на вырубку леса под Уфой пожаловались местные жители. Им пришлось обратиться к Радию Хабирову, потому что под спил попали липы, вязь, ели. Оказалось, что разрешений на вырубку никто не давал.

Вырубка леса под Уфой оказалась незаконной
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Пресс-служба администрации Уфы рассказала, что Городская лесная служба провела проверку и составила акты о лесонарушении (нарушении лесного законодательства) Вырубка деревьев производилась на территории городских лесов Уфимского городского лесничества в квартале №57.

— Общий объем вырубленных деревьев составляет 25,86 куб. м.

О том, кто нанёс ущерб зелёному фонду города, неизвестно. По имеющейся информации, участки принадлежат частным лицам и имеют вид использования «Под индивидуальное жилищное строительство». Городские власти передали полученные данные о незаконных действиях в прокуратуру Кировского района Уфы.

Редакция Mkset.ru отправила запрос в надзорное ведомство.

#Общество#Город#Экология#Уфа#Новости Башкирии#Вырубка леса#Идэль Гумеров#Октябрьский район#Жилино
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