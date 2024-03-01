Стали известны масштабы вырубки леса под Уфой

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
Стало известно, сколько леса вырубили в деревне Жилино Октябрьского района Уфы. На запрос Mkset.ru ответили в мэрии Уфы.
Напомним, на вырубку леса под Уфой пожаловались местные жители. Им пришлось обратиться к Радию Хабирову, потому что под спил попали липы, вязь, ели. Оказалось, что разрешений на вырубку никто не давал.
Пресс-служба администрации Уфы рассказала, что Городская лесная служба провела проверку и составила акты о лесонарушении (нарушении лесного законодательства) Вырубка деревьев производилась на территории городских лесов Уфимского городского лесничества в квартале №57.
— Общий объем вырубленных деревьев составляет 25,86 куб. м.
О том, кто нанёс ущерб зелёному фонду города, неизвестно. По имеющейся информации, участки принадлежат частным лицам и имеют вид использования «Под индивидуальное жилищное строительство». Городские власти передали полученные данные о незаконных действиях в прокуратуру Кировского района Уфы.
Редакция Mkset.ru отправила запрос в надзорное ведомство.