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Жестокое обращение

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2024
Школой строгого режима займется прокуратура в Башкирии
5 декабря, 12:36
Пинок в лифте стал предметом криминального следствия
7 ноября, 16:51
Чувствительный контент. Юный садист замучил кошку в Салавате
26 сентября, 10:01
В Уфе второго организатора подпольного медресе отправили в СИЗО
18 июля, 13:06
В Башкирии собаку оставили замерзать в машине на морозе
В башкирском Салавате нашли запертого в машине щенка. Местные жители считают, что в салоне отечественного автомобиля животное провело уже двое суток. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Batash.
22 февраля, 14:25
2023
На глазах у детей: живодера из Башкирии осудили за жестокую выходку
Подробности трагедии сообщили в прокуратуре Башкирии
21 июня 2023, 05:42
2021
В Уфе неизвестный жестоко избил собаку, животное ослепло
Уличные видеокамеры сняли жестокое избиение собаки в Уфе.
24 апреля 2021, 19:29
2019
В МВД по Башкирии возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с щенками
В настоящий момент устанавливаются причастные лица.
24 октября 2019, 12:30
Как "Павлик Морозов" из Башкирии родную мать посадил
1 сентября 2019, 00:00
2018
В Башкирии в больницу попал ребенок, которого мать выгнала на мороз
11 февраля 2018, 04:59
Сирота из Уфы разместил жестокое видео, чтобы привлечь к себе внимание
Саша Ильин инсценировал расправу над кошкой и рассказал, что хочет при помощи этого видео попасть на телевидение и найти свою маму.
19 января 2018, 10:33

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