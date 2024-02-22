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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

В Башкирии собаку оставили замерзать в машине на морозе

В Башкирии собаку оставили замерзать в машине на морозе

22 февраля 2024, 14:25
Фото: Mash Batash
В башкирском Салавате нашли запертого в машине щенка. Местные жители считают, что в салоне отечественного автомобиля животное провело уже двое суток. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Batash.

Спасателям никто не сообщал о запертой в «Ладе» собаке. Она была там еще в 9 часов вечера накануне, а спустя 12 часов животное все еще там. На место приехали правоохранительные органы, которым позвонили жители города.

«Сейчас -28 градусов, а ночью было -32 градуса. Плачет, лает, скулит», — рассказали очевидцы.

Горожане назвали такое отношение хозяев собаки жестоким. Полицейские приехали во двор на улице Пушкина и установили владельца машины. Оказалось, что хозяйкой была 27-летняя девушка, которая работала в соседнем здании. Ее попросили освободить пса.

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#Общество#Башкортостан#Соцсети#Жестокое обращение#Собаки#Салават#Марина Шорина
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