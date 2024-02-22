В Башкирии собаку оставили замерзать в машине на морозе

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Спасателям никто не сообщал о запертой в «Ладе» собаке. Она была там еще в 9 часов вечера накануне, а спустя 12 часов животное все еще там. На место приехали правоохранительные органы, которым позвонили жители города.
«Сейчас -28 градусов, а ночью было -32 градуса. Плачет, лает, скулит», — рассказали очевидцы.
Горожане назвали такое отношение хозяев собаки жестоким. Полицейские приехали во двор на улице Пушкина и установили владельца машины. Оказалось, что хозяйкой была 27-летняя девушка, которая работала в соседнем здании. Ее попросили освободить пса.