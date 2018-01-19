Сирота из Уфы разместил жестокое видео, чтобы привлечь к себе внимание

Примечательно, что на странице Саши размещено несколько видеороликов и фотографий, на которых он с другом по прозвищу Кролик Блэк переодеваются в женские платья и парики и с ярким макияжем танцуют перед камерой. Так что импровизацией такое поведение точно не назовешь. При этом Саша, похоже, пока не задумывался о том, что его поведение в ролике с кошкой вполне может попасть под обвинение в жестоком обращении с животными. В комментариях также прозвучали настойчивые советы молодому человеку полечить свою психику.