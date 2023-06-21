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На глазах у детей: живодера из Башкирии осудили за жестокую выходку

21 июня 2023, 05:42
Фото: 1MI

В Башкирии живодер задушил собаку на глазах у детей

Подробности трагедии сообщили в прокуратуре Башкирии

В Башкирии вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя Белокатайского района. Его обвинили в жестоком обращении с животным на глазах у детей.

Суд установил, что в январе 2023 года пьяный мужчина схватил собаку в присутствии двух детей и начал ее душить, после чего бросил животное об косяк. В результате полученных травм собака скончалась.

Подсудимый отрицал свою вину, однако суд приговорил его к исправительным работам на полгода с удержанием 5% от зарплаты в пользу государства. Однако данный приговор еще не является окончательным и не имеет законной силы.

Напомним, ранее другой мужчина-живодер из Башкирии избил подвешенную за лапы собаку и отрубил ей голову топором у себя во дворе, казнь животного попала на видео. Тогда суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 62-летнего местного жителя за «жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье» и приговорил мужчину к 300 часам обязательных работ.

#Валерия Панаева#Новости Башкирии#Новости Уфы#18+#Собаки#Жестокое обращение
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