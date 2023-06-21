На глазах у детей: живодера из Башкирии осудили за жестокую выходку

Напомним, ранее другой мужчина-живодер из Башкирии избил подвешенную за лапы собаку и отрубил ей голову топором у себя во дворе, казнь животного попала на видео. Тогда суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 62-летнего местного жителя за «жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье» и приговорил мужчину к 300 часам обязательных работ.