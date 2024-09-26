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Posted 26 сентября, 10:01

Published 26 сентября, 10:01

Modified 26 сентября, 11:40

Updated 26 сентября, 11:40

Зверство школьника попало на камеры в Башкирии

Юный садист замучил кошку в Салавате

26 сентября 2024, 10:01
Фото: 1MI

Зверство школьника попало на камеры в Башкирии

Сюжет
Башкирия
Первоклассник издевался над животным, а его мама винит школу, сообщают в четверг, 26 сентября, инсайдерские телеграмм-каналы.

По информации источников, мальчик сначала вертел животное и дёргал за лапки, а затем начал бить кошку об асфальт. Кульминацией этого ужасного деяния стало, что он схватил несчастного пушистика за хвост и бегал с ним по двору, оставляя свидетелей в шоке. Весь процесс мучений ни в чем неповинного животного сняли камеры наблюдения.

Мать юного садиста считает, что такие действия могут быть следствием стресса, вызванного буллингом в школе. По её словам, мальчик сам не понял, что произошло.

Издание Mkset обратилось за комментарием в пресс-службу МВД. В ответ на запрос стало известно, что «заявлений по данному факту ранее не поступало, но проверка начата на основании публикации в Интернете».

Эксперты предупреждают, что родителям юного агрессора грозит пристальное внимание со стороны инспектора ПНД МВД, локальной административной комиссии и органов опеки.

— В случае подтверждения фактов жестокости, им может быть назначен штраф до 5000 рублей. Самому мальчику грозит учет в «детской комнате» полиции и обязательное общение с психологом для оценки условий его воспитания, — добавляют специалисты.
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