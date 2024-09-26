Юный садист замучил кошку в Салавате

Posted 26 сентября, 10:01
Published 26 сентября, 10:01
Modified 26 сентября, 11:40
Updated 26 сентября, 11:40
По информации источников, мальчик сначала вертел животное и дёргал за лапки, а затем начал бить кошку об асфальт. Кульминацией этого ужасного деяния стало, что он схватил несчастного пушистика за хвост и бегал с ним по двору, оставляя свидетелей в шоке. Весь процесс мучений ни в чем неповинного животного сняли камеры наблюдения.
Мать юного садиста считает, что такие действия могут быть следствием стресса, вызванного буллингом в школе. По её словам, мальчик сам не понял, что произошло.
Издание Mkset обратилось за комментарием в пресс-службу МВД. В ответ на запрос стало известно, что «заявлений по данному факту ранее не поступало, но проверка начата на основании публикации в Интернете».
Эксперты предупреждают, что родителям юного агрессора грозит пристальное внимание со стороны инспектора ПНД МВД, локальной административной комиссии и органов опеки.
— В случае подтверждения фактов жестокости, им может быть назначен штраф до 5000 рублей. Самому мальчику грозит учет в «детской комнате» полиции и обязательное общение с психологом для оценки условий его воспитания, — добавляют специалисты.
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