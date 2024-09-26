Юный садист замучил кошку в Салавате

По информации источников, мальчик сначала вертел животное и дёргал за лапки, а затем начал бить кошку об асфальт. Кульминацией этого ужасного деяния стало, что он схватил несчастного пушистика за хвост и бегал с ним по двору, оставляя свидетелей в шоке. Весь процесс мучений ни в чем неповинного животного сняли камеры наблюдения.