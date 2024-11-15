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Закрытие

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Ноябрь
Кафе из-за тотальной антисанитарии закрыли в Башкирии
15 ноября, 04:40
Сентябрь
Самый ядовитый завод Уфы хотят перекрыть федпроектом
4 сентября, 09:26
Август
Теремок с маскотом-наркоторговцем закроют в Уфе
Власти потребовали руководство заведения немедленно убраться из центра города.
7 августа, 18:34
Июль
В Уфе закроют Затонское Шоссе
Транспортная артерия будет недоступна для уфимцев из-за очень важных персон, проинформировали в городской мэрии.
30 июля, 11:03
Шакшинский мост закроют на месяц после открытия
В летнем этапе работ подрядчик пока укладывается в темы и сроки, но для продолжения ремонта нужно будет еще два перекрытия путепровода, сообщает пресс-служба мэрия Уфы.
19 июля, 07:23
Июнь
Уфимский планетарий закрывается
О прекращении работы знаменитого в столице Башкирии научно-просветительского учреждения с 1 июля сообщили в соцсетях купольного театра.
21 июня, 05:55
Апрель
Популярное уфимское кафе закрыли за антисанитарию
В Уфе за нарушения закрыли пекарню. Об этом сообщили судебные приставы.
4 апреля, 08:01

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