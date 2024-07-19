Шакшинский мост закроют на месяц после открытия

В общей сложности на 30 дней планируют перекрыть Шакшинский мост в Уфе осенью 2024 года. Это следует из пресс-релиза администрации Уфы. Первое перекрытие должно составить 9 дней. Пока точные сроки закрытия Шакшинского моста не определены, но известно, что ограничение движения на участке планируют ввести в сентябре–октябре 2024 года. А вот в ноябре мост из Шакши в Уфу закроют на 21 день. Ранее Mkset сообщал инсайдерскую информацию о предполагаемых датах перекрытия.