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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Шакшинский мост закроют на месяц после открытия

Шакшинский мост закроют на месяц после открытия

19 июля 2024, 07:23
Фото: Мэрия Уфы
В летнем этапе работ подрядчик пока укладывается в темы и сроки, но для продолжения ремонта нужно будет еще два перекрытия путепровода, сообщает пресс-служба мэрия Уфы.

В общей сложности на 30 дней планируют перекрыть Шакшинский мост в Уфе осенью 2024 года. Это следует из пресс-релиза администрации Уфы. Первое перекрытие должно составить 9 дней. Пока точные сроки закрытия Шакшинского моста не определены, но известно, что ограничение движения на участке планируют ввести в сентябре–октябре 2024 года. А вот в ноябре мост из Шакши в Уфу закроют на 21 день. Ранее Mkset сообщал инсайдерскую информацию о предполагаемых датах перекрытия.

Известны даты новых закрытий Шакшинского моста в Уфе
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Напомним, летом 2024 года Шакшинский мост перекрыли на ремонт 9 июля. Движение по путепроводу планируют запустить не позже 24 июля, то есть через пять дней. Известно, что подрядчик идёт в хорошем темпе и пока укладывается в ранее озвученные сроки.

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