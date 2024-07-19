Шакшинский мост закроют на месяц после открытия

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В общей сложности на 30 дней планируют перекрыть Шакшинский мост в Уфе осенью 2024 года. Это следует из пресс-релиза администрации Уфы. Первое перекрытие должно составить 9 дней. Пока точные сроки закрытия Шакшинского моста не определены, но известно, что ограничение движения на участке планируют ввести в сентябре–октябре 2024 года. А вот в ноябре мост из Шакши в Уфу закроют на 21 день. Ранее Mkset сообщал инсайдерскую информацию о предполагаемых датах перекрытия.
Напомним, летом 2024 года Шакшинский мост перекрыли на ремонт 9 июля. Движение по путепроводу планируют запустить не позже 24 июля, то есть через пять дней. Известно, что подрядчик идёт в хорошем темпе и пока укладывается в ранее озвученные сроки.