Кафе из-за тотальной антисанитарии закрыли в Башкирии

Как стало известно, проверка, проведенная прокуратурой совместно с Управлением Роспотребнадзора, вскрыла «нечистые» факты о состоянии заведения. Специалисты обнаружили, что кафе не только не соблюдает санитарные нормы, но и создает потенциальную угрозу для здоровья своих посетителей.