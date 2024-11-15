Кафе из-за тотальной антисанитарии закрыли в Башкирии

Posted 15 ноября, 04:40
Published 15 ноября, 04:40
Modified 15 ноября, 06:32
Updated 15 ноября, 06:32
Как стало известно, проверка, проведенная прокуратурой совместно с Управлением Роспотребнадзора, вскрыла «нечистые» факты о состоянии заведения. Специалисты обнаружили, что кафе не только не соблюдает санитарные нормы, но и создает потенциальную угрозу для здоровья своих посетителей.
Прокуратура не оставила без внимания эти нарушения и инициировала административное дело против индивидуального предпринимателя, управляющего кафе. Суд, изучив материалы дела, принял решение приостановить деятельность заведения на 30 суток. Это время будет использовано для устранения всех выявленных недостатков.
Как ранее сообщал Mkset, в районе Сипайлово, где находится автоцентр, кафе, шиномонтаж и даже гипермаркет «Карусель», начнется снос строений.