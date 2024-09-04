Самый ядовитый завод Уфы хотят перекрыть федпроектом

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
В ходе рабочего визита в Москву во вторник, 3 сентября, Нияз Фазылов встретился с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой. На встрече обсуждались важные вопросы реализации федеральных проектов «Чистая страна» и «Генеральная уборка» нацпроекта «Экология» на территории Республики.
Фазылов отметил, что по результатам обследования надзорных органов из 30 объектов, обладающих признаками накопленного вреда, 17 уже включены в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ОНВОС). Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация для ликвидации девяти несанкционированных свалок, что позволит внести эти объекты в федеральный проект «Генеральная уборка».
Особое внимание было уделено заводу «Уфахимпром», который продолжает оставаться одним из самых проблемных предприятий региона. История этого завода связана с аварией 1989 года, когда 90 кубометров фенола попали в реку Шугуровку, и последствия этого инцидента до сих пор пытаются устранить. Закрыть вопрос по «Уфахимпром» могут с помощью его включения в федеральные проекты.
Ранее, в июле 2024 года, стало известно о закрытии доступа посторонним на территорию «Химпрома». Орджоникидзевский райсуд Уфы еще в январе 2019 года вынес постановление о необходимости ограничить доступ на эту территорию.