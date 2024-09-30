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Заключённый из Уфы погиб на СВО
30 сентября, 20:16
Сентябрь
Фура убила водителя «ВАЗа» в Башкирии
8 сентября, 05:00
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Парня без рук и ног вызвали в военкомат в Башкирии
26 августа, 16:13
Директор школы оказался крайним в ДТП
19 августа, 09:30
Видео. Байкер-подросток погиб в Башкирии
Ночью, 8 августа, трагедия унесла жизнь юного водителя, обстоятельства произошедшего сообщает Госавтоинспекция РБ.
8 августа, 09:24
Июль
Бастрыкин потребовал доклад о ДТП с младенцем в Башкирии
Председателем СК России затребован доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели и травмирования пешеходов в Республике Башкортостан, сообщает Следком РФ.
17 июля, 19:55

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