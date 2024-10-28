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Октябрь
Мошенники поздравили уфимца на ₽120000
28 октября, 08:25
Воры-вандалы разнесли гараж в Башкирии
25 октября, 06:30
Угроза нападения на школу в Уфе — подробности инцидента
21 октября, 07:44
Сентябрь
Мэра взломали в Башкирии
16 сентября, 10:33
Май
СДЭК в Башкирии ввёл новое правило
Оператор доставки СДЭК восстанавливает свою работу в Башкирии после масштабного сбоя, сообщили Mkset в пресс-службе логистической компании.
30 мая, 06:32
Националисты взломали трансляцию «Уфанета» в Башкирии во время Парада Победы
Очевидцы пишут о взломе IP-телевидения башкортостанского оператора «Уфанет». Хакерская атака произошла во время трансляции московского Парада Победы.
9 мая, 09:03

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