СДЭК в Башкирии ввёл новое правило

На пунктах выдачи заказов в регионах начали постепенно выдавать посылки пользователям, которым отправили соответствующее уведомление по СМС. Для получения потребуется показать удостоверение личности. Ранее наличие паспорта не было обязательным условием для получения или отправления груза и вместо документов операторы работали с аккаунтами пользователей.