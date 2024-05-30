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СДЭК в Башкирии ввёл новое правило

СДЭК в Башкирии ввёл новое правило

30 мая 2024, 06:32
Фото: First National Consulting Group
Оператор доставки СДЭК восстанавливает свою работу в Башкирии после масштабного сбоя, сообщили Mkset в пресс-службе логистической компании.

На пунктах выдачи заказов в регионах начали постепенно выдавать посылки пользователям, которым отправили соответствующее уведомление по СМС. Для получения потребуется показать удостоверение личности. Ранее наличие паспорта не было обязательным условием для получения или отправления груза и вместо документов операторы работали с аккаунтами пользователей.

В логистической компании также рассказали, что далее планируется запуск возможности отправки посылок, находящихся сейчас на складах оператора.

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Напомним, с техническим сбоем сервис столкнулся 26 мая. Mkset подробно рассказывал о причинах и последствиях инцидента.

Между тем ответственность за произошедшее на себя взяла хакерская группировка Head Mare. Сообщение об этом ее представители опубликовали на странице в X (бывший Twitter).

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#Общество#Уфа#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Транспорт#Посылки#Взлом#Почта#СДЭК#Сбой
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