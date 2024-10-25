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Posted 25 октября, 06:30

Published 25 октября, 06:30

Modified 25 октября, 08:11

Updated 25 октября, 08:11

В Башкортостане совершили дерзкую кражу

Воры-вандалы разнесли гараж в Башкирии

25 октября 2024, 06:30
Фото: МВД по РБ

В Башкортостане совершили дерзкую кражу

В Стерлитамаке полицейские раскрыли кражу, которая началась с «креативного» подхода к ремонту гаража, сообщает в пятницу, 25 октября, МВД по Башкирии.

По данным правоохранительных органов, в одну из ночей местные «Халки» решили похитить старенький ВАЗ 21099 из гаража, но не по стандартному сценарию. Вместо того чтобы воспользоваться хитростью и смекалкой, мужчины выбрали более радикальный метод — проломили стену. Настоящая «гаражная бригада» взялась за дело с кувалдой и доблестным настроем.

Фото: МВД по РБ

После успешной операции (если так можно выразиться), четверка горе-грабителей на возраст от 18 до 22 лет отбуксировала свою находку на территорию другого гаражного кооператива. Чтобы продать украденный автомобиль на запчасти, они придумали историю о том, что машина принадлежит дедушке одного из них.

Однако полицейские быстро распознали следы «молодых талантов», и вскоре все четверо оказались в теплых объятиях стражей закона. Теперь в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «кража».

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Как ранее сообщал Mkset, в Учалинском районе была раскрыта серия краж, организованная 38-летним рецидивистом-бомжом.

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