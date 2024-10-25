Воры-вандалы разнесли гараж в Башкирии

Posted 25 октября, 06:30
Published 25 октября, 06:30
Modified 25 октября, 08:11
Updated 25 октября, 08:11
По данным правоохранительных органов, в одну из ночей местные «Халки» решили похитить старенький ВАЗ 21099 из гаража, но не по стандартному сценарию. Вместо того чтобы воспользоваться хитростью и смекалкой, мужчины выбрали более радикальный метод — проломили стену. Настоящая «гаражная бригада» взялась за дело с кувалдой и доблестным настроем.
После успешной операции (если так можно выразиться), четверка горе-грабителей на возраст от 18 до 22 лет отбуксировала свою находку на территорию другого гаражного кооператива. Чтобы продать украденный автомобиль на запчасти, они придумали историю о том, что машина принадлежит дедушке одного из них.
Однако полицейские быстро распознали следы «молодых талантов», и вскоре все четверо оказались в теплых объятиях стражей закона. Теперь в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «кража».
Как ранее сообщал Mkset, в Учалинском районе была раскрыта серия краж, организованная 38-летним рецидивистом-бомжом.