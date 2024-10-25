Воры-вандалы разнесли гараж в Башкирии

После успешной операции (если так можно выразиться), четверка горе-грабителей на возраст от 18 до 22 лет отбуксировала свою находку на территорию другого гаражного кооператива. Чтобы продать украденный автомобиль на запчасти, они придумали историю о том, что машина принадлежит дедушке одного из них.