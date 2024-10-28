Мошенники поздравили уфимца на ₽120000

Как стало известно, 20 октября в Уфе 55-летний бригадир-строитель, радостно отмечая свой день рождения, не ожидал, что его праздник будет омрачен мошеннической схемой. В окружении близких и друзей он принимал поздравления, когда на его телефон пришло сообщение от «банка», где он обслуживался. В письме утверждалось, что ему полагается подарок в размере 3000 рублей. Чтобы получить деньги, нужно было выполнить несколько простых условий.