Мошенники поздравили уфимца на ₽120000

Posted 28 октября, 08:25
Published 28 октября, 08:25
Modified 28 октября, 09:03
Updated 28 октября, 09:03
Как стало известно, 20 октября в Уфе 55-летний бригадир-строитель, радостно отмечая свой день рождения, не ожидал, что его праздник будет омрачен мошеннической схемой. В окружении близких и друзей он принимал поздравления, когда на его телефон пришло сообщение от «банка», где он обслуживался. В письме утверждалось, что ему полагается подарок в размере 3000 рублей. Чтобы получить деньги, нужно было выполнить несколько простых условий.
В состоянии приподнятого настроения мужчина не заподозрил подвоха и с энтузиазмом перешел по указанной ссылке. Его перенаправило на сайт, который напоминал официальный ресурс банка. Не задумываясь о возможных последствиях, он ввёл код из смс-сообщения и принял участие в опросе о качестве услуг. Мошенники же использовали полученные данные для взлома банковского приложения. В итоге 120 тысяч рублей исчезли со счета мужчины так же быстро, как и пришли поздравления.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии семейное застолье обернулось больничной палатой и уголовным делом.