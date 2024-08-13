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Выпускной

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Август
Кровь — любовь: выпускника порезали за поцелуй с одноклассницей в Уфе
13 августа, 05:53
Июнь
Выпускной — 2024 в Уфе: что, где, когда
26 июня, 05:02
Школьники из Башкирии отдали деньги для празднования выпускного бойцам СВО
Ребята записали трогательное видео с пожеланиями скорейшей победы и объяснили свое решение, сообщает Telegram-канал «Башкирский батальон».
25 июня, 06:41
Как собрать ребенка на выпускной в 2024 году: советы и расчеты
11 июня, 13:27
Май
Глава Башкирии закружил со школьницей
Видео, на котором глава республики станцевал вальс с выпускницей, распространилось сегодня в соцсетях.
24 мая, 12:58
Последний звонок — нервный гудок: Уфа встанет в пробках
24 мая, 04:35

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