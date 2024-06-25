Школьники из Башкирии отдали деньги для празднования выпускного бойцам СВО

Идея сделать доброе дело принадлежит школьнику Тамерлану Галиахметову. Как-то юноша наткнулся на видео, где наши бойцы благодарят тех, кто им помогает. Школьник решил не оставаться в стороне от помощи. Он предложил идею потратить деньги с выпускного на помощь бойцам своим одноклассникам. Ребята поддержали приятеля. Так купили самовар и беннзлпилу. Кроме того, помимо подарков, в зону СВО прилетит теплая видеовесточка от неравнодушных школьников.