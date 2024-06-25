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Updated Сегодня, 06:43

Школьники из Башкирии отдали деньги для празднования выпускного бойцам СВО

Школьники из Башкирии отдали деньги для празднования выпускного бойцам СВО

25 июня 2024, 06:41
Фото: Telegram-канал «Башкирский батальон»
Ребята записали трогательное видео с пожеланиями скорейшей победы и объяснили свое решение, сообщает Telegram-канал «Башкирский батальон».
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Дети

Учащиеся 9 «В» класса школы №3 города Баймак в Башкирии решили потратить подаренные родителями деньги на выпускной вечер на благое дело. Выпускники программы основного образования приобрели для бойцов СВО бензопилу и самовар. Эти подарки находящиеся на линии боевого соприкосновения бойцы получат через взрослых: школьники передали их в районную администрацию.

Идея сделать доброе дело принадлежит школьнику Тамерлану Галиахметову. Как-то юноша наткнулся на видео, где наши бойцы благодарят тех, кто им помогает. Школьник решил не оставаться в стороне от помощи. Он предложил идею потратить деньги с выпускного на помощь бойцам своим одноклассникам. Ребята поддержали приятеля. Так купили самовар и беннзлпилу. Кроме того, помимо подарков, в зону СВО прилетит теплая видеовесточка от неравнодушных школьников.

Видео: Telegram-канал «Башкирский батальон»
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