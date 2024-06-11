Как собрать ребенка на выпускной в 2024 году: советы и расчеты

Финансовые затраты на выпускной бал для девочек традиционно выше, поскольку им требуется позаботиться о прическе, макияже и платье. Для юношей подготовка проще: им нужен костюм и обувь. Однако ценовой диапазон на эти предметы гардероба варьируется, и родители выбирают варианты в соответствии со своими финансовыми возможностями. Мы изучили цены на интернет-сайтах, чтобы определить примерную стоимость подготовки к выпускному вечеру в 2024 году.