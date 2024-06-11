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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Выпускной с ущербом для кошелька: сколько стоит собрать ребенка на праздник

Как собрать ребенка на выпускной в 2024 году: советы и расчеты

11 июня 2024, 13:27
Фото: Изображение Midjourney
Выпускной с ущербом для кошелька: сколько стоит собрать ребенка на праздник
В конце июня в Уфе стартуют выпускные балы, которые для родителей оборачиваются существенными финансовыми тратами. Разбираемся, во сколько обойдется собрать выпускника в 2024 году.

Финансовые затраты на выпускной бал для девочек традиционно выше, поскольку им требуется позаботиться о прическе, макияже и платье. Для юношей подготовка проще: им нужен костюм и обувь. Однако ценовой диапазон на эти предметы гардероба варьируется, и родители выбирают варианты в соответствии со своими финансовыми возможностями. Мы изучили цены на интернет-сайтах, чтобы определить примерную стоимость подготовки к выпускному вечеру в 2024 году.

Когда речь идет о подготовке к такому важному событию, как выпускной вечер, особенно важно уделить внимание своему внешнему виду.Когда речь идет о подготовке к такому важному событию, как выпускной вечер, особенно важно уделить внимание своему внешнему виду.
Когда речь идет о подготовке к такому важному событию, как выпускной вечер, особенно важно уделить внимание своему внешнему виду.
Фото: Изображение Midjourney

Для девочек

Подготовка девочки к выпускному требует особого внимания к деталям. Важно учесть все аспекты, начиная от платья и заканчивая прической и макияжем.

Вечернее платье

Выбор платья — один из самых ответственных моментов. В интернет-магазинах и салонах представлены различные ценовые категории:

  • Эконом-класс: платья до 8 тысяч рублей. Это могут быть модели от масс-маркет брендов или неизвестных производителей.
  • Средний класс: платья от 8 до 15 тысяч рублей. В эту категорию входят наряды от известных брендов среднего уровня.
  • Премиум-класс: от 30 тысяч рублей и выше. Это брендовые платья из высококачественных тканей с эксклюзивным дизайном.

Аренда платья может стать отличным вариантом для тех, кто хочет блеснуть в дорогом наряде, но не планирует тратить значительные средства на покупку. Стоимость аренды составляет от 3 до 5 тысяч рублей за сутки.

Обувь

Выбор обуви также зависит от бюджета и предпочтений:

  • Эконом-класс: от 2 до 7 тысяч рублей.
  • Средний класс: от 5 до 45 тысяч рублей.
  • Премиум-класс: от 75 тысяч рублей и выше.

При выборе обуви важно учитывать комфорт, так как на выпускном придется много двигаться и танцевать. Неправильно подобранная обувь может испортить весь вечер, поэтому следует уделить этому аспекту особое внимание.

В интернет-магазинах и физических точках продаж широко представлены платья различных ценовых категорий, что позволяет каждому покупателю выбрать оптимальный вариант в зависимости от бюджета и предпочтенийВ интернет-магазинах и физических точках продаж широко представлены платья различных ценовых категорий, что позволяет каждому покупателю выбрать оптимальный вариант в зависимости от бюджета и предпочтений
В интернет-магазинах и физических точках продаж широко представлены платья различных ценовых категорий, что позволяет каждому покупателю выбрать оптимальный вариант в зависимости от бюджета и предпочтений
Фото: Изображение Midjourney

Макияж и прическа

Цены на макияж и прическу варьируются в зависимости от уровня мастера и используемых материалов:

  • Дорогой сегмент: от 5 тысяч рублей за полный макияж и прическу от опытного визажиста и парикмахера.
  • Средний сегмент: от 2,5 тысяч рублей за услуги профессионалов с меньшим опытом.
  • Эконом-сегмент: от 500 рублей за макияж и прическу у начинающих специалистов.

Чтобы избежать разочарований, записывайтесь на бьюти-процедуры заранее, так как в преддверии выпускных наблюдается большой спрос на услуги визажистов и парикмахеров.

Аксессуары

Для создания завершенного образа понадобятся аксессуары: украшения, сумочка, возможно, чулки или колготки. Минимальные расходы составят около 1 тысячи рублей.

Маникюр и педикюр

Чистые и ухоженные ногти — важный элемент образа. Стоимость маникюра и педикюра также варьируется:

  • Эконом-класс: от 500 до 1,500 рублей.
  • Средний класс: от 1,500 до 3,000 рублей.
  • Премиум-класс: от 3,000 рублей и выше.
Важно к образу добавить детали — часы, ремень и подобные аксессуары.Важно к образу добавить детали — часы, ремень и подобные аксессуары.
Важно к образу добавить детали — часы, ремень и подобные аксессуары.
Фото: Изображение Midjourney

Для мальчиков

Подготовка мальчика к выпускному зачастую требует меньших затрат, но не менее важна.

Костюм

При выборе костюма и аксессуаров следует придерживаться классических цветов, таких как темно-синий, черный, серый. Эти цвета универсальны и подходят для большинства случаев, не выглядят слишком ярко или вызывающе.

  • Эконом-класс: от 5 до 50 тысяч рублей на маркетплейсах.
  • Средний класс: от 18 до 30 тысяч рублей в магазинах.
  • Премиум-класс: от 30 тысяч рублей и выше.

Альтернативы классическому костюму

Для выпускников, предпочитающих более свободный и практичный стиль, можно рассмотреть варианты с комбинацией футболки-поло из качественного трикотажа и брюк. Это сочетание позволяет сохранить элегантность образа, оставаясь в комфорте.

Мужские сорочки можно приобрести как на интернет-площадках (1,5-3 тысячи рублей), так и в магазинах (3-5 тысяч рублей).Мужские сорочки можно приобрести как на интернет-площадках (1,5-3 тысячи рублей), так и в магазинах (3-5 тысяч рублей).
Мужские сорочки можно приобрести как на интернет-площадках (1,5-3 тысячи рублей), так и в магазинах (3-5 тысяч рублей).
Фото: 1MI

Рубашка

Мужские сорочки можно приобрести как на интернет-площадках (1,5-3 тысячи рублей), так и в магазинах (3-5 тысяч рублей). Брендовые сорочки стоят от 15 тысяч рублей. Обратите внимание на материал: хлопок и лен предпочтительнее синтетики, так как они обеспечивают лучшее дыхание кожи и комфорт.

Обувь

Цены на мужские туфли также различаются:

  • Эконом-класс: от 2 до 5 тысяч рублей.
  • Средний класс: от 3 до 45 тысяч рублей.
  • Премиум-класс: от 25 тысяч рублей и выше.

При выборе туфель необходимо учитывать сочетаемость их цвета с нарядом и аксессуарами, чтобы образ был гармоничным и запоминающимся.

Аксессуары

  • Часы: выберите классические часы с простым дизайном, которые подойдут для различных ситуаций. Цена — от 3,000 рублей и выше.
  • Ремень: оптимальный выбор — ремень из качественной кожи в тон к обуви. Цена — 1,500-5,000 рублей
  • Галстук или платок: добавьте элемент стиля с помощью галстука или платка, подобранных в соответствии с цветовой гаммой костюма. Цены варьируются от 200 рублей до 50 тысяч рублей.
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#Ольга Харина#Общество#Школьники#Цены#Выпускники#Одежда#Выпускной
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