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Военная техника

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Октябрь 2024
Субмарина «Уфа» пришвартовалась в Индии
22 октября 2024, 17:48
Поезд Победы прибудет в Уфу
22 октября 2024, 04:10
Сентябрь 2024
Видео. «Отлетают как горячие пирожки»: дроноводы Башкирии показали свою работу
11 сентября 2024, 13:30
Писающим мальчикам вменили реабилитацию нацизма в Башкирии
11 сентября 2024, 11:04
Август 2024
Срочно. Стрельба и беспилотники в Башкирии — что надо знать
21 августа 2024, 06:34
Май 2024
Уфимцы смогут увидеть военную технику
3 мая 2024, 05:33

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