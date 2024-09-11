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Posted 11 сентября, 11:04

Published 11 сентября, 11:04

Modified 11 сентября, 11:31

Updated 11 сентября, 11:31

Писающим мальчикам вменили реабилитацию нацизма в Башкирии

Писающим мальчикам вменили реабилитацию нацизма в Башкирии

11 сентября 2024, 11:04
Фото: Яндекс Карты
Сюжет
Башкирия
В Нефтекамске трое молодых людей, решившие «поразвлечься» у памятника, поплатились за свою неосмотрительность, сообщает в среду, 11 сентября, собственный источник «Mkset» в правоохранительных органах.

Трое юношей 2004 года рождения были задержаны за недостойное поведение возле выставочного бронетранспортера в сквере Победы. Их действия не только вызвали общественное возмущение, но и привели к серьезным обвинениям — им инкриминируют реабилитацию нацизма по статье 354.1 УК РФ.

Все началось с того, что 10 сентября в социальных сетях появилось видео, на котором два парня демонстрируют крайне неуместное поведение рядом с военной техникой. Вместо того чтобы почтить память защитников Отечества, они выбрали легкомысленный подход к серьезной теме. Такой «досуг» вызвал бурю негодования среди пользователей интернета — многие призывали к ответственности за подобные выходки.

Сотрудники правоохранительных органов быстро отреагировали на данное происшествие. По словам источника «Mkset», молодые люди не смогли четко объяснить причины своего поступка и выразили сожаление о содеянном.

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