Писающим мальчикам вменили реабилитацию нацизма в Башкирии

Все началось с того, что 10 сентября в социальных сетях появилось видео, на котором два парня демонстрируют крайне неуместное поведение рядом с военной техникой. Вместо того чтобы почтить память защитников Отечества, они выбрали легкомысленный подход к серьезной теме. Такой «досуг» вызвал бурю негодования среди пользователей интернета — многие призывали к ответственности за подобные выходки.