Писающим мальчикам вменили реабилитацию нацизма в Башкирии

Posted 11 сентября, 11:04
Published 11 сентября, 11:04
Modified 11 сентября, 11:31
Updated 11 сентября, 11:31
Трое юношей 2004 года рождения были задержаны за недостойное поведение возле выставочного бронетранспортера в сквере Победы. Их действия не только вызвали общественное возмущение, но и привели к серьезным обвинениям — им инкриминируют реабилитацию нацизма по статье 354.1 УК РФ.
Все началось с того, что 10 сентября в социальных сетях появилось видео, на котором два парня демонстрируют крайне неуместное поведение рядом с военной техникой. Вместо того чтобы почтить память защитников Отечества, они выбрали легкомысленный подход к серьезной теме. Такой «досуг» вызвал бурю негодования среди пользователей интернета — многие призывали к ответственности за подобные выходки.
Сотрудники правоохранительных органов быстро отреагировали на данное происшествие. По словам источника «Mkset», молодые люди не смогли четко объяснить причины своего поступка и выразили сожаление о содеянном.