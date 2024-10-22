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Posted 22 октября, 17:48

Published 22 октября, 17:48

Modified 22 октября, 17:50

Updated 22 октября, 17:50

Подлодка «Уфа» в день церемонии поднятия военно-морского флага России, ноябрь 2022.

Субмарина «Уфа» пришвартовалась в Индии

22 октября 2024, 17:48
Фото: Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи»
Подлодка «Уфа» в день церемонии поднятия военно-морского флага России, ноябрь 2022.
Подводная лодка проекта 636.3 «Уфа» прибыла в порт Кочин (Индия) — об этом заявил во вторник, 22 октября, Telegram-канал «Милитарист»

Летом 2024 года СМИ сообщали о том, что подлодка дислоцировалась в Средиземном море. Одним из вариантов развития событий источники ТАСС тогда называли отправление «Уфы» в Тихий океан «южным маршрутом».

Отметим, субмарина являтся одной из пяти лодок проекта «Варшавянка» — все они были построены на Адмиралтейских верфях для Тихоокеанского флота. Кроме них ожидается спуск на воду ещё одного — шестого судна. Субмарины являются носителями ракет «Калибр-ПЛ».

Подводная лодка «Уфа» была спущена на воду в ноябре 2022 года в Санкт-Петербурге. Как гласят данные в открытых источниках, главное назначение «Варшавянок» — борьба с подводными и надводными кораблями противника, а также защита собственных.

Поезд Победы прибудет в Уфу
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфу прибудет «Поезд Победы» (12+). Власти Уфы анонсировали интерактивную выставку на железнодорожном вокзале города.

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