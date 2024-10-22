Субмарина «Уфа» пришвартовалась в Индии

Posted 22 октября, 17:48
Published 22 октября, 17:48
Modified 22 октября, 17:50
Updated 22 октября, 17:50
Летом 2024 года СМИ сообщали о том, что подлодка дислоцировалась в Средиземном море. Одним из вариантов развития событий источники ТАСС тогда называли отправление «Уфы» в Тихий океан «южным маршрутом».
Отметим, субмарина являтся одной из пяти лодок проекта «Варшавянка» — все они были построены на Адмиралтейских верфях для Тихоокеанского флота. Кроме них ожидается спуск на воду ещё одного — шестого судна. Субмарины являются носителями ракет «Калибр-ПЛ».
Подводная лодка «Уфа» была спущена на воду в ноябре 2022 года в Санкт-Петербурге. Как гласят данные в открытых источниках, главное назначение «Варшавянок» — борьба с подводными и надводными кораблями противника, а также защита собственных.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфу прибудет «Поезд Победы» (12+). Власти Уфы анонсировали интерактивную выставку на железнодорожном вокзале города.