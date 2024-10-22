Субмарина «Уфа» пришвартовалась в Индии

Отметим, субмарина являтся одной из пяти лодок проекта «Варшавянка» — все они были построены на Адмиралтейских верфях для Тихоокеанского флота. Кроме них ожидается спуск на воду ещё одного — шестого судна. Субмарины являются носителями ракет «Калибр-ПЛ».