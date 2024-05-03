Уфимцы смогут увидеть военную технику

В экспозиции будут представлены порядка 50 экземпляров из частных коллекций: танки, мотоциклы с пулеметами, пушки, боевые машины, среди которых — санитарный автомобиль и «скорая помощь», ряд экспонатов ГАЗ, включая «Победу» кабриолет и другие