Уфимцы смогут увидеть военную технику

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Updated Сегодня, 09:09
Выставку откроют в среду, 8 мая, в 12:00 перед Русдрамтеатром и на площади Ленина. Она продолжит работу вплоть до завершения праздничных мероприятий 9 мая.
В экспозиции будут представлены порядка 50 экземпляров из частных коллекций: танки, мотоциклы с пулеметами, пушки, боевые машины, среди которых — санитарный автомобиль и «скорая помощь», ряд экспонатов ГАЗ, включая «Победу» кабриолет и другие
Кроме того, в День Победы посетители выставки смогут попробовать блюда полевой кухни.
Напомним, ранее стали известны даты проведения репетиций праздничного парада к Дню Победы. Репетиции пройдут 4 и 7 мая, в связи с чем будет временно недоступен автомобильный проезд по проспекту Октября.