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Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

В Уфе пройдёт выставка военной техники

Уфимцы смогут увидеть военную технику

3 мая 2024, 05:33
Фото: 1MI

В Уфе пройдёт выставка военной техники

В Уфе в рамках празднования 79-й годовщины Победы пройдет выставка военной техники и автомобилей, которые использовались в том числе в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба городской администрации.

Выставку откроют в среду, 8 мая, в 12:00 перед Русдрамтеатром и на площади Ленина. Она продолжит работу вплоть до завершения праздничных мероприятий 9 мая.

В экспозиции будут представлены порядка 50 экземпляров из частных коллекций: танки, мотоциклы с пулеметами, пушки, боевые машины, среди которых — санитарный автомобиль и «скорая помощь», ряд экспонатов ГАЗ, включая «Победу» кабриолет и другие

Кроме того, в День Победы посетители выставки смогут попробовать блюда полевой кухни.

Напомним, ранее стали известны даты проведения репетиций праздничного парада к Дню Победы. Репетиции пройдут 4 и 7 мая, в связи с чем будет временно недоступен автомобильный проезд по проспекту Октября.

#Общество#Город#Уфа#9 Мая#День Победы#Башкортостан#Великая Отечественная война#Новости Башкирии#Техника#Автомобили#Военная техника#Победа#Празднование
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