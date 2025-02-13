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Водительское удостоверение

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2025
Мужчина пошёл в полицию из-за срыва покупки прав в Башкирии
13 февраля, 11:19
2024
Аферист из Башкирии помог государству
18 сентября 2024, 05:57
Купить права в Башкирии — ₽210000
4 сентября 2024, 12:08
В Уфе мужчине грозит судимость за «чаевые»
Иностранный гражданин решил дать 250 рублей, чтобы избежать наказания за нарушение правил дорожного движения, сообщает Госавтоинспекция Уфы.
29 июля 2024, 15:55
Пьяный байкер покалечил свою пассажирку в Уфе
16 июля 2024, 10:41
Любящего пьяную езду чиновника из Башкирии заставили работать руками
28 июня 2024, 10:12
2023
Выпускники школ в Башкирии могут получить водительские пра вместе с аттестатом
Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал министр образования Айбулат Хажин.
27 сентября 2023, 14:27

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