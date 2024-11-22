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Posted 22 ноября, 11:45

Published 22 ноября, 11:45

Modified 22 ноября, 11:47

Updated 22 ноября, 11:47

Эдуард Латыпов победил в первой гонке сезона

Эдуард Латыпов победил в первой гонке сезона

22 ноября 2024, 11:45
Фото: Союз биатлонистов России.
Биатлонист Эдуард Латыпов одержал победу в спринте на 10 км на Кубке Содружества в Ханты-Мансийске, сообщает в пятницу, 22 ноября, и. о. министра спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов.

На Кубке Содружества в Ханты-Мансийске российский спортсмен Эдуард Латыпов доказал, что он по-прежнему в отличной форме, завоевав первое место в спринте на дистанции 10 километров. Эдуард финишировал со временем 24:31.3, что позволило ему опередить ближайшего соперника Даниила Серохвостова на целых шесть секунд. На третьем месте оказался Карим Халили, отставший от Латыпова на 16.1 секунды.

Эдуард Латыпов является трёхкратным бронзовым призёром Олимпийских игр 2022 года и представляет Республику Башкортостан и ЦСКА на внутренних соревнованиях.

Видео: Союз биатлонистов России.

Как ранее сообщал Mkset, ХК «Салават Юлаев» вырвал победу у «Лады» в матче, который прошел в Тольятти.

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