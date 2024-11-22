Эдуард Латыпов победил в первой гонке сезона

На Кубке Содружества в Ханты-Мансийске российский спортсмен Эдуард Латыпов доказал, что он по-прежнему в отличной форме, завоевав первое место в спринте на дистанции 10 километров. Эдуард финишировал со временем 24:31.3, что позволило ему опередить ближайшего соперника Даниила Серохвостова на целых шесть секунд. На третьем месте оказался Карим Халили, отставший от Латыпова на 16.1 секунды.